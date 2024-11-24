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متى تشكل حرقة المعدة خطورة

11/24/2024 11:20:00 PM
(MENAFN- Al Watan) - حرقة المعدة شائعة: يشعر الجميع تقريبًا بحرقة المعدة مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وغالبًا ما تكون عابرة.
- علامات الخطر: عندما تكون حرقة المعدة مزمنة، قد تشير إلى حالات صحية أكثر خطورة، بما فيها السرطان.
- الارتجاع الحمضي: الارتجاع المتكرر للمحتويات الحمضية من المعدة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في ظهارة المريء.
- مريء باريت: حالة نادرة (Barrett Metaplasia) قد تتطور إلى ورم سرطاني بسبب التعرض المستمر للحمض.
- نسبة التحول إلى سرطان: فقط 2% من حالات مريء باريت تتطور إلى سرطان.
- التنظير ضروري: يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة المستمرة بإجراء تنظير للمريء والمعدة لتحديد السبب ومعالجته مبكرًا.

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