متى تشكل حرقة المعدة خطورة

(MENAFN
- Al Watan)
- حرقة المعدة شائعة: يشعر الجميع تقريبًا بحرقة المعدة مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وغالبًا ما تكون عابرة.
- علامات الخطر: عندما تكون حرقة المعدة مزمنة، قد تشير إلى حالات صحية أكثر خطورة، بما فيها السرطان.
- الارتجاع الحمضي: الارتجاع المتكرر للمحتويات الحمضية من المعدة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في ظهارة المريء.
- مريء باريت: حالة نادرة (Barrett Metaplasia) قد تتطور إلى ورم سرطاني بسبب التعرض المستمر للحمض.
- نسبة التحول إلى سرطان: فقط 2% من حالات مريء باريت تتطور إلى سرطان.
- التنظير ضروري: يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة المستمرة بإجراء تنظير للمريء والمعدة لتحديد السبب ومعالجته مبكرًا.
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