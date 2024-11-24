دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد.

(MENAFN
- Al Watan)
هذه الحياة لا تمشي كما نحب ولا تأتي دوما بما نحلم و نود،تواجهنا فيها صعوبات وتعترض طريقنا العقبات
،ضغوطات ومصاعب ولا تخلو من ضنك العيش والقسوة.من يصبر يتجاوز ويعبر، ومن يستسلم وتكسره الظروف يتعثر وبالتالي يخسر ليست خيرا خالصا ولا شرا محضا.. أحوالنا فيها مرتهنة بالظروف هي ما يرسم ملامح سيرنا فيها. من يصبر يتجاوز ويعبر، وستكون اموره غالبا في السليم، حيث - غالبا- سيكون موثرا في مجتمعه إن لم يكن بشكل إيجابي فغالبا لا له ولا عليه، حتى وإن دخل
بهذا الشكل في نطاق السلبية.
وأما من يستسلم وتكسره الظروف، فغالبا هو من يتعثر ،وبالتاكيد ذلك ينعكس على المجتمع سلبا. ومن هنا أو من خلال هذا المسار تتشكل قوالب مأساوية أو حالات منكسرة و متعثرة.
منها الظاهر ومنها الخافي، وهو ما يؤدي إلى خلل مجتمعي. هذه الحالات في المجتمع هي التي تحتاج لعملية التفاعل وبناء قنوات تواصل معهم، وهو امر بالغ الأهمية، فمن خلال تلك القنوات يمكن الوصول اليهم، وبالتالي المساعدة أو المعالجة أو أقل ما يكون المشاركة الوجدانية على اقل تقدير.
إن التقرب من الناس ومواساتهم يساعد في التخفيف عن مثل تلك الحالات، ويمكن من تقديم الحلول والمساعدة ما أمكن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في مسجدي هذا . هذا ما ورد في الحديث الشريف
من هنا سوف نطرق اليوم باب المسؤولية الاجتماعية بين مفقود أو مولود او غائب ينتظر أن يعود، وقبل ذلك نحتاج أن نخضع انفسنا لهذا المعيار، أين نجد نحن أنفسنا في ذلك اليوم.؟
هل هذا الدور مفعل في حياتنا وواقعنا؟ أم مغيب ، يحتاج إلى العناية والاهتمام.
ليس منطقيا ولا مقبولا البتة البعد عن حياة الناس، ولا التنصل من المسؤولية الاجتماعية. بشكل أو بآخر قد نلتمس للبعض عذرا من حيث صعوبة الحياة وقسوتها وتعقيداتها أحيانا، لكن ذلك ابدا لا يعني اغلاق أو اهمال مؤشرات الإحساس والمشاركة الوجدانية كأقل تقدير.
من حيث مدى التواصل والتفاعل اعتقد اننا لن ندخل النطاق الأخضر هنا،بل نحتاج لشغل كبير حتى نصل لذلك المستوى وعلى الجميع أن يقوم كل بدوره في هذا الطريق لكي يكون مؤشرنا اخضر، كوننا مجتمع مسلم يدعو ديننا ويندب إلى ذلك بل ويشجع عليه. والحديث الشريف الوارد دليل قوي.
من هذا المنظور سأسوق لكم بعض ذلك القصور هنا ولنبدأ من حيث يفترض ان تكون هنالك القدوة..
هذا التأثير او القصور امتد أيضا إلى العائلات، فقلت أو اختفت اللقاءات الاجتماعية ومجالس العائلة المنتظمة
الجميع تقريبا اكتفوا بجروبات التواصل الاجتماعي ذات التأثير المحدود.
المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع، لذلك ينبغي علينا القيام بدورنا وتعزيز تلك القيم
الامر الذي يساعد على تقوية الروابط فيما بيننا.
عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
الجسد بالسهر والحمى".
دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد.
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