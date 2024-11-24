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سلوك الأفراد في التهافت على العروض التسويقية

11/24/2024 11:20:00 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزاحم الناس على المعارض التجارية التي تعلن عن عروض المنتجات سواءً كان في التخفيضات أو إطلاق المنتجات الجديدة أو غير ذلك مما يتعلق بتصريف المنتجات؛ الأمر الذي يخلق شهرة وترويجاً إضافياً للمشاريع القائمة، وهذه نقطة إيجابية في حياة الأعمال، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لكل من يشاهد هذه الضجة التسويقية: لماذا يتهافت الأفراد على العروض التسويقية؟
إننا في هذه السطور سنتحدث سريعاً عن سلوك الأفراد والأسباب الدافعة لتهافتهم على العروض الجديدة وفق ما أشارت إليه أدبيات وكتابات التسويق وبالأخص في سلوك المستهلك، وهذا لن يفسر إلا وفق أحد ثلاثة جوانب:
أولاً: إدراك الندرة للعرض: إن منتجات العروض غالباً ما يتم تحديدها بفترة زمنية معينة قصيرة الأجل؛ الأمر الذي يجعل المستهلك يدرك إن منتجات العرض سوف تنفد من السوق، أو سيزيد سعرها، مما يجعله يسارع للحاق بالعرض من أول لحظات إطلاقه، ويزيد من مشترياته من منتجات العروض.
ثانياً: المبادأة في الشراء: يتصرف كثير من المستهلكين لإشباع رغبته شخصية في التفاخر والتمايز عن الآخرين بالمبادأة بالشراء من منتجات العروض، فالمبادؤن أو المبادرون الأوائل بالشراء لمنتجات العروض غالباً ما يرجع إليهم الناس في أخذ المعلومات عن المنتج، ويسترشدون بتوصياتهم في الشراء لمنتجات العروض.
ثالثاً: تأثير الجماعات المرجعية: فالجماعات المرجعية تشمل: الأسرة، والأصدقاء، والزملاء، والمشاهير، وغالباً ما يسعى الأفراد لمحاكاتهم في تصرفاتهم الشرائية لاعتبارهم قدوات له، فكثير من عناصر الجماعات المرجعية يخلقون التأثير لدى تابعيهم لشراء منتجات العروض، فتجد المتابعين يحاكون ذلك بالتزاحم حول مكان العرض، والشراء بكميات كبيرة من المنتجات المعروضة.
ملخص ما سبق: إن الإنسان يسعى لإشباع حاجاته ورغباته المتعددة والمتزايدة والمتغيرة بشكل مستمر، والعروض التسويقية غالباً ما تقدم للأفراد منتجات تشبع حاجاته ورغباته، لكن موطن الاختلاف في الترويج للعرض وخلق الضجة تجاهه، الأمر الذي يخلق سلوكاً مختلفاً للأفراد في التفاعل مع العروض التسويقية، مما يجعلها موطن الدراسة والتقويم.

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