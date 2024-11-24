كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التطور البشري

(MENAFN
- Al Watan)
في دراسة جديدة صدرت في *The Quarterly Review of Biology*، يقترح الباحث روبرت سي. بروكس من جامعة
نيو ساوث ويلز أن التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي (AI) على تطور الإنسان قد تكون أكثر تعقيدًا مما يُعتقد. وتشير الدراسة إلى أن التأثيرات تتمثل في تفاعلات يومية صغيرة، بدلاً من سيناريوهات دراماتيكية تتعلق بالذكاء الاصطناعي الفائق.
التأثيرات البيئية
تدعو الدراسة إلى النظر إلى الذكاء الاصطناعي كجزء من البيئة البشرية، مشابهًا لتأثيرات الأنواع الأخرى في الطبيعة. يُظهر بروكس أن التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي
والتطبيقات التي تسعى لجذب الانتباه يُنتج ضغوطًا اختيارية تؤثر على صفات مثل مدة الانتباه وميل القلق والسلوك الاجتماعي.
التغيرات في العلاقات الاجتماعية
تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات الإنسانية. على سبيل المثال، تزايد استخدام الروبوتات الاجتماعية، مثل الدردشات الذكية، يؤدي إلى تطوير مهارات اجتماعية جديدة أو حتى تغيير في أنماط اختيار الشركاء. في الولايات المتحدة، يُقدر أن حوالي 30% من البالغين استخدموا تطبيقات المواعدة، مما يؤثر على الصفات التي تُورَّث للأجيال القادمة.
تطور الدماغ والذكاء الاصطناعي
تناقش الدراسة أيضًا تطور حجم الدماغ البشري. على الرغم من أن حجم الدماغ كان في زيادة ملحوظة حتى وقت قريب، إلا أنه بدأ في الانخفاض. يُرجح أن اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي في المهام المعرفية يقلل من الضغط الانتقائي للحفاظ على حجم الدماغ الحالي. هذا لا يعني بالضرورة تراجع مستوى الذكاء، بل يؤدي إلى تحول نحو أنواع مختلفة من الذكاء أو التخصص المعرفي.
الثورة الجينية
أضاف أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في فحص الجينات وعلاجات الخصوبة، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية، مما يمكّن الآباء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحة نسلهم. ومع ذلك، تؤدي هذه الممارسات إلى آثار غير مقصودة، مثل اختيار ضد جينات معينة قد تكون مفيدة في مراحل معينة من الحياة.
التكيف الثقافي
تشير الدراسة إلى إمكانية أن يتعين على البشر التكيف ثقافيًا مع التحديات التي تطرحها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير ((ملابس خفية)) للتغلب على أنظمة التعرف على الوجه. يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضًا على كيفية تنظيم المجتمعات ضد السلطة، مما يضعف الضغوط الانتقائية التي كانت تؤيد التعاون.
التغيرات التطورية
يؤكد بروكس أن هذه التغيرات التطورية ستكون صغيرة وتدريجية، وقد تتجاوزها التغييرات الثقافية والتكنولوجية الفورية. الذكاء الاصطناعي ليس بالضرورة قوة إيجابية أو سلبية لتطور الإنسان، بل هو عامل بيئي جديد سيؤثر بشكل حتمي على تطورنا. وفي نهاية المطاف، يُشكل المستقبل البشري ليس من خلال انفجار دراماتيكي، بل من خلال تفاعلات صغيرة ومتكررة بين البشر والتكنولوجيا الذكية.
تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تطور الإنسان، مما يفتح المجال لمناقشات مستقبلية حول تأثير التكنولوجيا على طبيعتنا البشرية.
- تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تطور الإنسان قد تكون معقدة وتظهر من خلال تفاعلات يومية صغيرة.
- يجب اعتبار الذكاء الاصطناعي جزءًا من البيئة البشرية، مثل الأنواع الأخرى.
- وسائل التواصل الاجتماعي تخلق ضغوطًا اختيارية تؤثر على صفات مثل مدة الانتباه والقلق.
- استخدام الروبوتات الاجتماعية يؤثر على كيفية تطوير المهارات الاجتماعية واختيار الشركاء.
- اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي يقلل من الضغط الانتقائي للحفاظ على حجم الدماغ.
- الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في فحص الجينات وعلاجات الخصوبة، مما يساعد الآباء في اتخاذ قرارات صحية.
- هذه التغيرات التطورية ستكون صغيرة وتدريجية، وتؤثر على طبيعة التطور البشري بشكل عام.
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