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كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التطور البشري

11/24/2024 11:20:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في دراسة جديدة صدرت في *The Quarterly Review of Biology*، يقترح الباحث روبرت سي. بروكس من جامعة نيو ساوث ويلز أن التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي (AI) على تطور الإنسان قد تكون أكثر تعقيدًا مما يُعتقد. وتشير الدراسة إلى أن التأثيرات تتمثل في تفاعلات يومية صغيرة، بدلاً من سيناريوهات دراماتيكية تتعلق بالذكاء الاصطناعي الفائق.
التأثيرات البيئية
تدعو الدراسة إلى النظر إلى الذكاء الاصطناعي كجزء من البيئة البشرية، مشابهًا لتأثيرات الأنواع الأخرى في الطبيعة. يُظهر بروكس أن التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تسعى لجذب الانتباه يُنتج ضغوطًا اختيارية تؤثر على صفات مثل مدة الانتباه وميل القلق والسلوك الاجتماعي.
التغيرات في العلاقات الاجتماعية
تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات الإنسانية. على سبيل المثال، تزايد استخدام الروبوتات الاجتماعية، مثل الدردشات الذكية، يؤدي إلى تطوير مهارات اجتماعية جديدة أو حتى تغيير في أنماط اختيار الشركاء. في الولايات المتحدة، يُقدر أن حوالي 30% من البالغين استخدموا تطبيقات المواعدة، مما يؤثر على الصفات التي تُورَّث للأجيال القادمة.
تطور الدماغ والذكاء الاصطناعي
تناقش الدراسة أيضًا تطور حجم الدماغ البشري. على الرغم من أن حجم الدماغ كان في زيادة ملحوظة حتى وقت قريب، إلا أنه بدأ في الانخفاض. يُرجح أن اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي في المهام المعرفية يقلل من الضغط الانتقائي للحفاظ على حجم الدماغ الحالي. هذا لا يعني بالضرورة تراجع مستوى الذكاء، بل يؤدي إلى تحول نحو أنواع مختلفة من الذكاء أو التخصص المعرفي.
الثورة الجينية
أضاف أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في فحص الجينات وعلاجات الخصوبة، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية، مما يمكّن الآباء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحة نسلهم. ومع ذلك، تؤدي هذه الممارسات إلى آثار غير مقصودة، مثل اختيار ضد جينات معينة قد تكون مفيدة في مراحل معينة من الحياة.
التكيف الثقافي
تشير الدراسة إلى إمكانية أن يتعين على البشر التكيف ثقافيًا مع التحديات التي تطرحها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير ((ملابس خفية)) للتغلب على أنظمة التعرف على الوجه. يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضًا على كيفية تنظيم المجتمعات ضد السلطة، مما يضعف الضغوط الانتقائية التي كانت تؤيد التعاون.
التغيرات التطورية
يؤكد بروكس أن هذه التغيرات التطورية ستكون صغيرة وتدريجية، وقد تتجاوزها التغييرات الثقافية والتكنولوجية الفورية. الذكاء الاصطناعي ليس بالضرورة قوة إيجابية أو سلبية لتطور الإنسان، بل هو عامل بيئي جديد سيؤثر بشكل حتمي على تطورنا. وفي نهاية المطاف، يُشكل المستقبل البشري ليس من خلال انفجار دراماتيكي، بل من خلال تفاعلات صغيرة ومتكررة بين البشر والتكنولوجيا الذكية.
تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تطور الإنسان، مما يفتح المجال لمناقشات مستقبلية حول تأثير التكنولوجيا على طبيعتنا البشرية.
- تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تطور الإنسان قد تكون معقدة وتظهر من خلال تفاعلات يومية صغيرة.
- يجب اعتبار الذكاء الاصطناعي جزءًا من البيئة البشرية، مثل الأنواع الأخرى.
- وسائل التواصل الاجتماعي تخلق ضغوطًا اختيارية تؤثر على صفات مثل مدة الانتباه والقلق.
- استخدام الروبوتات الاجتماعية يؤثر على كيفية تطوير المهارات الاجتماعية واختيار الشركاء.
- اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي يقلل من الضغط الانتقائي للحفاظ على حجم الدماغ.
- الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في فحص الجينات وعلاجات الخصوبة، مما يساعد الآباء في اتخاذ قرارات صحية.
- هذه التغيرات التطورية ستكون صغيرة وتدريجية، وتؤثر على طبيعة التطور البشري بشكل عام.

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