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تبعات جديدة لمفهوم الموت الدماغي

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أسست نظرية ((الوعي الكوني قلبي المنشأ))، التي طرحها البروفيسور السعودي عبد الله العبد القادر، فهما جديدا لدور القلب في الوعي البشري وتأثيره على القرارات الطبية والشرعية، حيث تُظهر هذه النظرية أن القلب ليس مجرد مضخة دم، بل مركز للوعي والارتباط الكوني، وهو مفهوم علمي جديد يوافق الإرث الحضاري لجميع الحضارات البشرية والكتب السماوية، مما يستدعي مراجعة فورية لمفهوم تعريف الموت، ومعايير إنهاء الحياة.
وكالة الفضاء الأمريكية
قال العبد القادر، الذي كان يتحدث في محاضرة بمقر أحمدية آل الشيخ مبارك في الأحساء: ((تشير النظرية المبنية على عمل تجريبي ضخم، جمع علماء أمريكان من وكالة الفضاء الأمريكية، ومعهد رياضيات القلب وجامعات أوروبية، وترأسته شخصيا، إلى أن القلب يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الوعي والتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية للجسم البشري)). وأكد فريق البحث أن المرضى في حالات ما تُسمى خطأ ((الموت الدماغي)) يكونون في حالة وعي من نوع مختلف وإحساس داخلي يستمر مع نبض القلب، مما يستدعي المراجعة الفورية، وإعادة النظر في التعامل الطبي مع هؤلاء المرضى، بما في ذلك استمرار الدعم التنفسي، وإعادة تقييم مؤشرات الحياة.
ومضى البروفيسور السعودي بقوله: ((تُثير النظرية تساؤلات أخلاقية جوهرية حول توقيت إنهاء الحياة، حيث يُعتبر التعجل في نزع أجهزة التنفس عن المرضى الذين لا تزال قلوبهم تنبض انتهاكًا لحقهم في الحياة. كما يُعزز ذلك أهمية التعامل مع المرضى بكرامة واحترام، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات العلمية التي تشير إلى استمرار الوعي وإن غابت الاستجابة)).

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