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جائزة السياحة اليابانية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حصدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر جائزة السياحة اليابانية 2024 المقدمة ضمن أعمال معرض ((السياحة اليابانية)) (Tourism expo Japan) التي أقيمت في مدينة طوكيو خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر تحت رعاية الأمم المتحدة للسياحة. وذلك عن مبادرة الهيئة المقدمة بعنوان ((حماية البيئة للسياحة الساحلية))، كأول كيان سياحي في الشرق الأوسط يفوز بالجائزة.
تُوجت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالجائزة عن فئة اللجنة التنفيذية بعد تفوق مبادرتها على مشاركات من عدة جهات حكومية وعدد من القطاعات الخاصة وغير الربحية، ذات الحضور العالمي في مجال السياحة، من مختلف دول العالم، وسط مشاركة أكثر من 119 جهة، مما يوضح حجم المنافسة الشديدة وأهمية الجائزة دوليًا.
مُنحت الجائزة للهيئة نظير مبادرتها النوعية التي تُعد الأولى إقليمياً في البحر الأحمر بعنوان ((حماية البيئة للسياحة الساحلية))، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ آلية شاملة لحماية البيئة البحرية للسياحة الساحلية بالبحر الأحمر لمواجهة التحديات البيئية التي تفرضها السياحة الساحلية وضمان قطاع سياحي ساحلي مستدام ومتجدد. يتم ذلك من خلال فهم الوضع الراهن للتنوع الحيوي وأصول السياحة الساحلية، وتحديد المخاطر البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تطوير الآليات بتحويل الخبرات المكتسبة والدراسات السابقة إلى برامج ومشاريع إستراتيجية لحماية البيئة، مع إرساء حوكمة فعّالة تعزز استدامة البيئة البحرية الساحلية، وتسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووَصفت لجنة تحكيم الجائزة مشروع الهيئة بالتميّز والريادة، مشيرة إلى أنه يركز بوضوح على أهداف التنمية المستدامة، من خلال التوازن بين حماية النظام البيئي الطبيعي المحلي وتعزيز السياحة وجذب الزوّار، بهدف تحقيق معيار عالمي جديد للسياحة. فضلاً عن اتخاذ الهيئة خطوات ملموسة لإطلاق خارطة الطريق لتنفيذ مشروعها لحماية البيئة البحرية للسياحة الساحلية.
تمنح الجائزة للفائزين عدة مزايا، أبرزها تقديم شهادات الثناء والاعتراف بالمبادرات الفائزة وتقديمها في موقع معرض السياحة في اليابان 2024، إلى جانب نشر المبادرات الحائزة على جوائز على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع معرض السياحة الياباني كحالات نموذجية بهدف المساهمة في التنمية المستقبلية للسياحة.

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