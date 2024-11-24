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10 أسر منتجة تتنافس بموسم شتاء الشقيق

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس أكثر من 10 أسر منتجة في مركز الشقيق شمال منطقة جازان، حيث تعمل في مجالات متنوعة لمواجهة تحديات الحياة وكسب الرزق الحلال. يأتي هذا ضمن الدعم المعنوي الذي تقدمه جمعية التنمية الأهلية بالتعاون مع البلدية، حيث تم توفير كرفانات للأسر المنتجة في أربعة مواقع مميزة خلال الموسم الشتوي السياحي.
التجارب الشخصية
في جولة ميدانية مع ((الوطن))، تم تسليط الضوء على تجارب الأسر المنتجة في مركز الشقيق. قالت المواطنة ((مينه)) إنها تعمل في موقعها على الطريق المؤدي إلى كورنيش شاطئ الشقيق، حيث تقوم بإعداد الأكلات الشعبية بجميع أنواعها. وأشارت إلى أن العربة والموقع مجانيان بفضل دعم جمعية التنمية الأهلية بالشراكة مع البلدية، مما يمثل دعمًا كبيرًا لها ولعائلتها. تعمل مينه بمساعدة ابنتيها وتقوم بإعالة أسرة سجين، مؤكدة أنها تواجه الصعوبات بشجاعة ولا تيأس، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء الذي تنشط فيه الحركة السياحية في جازان.
أهداف الجمعية
تسعى جمعية التنمية الأهلية من خلال هذا المشروع إلى توفير عربات متنقلة لبيع الطعام والمشروبات للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود. يهدف البرنامج إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة، وتوفير فرص عمل، بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما تسعى الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية وتلبية احتياجات الأسر، مع الإشارة إلى وجود فرص استثمارية في مركز الشقيق، ووجود أسر مستعدة للعمل بحاجة إلى الدعم.
عدد الأسر المستفيدة
أكدت الجمعية أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يصل إلى 10 أسر تعمل في مجالات متنوعة، منها الأطباق الشعبية، الشاي والقهوة، والمضغوط، والعصائر، والبطاطس، إضافة إلى بقالة مصغرة. هذه الأسر موزعة في مواقع مختلفة على طريق الأمير محمد بن ناصر، الكورنيش الشمالي، بجوار دوار التحلية، والسوق الداخلي.

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