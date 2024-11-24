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حرفيون سعوديون يشكلون تاريخ وحكايات المدن على الجبس

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) في قلب معرض "بَنان" بنسخته الثانية، تجسد الأعمال الفنية المعروضة على الجبس حكايات من الماضي، حيث يتم تحويل هذا العنصر التقليدي إلى قطع فنية تحمل في طياتها تاريخ المدن السعودية العريقة، حيث يشتهر هذا الفن بنقوشه الدقيقة التي تزين جدران المنازل واللوحات الفنية، ويجسد قدرة الحرفيين السعوديين على مزج الإبداع مع التراث، وإحياء رموز تاريخية مهمة من مدن مثل جدة التاريخية، والأحساء، والرياض.
وداخل أجنحه المعرض تبرز النحاتة شريفة الغامدي كأحد الأسماء الحرفية في فنون النحت على الجبس، حيث استطاعت بفنها وأسلوبها المبدع، أن تصنع منتجات يدوية تمزج بين الماضي والحاضر، وتجسد قطعها الفنية تفاصيل غنية تعكس جمال التراث السعودي، وذلك من خلال نحت النقوش التاريخية على الجبس، التي تجسد معالم تاريخية في جدة والرياض والأحساء، من خلال تشكيل لوحات فنية وقطع ديكور منزلية تزيد من قيمة التراث وتجعله جزءًا من الحياة اليومية.
وثمنت النحاتة شريفة الغامدي الدعم الكبير من هيئة التراث، التي كان لها دور رئيسي في تنمية مهاراتها وتوجيه شغفها نحو الحفاظ على التراث الوطني عبر الأعمال الفنية المتميزة التي تقدمها، موضحة أنها اختارت الجبس للنقش عليه لأنه مادة مرنة وسهلة التشكيل، مما يمكنها من التعبير عن أفكارها ورؤاها الفنية بشكل مبتكر، بحيث تتمكن من صياغة تحف فنية تحمل في طياتها روح الأماكن التاريخية التي تحاكيها.
وأعربت عن اعتزازها بمشاركة هذا العام في معرض "بَنان" للمرة الثانية، مشيرة إلى أنها شاركت في النسخة الأولى من المعرض الذي تكلل بنجاح، مؤكدة أن المعرض هذا العام يعد فرصة رائعة لتسليط الضوء على الحرف اليدوية، التي تحيي التراث الذي يحافظ على الهوية الوطنية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات معرض "بَنان"، الذي يقام في واجهة روشن بالرياض في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر 2024، ليكون منصة ثقافية متميزة تجمع الحرفيين من مختلف أنحاء المملكة والعالم.

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