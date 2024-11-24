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1.3 تريليون ريال قيمة القروض طويلة الأجل

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) شكلت القروض طويلة الأجل حوالي نصف القروض الممنوحة من قبل البنوك، وبلغت قيمتها حتى الربع الثالث من 2024 أكثر من 1.354 تريليون ريال وبنسبة 48%، من 2.853 تريليون ريال إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك، حوالي 225.2 مليار ريال منها لقروض شخصية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي بأن قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك زاد بنسبة 12.2% خلال عام، وبزيادة إجمالية بلغت 309.2 مليارات ريال، وذلك بعد أن ارتفعت من 2.543 تريليون ريال في الربع الثالث من 2023 لتصل إلى 2.853 تريليون ريال في الربع الثالث 2024.
آجال الائتمان المصرفي
أظهرت بيانات البنك المركزي بأن القروض الممنوحة من قبل البنوك حسب الآجال شهدت نموا إيجابيا متباينا بين جميع فترات الاستحقاق للقروض الممنوحة، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل نموا بنسبة 12.6% مرتفعة من 947.8 مليار ريال إلى 1.06 تريليون ريال، مما يشير إلى زيادة الطلب على القروض ذات الاستحقاقات السريعة، في حين شهدت القروض متوسطة الأجل نموا أكبر مرتفعة بنسبة 16.9%، وارتفعت من 369.4 مليار ريال إلى 431.7 مليار ريال، ويُعد هذا النوع من القروض الأكثر نمواً بين الآجال الثلاثة، أما القروض طويلة الأجل فشهدت نموا سنويا بنسبة 10.5%، مرتفعة من 1.226 تريليون ريال إلى 1.354 تريليون ريال، وهي القيمة الأكبر للقروض الممنوحة من قبل البنوك.
نمو القروض الشخصية
وشهدت القروض الشخصية نموا ملحوظا خلال العام مسجلة ارتفاعا بلغ 20.1%، بعد أن ارتفعت من 372.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023 إلى 447.8 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024، وأظهرت البيانات المالية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في القروض الشخصية الممنوحة من البنوك بمختلف فترات الاستحقاق، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل نمواً بنسبة 13.8%، مرتفعة من 126 مليون ريال إلى 143.4 مليون ريال، في حين شهدت القروض متوسطة الأجل نمواً بنسبة 13.3%، إذ ارتفعت من 69.8 مليون ريال إلى 79.1 مليون ريال، وسجلت القروض طويلة الأجل أعلى نسبة نمو بين جميع الفئات، حيث بلغت 27.3%، مرتفعة من 176.9 مليون ريال إلى 225.2 مليون ريال.
ويعكس النمو في القروض الشخصية بمختلف فترات الاستحقاق تنوع الحلول التمويلية الممنوحة من قبل البنوك وزيادة الإقبال عليها، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته نسب الفائدة في البنوك، والتي أثرت على بعض فئات القروض الشخصية طويلة الأجل مثل القروض العقارية؛ حيث أثرت أسعار الفائدة على تباطؤ نمو القروض العقارية، والتي شهدت نموا كبير خلال 2020 وحتى 2022.
الائــتـمـــــــان الـــمـصــــرفي حســــب الآجـــــــــــــــال ((بالمليون ريال)):
قصير الأجل= 12.6%
الربع الثالث 2023= 947.814
الربع الثالث 2024= 1.066.884
متوسط الأجل= 16.9%
الربع الثالث 2023= 369.477
الربع الثالث 2024= 431.727
طويل الأجل= 10.5%
الربع الثالث 2023= 1.226.561
الربع الثالث 2024= 1.354.527
المجموع= 12.2%
الربع الثالث 2023= 2.543.851
الربع الثالث 2024= 2.853.139
فترات الاستحقاق للقروض الشخصية:
قصير الأجل= 13.8%
الربع الثالث 2023= 126.029
الربع الثالث 2024= 143.468
متوسط الأجل= 13.3%
الربع الثالث 2023= 69.855
الربع الثالث 2024= 79.139
طويل الأجل= 27.3%
الربع الثالث 2023= 176.936
الربع الثالث 2024= 225.285
المجموع= 20.1%
الربع الثالث 2023= 372.820
الربع الثالث 2024= 447.891

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