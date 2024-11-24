1.3 تريليون ريال قيمة القروض طويلة الأجل

(MENAFN
- Al Watan)
شكلت القروض طويلة الأجل حوالي نصف القروض الممنوحة من قبل البنوك، وبلغت قيمتها حتى الربع الثالث من 2024 أكثر من 1.354 تريليون ريال وبنسبة 48%، من 2.853 تريليون ريال إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك، حوالي 225.2 مليار ريال منها لقروض شخصية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي
السعودي بأن قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك زاد بنسبة 12.2% خلال عام، وبزيادة إجمالية بلغت 309.2 مليارات ريال، وذلك بعد أن ارتفعت من 2.543 تريليون ريال في الربع الثالث من 2023 لتصل إلى 2.853 تريليون ريال في الربع الثالث 2024. آجال الائتمان المصرفي
أظهرت بيانات البنك المركزي بأن القروض الممنوحة من قبل البنوك حسب الآجال شهدت نموا إيجابيا متباينا بين جميع فترات الاستحقاق للقروض الممنوحة، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل نموا بنسبة 12.6% مرتفعة من 947.8 مليار ريال إلى 1.06 تريليون ريال، مما يشير إلى زيادة الطلب على القروض ذات الاستحقاقات السريعة، في حين شهدت القروض متوسطة الأجل نموا أكبر مرتفعة بنسبة 16.9%، وارتفعت من 369.4 مليار ريال إلى 431.7 مليار ريال، ويُعد هذا النوع من القروض الأكثر نمواً بين الآجال الثلاثة، أما القروض طويلة الأجل فشهدت نموا سنويا بنسبة 10.5%، مرتفعة من 1.226 تريليون ريال إلى 1.354 تريليون ريال، وهي القيمة الأكبر للقروض الممنوحة من قبل البنوك. نمو القروض الشخصية
وشهدت القروض الشخصية نموا ملحوظا خلال العام مسجلة ارتفاعا بلغ 20.1%، بعد أن ارتفعت من 372.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023 إلى 447.8 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024، وأظهرت البيانات المالية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في القروض الشخصية الممنوحة من البنوك بمختلف فترات الاستحقاق، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل نمواً بنسبة 13.8%، مرتفعة من 126 مليون ريال إلى 143.4 مليون ريال، في حين شهدت القروض متوسطة الأجل نمواً بنسبة 13.3%، إذ ارتفعت من 69.8 مليون ريال إلى 79.1 مليون ريال، وسجلت القروض طويلة الأجل أعلى نسبة نمو بين جميع الفئات، حيث بلغت 27.3%، مرتفعة من 176.9 مليون ريال إلى 225.2 مليون ريال.
ويعكس النمو في القروض الشخصية بمختلف فترات الاستحقاق تنوع الحلول التمويلية الممنوحة من قبل البنوك وزيادة الإقبال عليها، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته نسب الفائدة في البنوك، والتي أثرت على بعض فئات القروض الشخصية طويلة الأجل مثل القروض العقارية؛ حيث أثرت أسعار الفائدة على تباطؤ نمو القروض العقارية، والتي شهدت نموا كبير خلال 2020 وحتى 2022. الائــتـمـــــــان الـــمـصــــرفي حســــب الآجـــــــــــــــال ((بالمليون ريال)):
قصير الأجل= 12.6%
الربع الثالث 2023= 947.814
الربع الثالث 2024= 1.066.884
متوسط الأجل= 16.9%
الربع الثالث 2023= 369.477
الربع الثالث 2024= 431.727
طويل الأجل= 10.5%
الربع الثالث 2023= 1.226.561
الربع الثالث 2024= 1.354.527
المجموع= 12.2%
الربع الثالث 2023= 2.543.851
الربع الثالث 2024= 2.853.139 فترات الاستحقاق للقروض الشخصية:
قصير الأجل= 13.8%
الربع الثالث 2023= 126.029
الربع الثالث 2024= 143.468
متوسط الأجل= 13.3%
الربع الثالث 2023= 69.855
الربع الثالث 2024= 79.139
طويل الأجل= 27.3%
الربع الثالث 2023= 176.936
الربع الثالث 2024= 225.285
المجموع= 20.1%
الربع الثالث 2023= 372.820
الربع الثالث 2024= 447.891
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