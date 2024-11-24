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برامج الحماية والادخار خيار إستراتيجي لكل فرد

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نصح خبير التأمين محمد بن سلمى، المدير التنفيذي الأول لقطاع الحياة في شركة التعاونية للتأمين، أفراد المجتمع السعودي بضرورة الاستثمار في برامج الحماية والادخار كخيار إستراتيجي يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية. وأكد أن التخطيط المالي السليم يعد ركيزة أساسية للاستقرار وتحقيق الطموحات، مثل شراء منزل، تعليم الأبناء، أو حتى تنمية الثروات عبر استثمارات آمنة.
أهمية برامج الحماية والادخار
أوضح ابن سلمى، أن برامج الحماية والادخار ليست مجرد وسيلة للادخار، بل هي خطة استثمارية شاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية بأسلوب آمن ومنظم. وأشار إلى أن الظروف الخارجية غير المتوقعة قد تؤثر على قدرة الأفراد على تنفيذ خططهم المستقبلية، وهنا يأتي دور هذه البرامج لضمان استمرارية تحقيق الأهداف دون التأثير على استقرار الأسرة المالي. وأضاف أن التأمين على الحياة وبرامج الحماية والادخار تمكن الأفراد من المساهمة بمبالغ مالية بسيطة بشكل منتظم، ما يساهم في نمو المحفظة المالية، مع توفير حماية مالية تضمن تنفيذ الخطط حتى في حالة الطوارئ.
وعي متزايد بأهمية التأمين
أكد ابن سلمى، أن المجتمع السعودي بدأ يدرك تدريجيًا أهمية برامج الحماية والادخار، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة وارتفاع التكاليف. وعلى الرغم من أن التأمين على الحياة ليس إلزاميًا، إلا أنه أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر.
وشدد على الفرق بين الحساب الادخاري وبرامج الحماية والادخار، موضحًا أن الأخيرة تجمع بين الحماية المالية للأسرة والميزة الادخارية، بينما يقتصر الحساب الادخاري على تجميع الأموال فقط. لذا، يعد وجود خطة واضحة للحماية والادخار ضرورة لكل فرد لضمان استمرارية الخطط المالية وتحقيق الأهداف، بغض النظر عن التغيرات الطارئة.
دروس من الأحداث الطارئة
أشار ابن سلمى إلى أن أحداثًا كبرى، مثل جائحة كورونا، سلطت الضوء على أهمية التخطيط المالي المحكم. فقد أظهرت هذه الأحداث حاجة الأفراد إلى تعزيز الاحتياطي المالي لمواجهة التكاليف المتزايدة والإنفاق غير المتوقع. وأضاف أن التخطيط المالي يجب أن يكون مرنًا، بحيث يمكن تعديله ليتماشى مع الظروف المتغيرة، مع الحفاظ على تحقيق الأهداف طويلة الأجل.
التأمين كحل متكامل
أكد ابن سلمى، أن برامج الحماية والادخار تقدم حلولًا شاملة تتكامل مع نظام التأمينات الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن أن توفر شركة التعاونية تعويضات مالية في حالة التوقف عن العمل بسبب إصابة، إضافة إلى مبلغ تقاعدي لتغطية الاحتياجات المالية المستقبلية.
وأشار إلى أن شركة التعاونية للتأمين تحرص على الابتكار المستمر في برامجها التأمينية، حيث تنظم ورش عمل ولقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع للاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم لتطوير حلول تلبي تطلعاتهم المالية.
واختتم ابن سلمى، بالتأكيد على أن التخطيط المالي ليس خيارًا ثابتًا، بل هو عملية ديناميكية تتطلب تعديلًا مستمرًا لتتناسب مع الظروف المتغيرة. لذلك، فإن برامج الحماية والادخار تمثل خيارًا إستراتيجيًا لكل فرد لتحقيق الأمان المالي وضمان مستقبل مستقر.

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