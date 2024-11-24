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على دروب المُقابسات..

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) هي ذي قصيدة النثر تتوضّع في خانة التوصيف المُلتبس، ربّما لأنّها احتكمت إلى الأحكام المُسبقة، ما أحالها على بحثٍ طويل عن موطىء قَدَمٍ لها، فهل لنا أن ننأى بأنفسنا عن لغة الانفعال التي تجبّ عنّا استقراءً موضوعيّاً فيها، ذلك أنّ الذائقة تحتكم إلى مألوف الأذن لتفصح عن تلك الأحكام التي رهنت نفسها ليقيناتٍ قطعيّة منقطعة عن أيّ حوار، فانشغلت بتبويبها - على قاعدة وثوقيّة ترقى إلى مُستوى الميثولوجيا - في خانة "النثر الفنّيّ" ناسخةً عنها انتماءَها إلى فردوس الشعر، ما سيحكم جلّ الحوارات التي تتقرّى الوقائع باللّا جدوى، لتلوح كجدلٍ سفسطائيّ يفتقد إلى الإقناع الموضوعيّ، واضعين في الحسبان أنّ ما تقدّم لا يعفي الدّراس من تتبُّع الظاهرة بعيداً عن أيّ افتعال.
بدايةً، إذاً، سنَستقرىء المسألة، مُستنطِقين التأريخ، لنزعم أنّ الشعر في منطقتنا هو جزءٌ عضويٌّ من الشعر العالَميّ! على هذا سننظر إلى هذه القصيدة باعتبارها ابناً شرعيّاً للشعر الذي تواتَر عن التاريخ القديم في الشرقَيْن الأدنى والأوسط، وذلك في تمفصله، تناصّاً أو مُثاقَفةً مع الآخر، مع شعر السومريّين أو البابليّين أو المصريّين القدامى أو الإغريق، لنتساءل عن السبب في غياب الاتّهام للشعر التالي عليهم والمُقفّى بالخروج عن مألوف الأذن، أي عن موروثٍ ثقيل في تبعاته؟! هذا إذا اتّفقنا على أنّ ملحمة جلجامش أو نشيد الإنشاد، مثلاً، شعرٌ غير مقفّى، أو أنّه يتأسّس على أوزانٍ مُغايرة، وإذاً فالقاعدة في الشعر لم تكُن القافية الظاهرة كنُظمٍ ينطوي على الوزن أيضاً، ما يذهب بنا جهات المُغايرة، فلماذا انقلبت الطاولة على التطوُّر - كسِمَةٍ إنسانيّة - بهذا الشكل المُذهل في تطرّفه لاحقاً؟!
أمّا السؤال الثاني، فهو يتأسّس على استظهار الأسباب التي أَفضت إلى ولادة قصيدة التفعيلة، ثمّ ظهور قصيدة النثر أساساً، إذا كانت قصيدة العمود أو قصيدة التفعيلة تَفيان بالغَرض؟! وذلك انطلاقاً من أنّ لا شيء يأتي هكذا جزافاً، وأنّ تلك الأشكال اللّاحقة، بما فيها قصيدة التفعيلة، إنّما هي إقرارٌ ضمنيّ بعجز قصيدة العمود عن تلبية احتياجات الشعراء إلى التعبير عن هواجسهم عبر أنماطها المَأثورة، وإلّا فإنّ تلك الأشكال ستوكأ إلى خانة الحداثويّ المُجترَح لمُجرّد الحداثة، ما سيذهب بنا إلى تيهٍ وضياعٍ ما بعدهما ضياع، ويورّطنا في شكلانيّةٍ مجّانيّة، على ألّا يُؤَّل كلامنا باستنفاذ قصيدة العمود لمهامّها تماماً، لهذا سنتساءل: أليست التُّهم التي وجهّها شعراء التفعيلة أو العمود إلى قصيدة النثر من تجديفٍ أو اتّهامٍ بالتآمر على العربيّة، أو تصنيفها في خدمة أجنداتٍ خارجيّة، وصولاً إلى اتّهام "مُقترفيها" بالطابور الخامس، هي الاتّهامات ذاتها التي وجَّهها مُشايعو قصيدة الشطرَيْن لشعراء التفعيلة؟! ذلك أنّ الأذن لا تألف المُفارقَ بسهولة، ناهيك بتنمية ذاكرة تراكميّة، أو لأنّها تخاف الجديد، وتنأى بنفسها عنه!
قد لا نكون مُطالَبين بأن ننظر إلى محمود درويش كإمام، إلّا أنّنا إذا غمطنا الكبار حقّهم، واستسهلنا النَّيل من مقامهم، يكون الأكمّة ما وراءها، ذلك أنّ درويش ليس أيّ شاعر، فهو شاعر، وهو ظاهرة، وهو مدرسة، حاله في ذلك حال أدونيس مثلاً.
ومع ذلك فالطّامة الكبرى تكمن في أن يتطاول أحدنا على رموزٍ تراثيّة، كانت قد شكّلت محطّات مضيئة في مسيرةٍ طويلة استنفذتنا، وأن يطال هذا التجاوُز قامةً لا تُدانى كالتوحيديّ، إذ يقول: "في النثر ظلٌّ من النَّظم، ولولا ذلك ما خفّ ولا حلا ولا طاب، وفي النَّظم ظلٌّ من النثر، ولولا ذلك ما تميَّزت أشكاله، ولا عذُبت موارده ومصادره، ولا بحوره وطرائقه، ولا ائتلفتْ وصائله وعلائقه (المُقابسات، المُقابسة الستّين)! ذلك أنّ المسألة ستندرج في باب غياب التقاليد الثقافيّة، لنهمس متوجّسين أن "ما هكذا تورد الإبل يا سعد!".
لقد تحصّلت قصيدة التفعيلة على مشروعيّتها، ولم تَعُد بحاجةٍ إلى ما يثبتها بالدلائل غير القابلة للنقض، على ألّا نتناسى أنّ بدر شاكر السيّاب توفّي مريضاً وفقيراً ومنبوذاً، وأنّ نازك الملائكة، التي لم تكتفِ بـ "اقتراف" هذا الضرب من الشعر، بل حاولت أن تقعّد له أيضاً، انتهت كمعلّمة مَنسيّة في الكويت! هل نجرؤ، مثلاً، على الذهاب إلى أنّ قصيدة التفعيلة ما كانت لتتلمّس طريقها إلى الجمهور لحين لو لم يُقيَّض لها قامة من وزن الشاعر يوسف الخال، الذي أصدر مجلّة "شعر"؟! من غير أن ننسى إسهام د. سهيل إدريس الذي ترأَّس مجلّة "الآداب" البيروتيّة في نشرها! ثمّ إنّ انتزاع المشروعيّة تأخَّر إلى أن جاء الرعيل الثاني من شعراء التفعيلة، مُمثَّلاً بشعراء الأرض المحتلَّة، وكان محمود درويش على رأسهم، إلى جانب سميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو، ناهيك بمحمّد الفيتوري من السودان، وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل من مصر، وعلي الجندي وفايز خضور وممدوح عدوان من سورية، وعرار من الأردن، ومن قبلهم البيّاتي من العراق، هذا على سبيل التمثيل لا الحصر!
بالاتّكاء على ما سلف سنعفي أنفسنا من الإجابة عن سؤال الشعر، ولكنّنا لن نقع في المكابرة، فننكر التلاقُح المُتبادَل بين الثقافات مثلاً، وقد نستشهد ببَوح السيّاب الذي يقرّ فيه بفضلِ ناقدٍ ومُترجمٍ وروائيٍّ وقاصّ وشاعرٍ من وزن جبرا إبراهيم جبرا في تعريفه بالفضاءات الرحيبة لـلشاعر ت. س أليوت في قصيدته الشهيرة "الأرض اليباب"! وستدخل مسألة تحرّي تطوّر قصيدة النثر - لنقف بالأميركي والت ويتمان كرائد لهذه القصيدة، أو بتأثير عزرا باوند في مجمل التجربة الشعريّة العالميّة - في خانة إعادة الأمور إلى نصابها، بعيداً عن تأويلٍ رغبويّ يذهب جهات أنّنا خير أُمّة أُخرجت للناس، ذلك أنّ النفاج أو الذّات المتضخّمة لن تدفع بنا إلى إغفال علاقتنا بالآخر راهناً، وهي علاقة أطراف بالمركز، إلّا إذا كنّا سنواري اشتغالنا على أدبنا بدلالةِ نظريّةِ أدبٍ غربيّة أَنتجها رينيه ويليك، وأنّنا نقديّاً نشتغل بدلالة رولان بارت، مثلاً، أو كلود ليفي شتراوس، وليس بدلالة القاضي عبد القاهر الجرجاني، ما يُعيدنا إلى مقولةٍ كان عالِم الاجتماع الجليل ابن خلدون يقول بها، ذلك أنّ تماهي الضعيف بالقويّ هي من طبيعة الأشياء، ولا نظنّ أنّنا بذلك مفارقون زواريب التأصيل والبيان، حتّى لو تعثّرنا بنصوصٍ كثيرة غثّة في هذا الجانب، ذلك أنّ الاتّهام هنا سيطال الاشتغال النقدي، الذي قصّر عن مواكبة العمارة الإبداعيّة بأنواعها، فلم يُنشىء عمارته النقديّة المُوازية التي تبوّب، وتُبعد المُتسلّلين وأنصاف المواهب عن الساحة الأدبيّة على وجه التخصيص، والفنيّة على وجه العموم!
فإذا وضعنا في مغازينا توضيح الكيفيّة التي تتداعى بها الموسيقى الداخليّة لقصيدة النثر، باعتبارها موضوع جدلٍ طال، تحتّم علينا الاستجابة لرغبة القرّاء، وعليه فإنّ المبتدأ سيكون من الإشارة إلى أنّ الموسيقى أصوات أوكأها الموسيقيّ إلى مقام الهارموني، أي التناغُم بالتدرُّج أو بالتضادّ "القرار والجواب" وأنّ اللّغة - أداة الشاعر الرئيسة - هي الأخرى أصوات، أي "فوتونات"! لكنّها لا تحتكم إلى التناغُم، بيد أنّ الاشتغال عليها في هذه السويّة مُمكن، كأن نُوائِم بين الهامس من الحروف والحلقيّ أو المُفخّم والمُرخَّم، في ائتلافٍ أو اختلافٍ قصديّ مُضمر يُحدِث إيقاعاً، يُحيلنا إلى علائق داخليّة تشي بالعميق والحميم من الإحساس باللّغة والالتصاق بها، تماماً كاشتغال المُتصوّفة عليها، ولن ندّعي بأنّه بديلٌ عن الوزن، ولكنّه فعّال على حدّ تعبير درويش، عندما أعلن في حوارٍ له "بين ما يُعطي شرعيّة لقصيدة النثر أنّها تقترح كسْرَ نمطيّة إيقاعيّة، وتسعى إلى إنشاء إيقاعٍ آخر ليس بديلاً عن الوزن لكنّه فعّال، فضلاً عن أنّه يؤسِّس لحساسيّةٍ جديدة. اقتراح قصيدة النثر هذا هو أهمّ العوامل التي جعلتني أشعر بقدرة الوزن على أن يكون نمطيّاً. بالتالي هناك بيني وبين قصيدة النثر حوارٌ ضمنيّ، أو مبطَّن. لكنّني أجد حلولي داخل الوزن، والوزن ليس واحداً، ولو كانت له العروض نفسها. ثمّة وزن شخصي في كلّ قصيدة، بل وأكثر من وزن داخل البحر نفسه" (الأعمال الكاملة، دار الريّس 1995). وها نحن نوردُ قصيدة له يقول فيها "أحبّ من الشعر عفويّة النثر والصورة الخافية/ بلا قمر للبلاغة: حين تسيرين حافية تترك القافية/ جماع الكلام، وينكسر الوزن في ذروة التجربة" (من ديوان سرير الغريبة، 1999).
ولا نظنّنا مُجبرين على الخوض في الفَيض الغنائيّ الدراميّ كخاصيّة في قصيدة النثر، أو في العتبة والتكثيف الذي يروم التبئير كمُشترَكاتٍ بين التفعيلة وقصيدة النثر، بل والعموديّ أيضاً!
ثمّ إنّ المسألة تتعلّق بإنصاف قاماتٍ مديدة كأدونيس ومحمّد الماغوط ونزيه أبو عفش وأنسي الحاج مثلاً! وقد نستذكر، في هذا السياق، تجربة الشاعر شيركوه بيكس، أو نقف بقصيدة الشاعر لطيف هلمت في جدّتها وفرادتها، وإذا تذكّرنا سؤال الشعر جاز لنا تذكُّر تجربة شديدة الأهميّة، كنّا قد أتينا عليها أعلاه، ونقصد بها تجربة الشاعر أدونيس! بقي أن نشير إلى أنّ ما تقدَّمَ هو وجهة تحتمل الخطأ، تماماً كما تحتمل الصواب، فنحن إذا ألغينا قصيدة النثر من بانوراما الشعر المُعاصر في عموم ميزوبوتاميا والشرق الأوسط، أُصيب المشهد بالخَلل، وأَنكرنا على الآخرين عَرَقَهُم وجهدَهُم وسهرَهُم فيما نحن سادرون في فواتنا، ما قد يقتضي الإشارة!
*كاتب من سوريا
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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