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اليابان من منظور فلسفي وعاطفي وإنساني

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أثناء دراستي في جامعة Seton hall، في مدينة ساوث أورنج بولاية نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في حقل الدراسات الآسيوية ((الهند الصين اليابان)) وقفت على بعض النظريات والفلسفات والتقاليد اليابانية، وهي مزيج من الأخلاق الإنسانية، والمذاهب الفلسفية والروحية والفكرية والنفسية والإنسانية.
فكما هو معروف تاريخيا أن اليابان تعرضت لعزلة كاملة عن العالم، أثناء عصر ((إيدو)).
إلا أنها في العصر ((الميجي)) بدأت عصرا جديدا بقيادة الشاب الملهم المحنك والمستنير الأمبرطور ((موتسوهيتو)) الشخصية التاريخية، التي ترمز بصورة أسطورية إلى اليابان الحديثة، والذي أدخل اليابان عصرا جديدا.
كانت رؤية موتسوهيتو تقوم على اقتناء المعرفة من جميع أنحاء العالم، حيث جمع الأفكار والمعارف والعلوم والنظريات والفلسفات والتقاليد والمذاهب من شتى أنحاء العالم، وغرسها في الجذر الياباني لتزهر مدنية اليابان الحديثة.
أيقنت اليابان عمليًا أن فكرة الكمال غير موجودة في الواقع، فتفتق ذهنها عن نظرية ((كايزن)) والتي تعني التغيير المستمر إلى الأفضل، وفي عرف اليابانيين التحسين المستمر لكل شيء.
كما أيقنت أن فكرة المثالية غير واقعية، فاتجهت إلى الفلسفة والحكمة لتنهل منها، لتكوين حياة متوازنة وواقعية، وإن كان هذا لا يعني أن اليابانيين واقعيون بكل معنى الكلمة، وأن غيرهم مثاليون، ولكن هنالك مزجًا عمليًا للمثالي بالواقعي في الفلسفة اليابانية.
فإذا ما نظرنا إلى الجوانب الاجتماعية والروحية والإنسانية في اليابان نجد مخزونًا هائلًا للروح الاجتماعية والإنسانية ذات المبادئ والأهداف الإنسانية والمثل العليا، والتي توفر إطارًا لحياة متوازنة.
ففلسفة ((أي كيجاي)) تمكن الإنسان الياباني من إدراك رسالته في الحياة.
ونظرية ((وابي سابي)) تقوم على إضفاء الجمال في الفراغات غير المكتملة، لتفضي إلى حياة أكثر رضا خالية من السعي للكمال.
وفلسفة ((شوهاري)) نتعلم من خلالها التعلم بلا توقف.
و((سادو)) والتي تعرف بجلسات الشاي الياباني، أو طريقة طقوس الشاي. والتي تعد من أقدم وأعرق التقاليد اليابانية لها أصولها وآدابها وتقاليدها ومراسيمها، والتي تعتبر جزءا من التراث الياباني، تتصف بالهدوء والحكمة والتأمل. وترتبط بالانسجام والهدوء والسكينة والتركيز والتأمل، وتعبر عن فلسفة روحانية وتأملية وجمالية.
وتعد اليابان من أكثر دول العالم إنتاجا واستهلاكا للشاي الأخضر، الذي لا يمثل لليابانيين مشروبا ساخنا له فوائد صحية فقط، بل يعتبر أحد مكونات الثقافة التقليدية من خلال تحضير الشاي التي تعرف بـ((سادو)).
استرجعت هذه الذكريات بينما كنت اقرأ في كتاب ((وابي سابي)) الحكمة اليابانية للعيش المثالي في حياة غير مثالية للكاتبة اليابانية من أصل إنجليزي الرحالة المغامرة بيث كيمبتون، والذي استهلته بالحديث عن ظاهرة الرقميات والتطبيقات والمعلومات التي تأتي من كل مكان منذ بداية اليوم إلى نهايته، وكما تقول بيث كيمبتون الكاتبة البريطانية والتي قضت معظم حياتها تتأمل الحكمة والفلسفة اليابانية ((من لحظة استيقاظنا وحتى استلقائنا على السرير تنهال علينا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات وآلاف التذكيرات والإشارات والرسائل التي تحاول أن ترشدنا: كيف نلبس وكيف نتحدث وكيف نأكل وكيف نصادق ومن نحب ومن لا نحب وكيف نواجه مشاكلنا)).
أن كثيرا من الناس يقضون وقتا طويلا في النظر إلى حياة الآخرين - من خلال هواتفهم وحواسيبهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغير المحمولة - أكثر مما ينظرون ويركزون على حياتهم الخاصة، وتقول كيمبتون إن اليابانيين لا يجدون وقتًا لهذه الظاهرة.
ففلسفة ((وابي سابي)) تدعو إلى تبسيط الحياة من خلال إظهار التواضع واللطف والتهذيب الذاتي في علاقاتنا، وتقاسم حب الأشياء البسيطة، ورؤية الناس بقلوبنا.
نشرت الشاعرة اليابانية سي شوناجون في مجموعتها الشعرية The Pillow Book أبياتا عن اللحظات الرائعة في هذا العالم، حيث ترى أن الروعة تكمن في اللحظات العابرة.
تقول الكاتبة بيث كيمبتون: لا يمكن أن تستمتع بالعالم وأن تتعامل معه بالعقل المنطقي، وإنما من خلال استشعاره بالقلب. وبكل حواسنا لقد علمتني فلسفة ((الوابي سابي)) اليابانية كيف يمكن للحظات الجميلة العابرة الرائعة أن ترينا كم أن الحياة نفيسة وممتعة ووعاء صغير تمسكه في يدك يحوي الكون بأكمله، فتعاليم ((الوابي سابي)) تكمن في تغيير المنظور، فالنظر إلى العالم بعدسة الوابي سابي سوف تحوله إلى عالم أكثر جمالا ولطفا وتسامحا وإلهاما وإشرافا ووقتا ومكانا مليئا بالبهجة.
حينها ندرك أننا حتى لو لم نتغير سوف تغيرنا الأشياء التي من حولنا؛ فعندما نتقبل حقيقة أن حياتنا متغيرة وليست ثابتة سوف نؤمن بالتغيير، فما تعلمته من فلسفة اليابان -تلك التعاليم الأساسية- أن كل شيء غير دائم وغير مثالي وغير مكتمل، كما تعلمت من اليابانيين أن أتحدث وجها لوجه لمن أحادثه أو أجري حوارا معه، وقد يبدو هذا غريبا في عصر محادثات الفيديو أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو وسائل التواصل الأخرى.
ولذلك فإنني كثيرا ما أسافر من أجل مقابلة أو إجراء حوار مع أحد؛ لأن قراءة الجو العام -كما يقول اليابانيون- تمكنك من القدرة على قراءة المكان أو الشخص أو الأشخاص، وتجعلك تعرف متى عليك أن تتحدث ومتى عليك أن تستمع وتظهر حدسك وذكاءك العاطفي وقدرتك على التعاطف.
أو عندما تتطرق إلى موضوع شائك فالمواجهة أداة فعالة لإنجاح أي محادثة أو حوار، فلا يكفي ما تراه بعينيك أو تسمعه بأذنيك.
لليابانيين رؤية حول الشيخوخة تطرقت لها المؤلفة بيث كيمبتون قائلة: عندما نميل إلى الشيخوخة بوصفها شيئا يجب تجنبه أو حتى الخوف منه، في حين أننا مع الشيخوخة نتفتح وننضج، وندرك مع الوقت أن شخصيتنا تتطور، ويزداد عمق حكمتنا في تقدمنا في العمر، وأن لدينا المزيد لنقدمه للعالم مع كل تجربة مررنا ونمر بها؛ ومع ذلك نجد صعوبة في رؤية قيمة الشيخوخة في أنفسنا وبذل الكثير من الوقت والمال في محاولة التمسك بشبابنا، متجاهلين جمال وحكمة العمر الكامن وراء ذلك.
وإن كان تقدم العمر في الفلسفة اليابانية يرتبط بدورة الحياة الطبيعية.
إلا أن خبراء الصحة العالمية يفكرون في كيفية إبقاء أنفسنا أصغر سنا لفترة أطول، في حين أن الشيخوخة جزء من الدورة الطبيعية للحياة وتقبلها بوصفها أكثر الأشياء الطبيعية، التي تساعدنا على تقدير الوقت المتاح لنا.
فالفلسفة اليابانية تعلمنا الاستمتاع بعملية التقدم في السن وتقبلها بوصفها أكثر الأشياء الطبيعية، من خلال قبول مكاننا في دورة الحياة الطبيعية.
قد يكون الانتقال بين مراحل الحياة صعبا، خاصة إذا لم نعترف أو نتقبل ما يحدث في أجسادنا وعقولنا وعواطفنا، ولكننا نشهد نموذجا هائلا في تفكيرنا ووعينا وتجاربنا، ولكن علينا أن نتقبل كل مرحلة كما تأتي على أنها تطور في وعينا وحكمتنا، في اليابان يتم الاحتفاء والاحتفال بالمراحل العمرية، باعتبارها مرحلة نمو وتعلم وتطور وتغير، فعندما نتقبل الحياة بكل ما فيها أيا كان عمرنا فإن الاستمتاع باللحظة الراهنة هو الملائم لحياتنا، لأننا لا نعرف ماذا ينتظرنا سواء كنا في الثامنة من عمرنا أو الثمانين، ولذلك فإن المغالاة في مسألة الشيخوخة قد تفرض عليك ضغوطا غير ضرورية.
فمراحل العمر عبارة عن مشروعات، وليست مهام، فالمشروع عادة محدد ببداية ونهاية محددة، ولهذا فإن علينا أن نحيل حياتنا إلى مشروعات وليس إلى مهام كمشروع التغيير ومشروع الدراسات والرحلات العلمية والرحلات الإنسانية والاستكشافية أو أية مشروعات أخرى.

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