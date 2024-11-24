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قانوني لكل عضو

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) مجلس الشورى إحدى المؤسسات التشريعية والاستشارية البارزة في المملكة العربية السعودية، ويتمتع باختصاصات شاملة تعكس طبيعته القانونية. تشمل هذه الاختصاصات مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي حيالها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، إضافة إلى تفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
نظرا للطبيعة القانونية الحساسة لهذه المهام، فإن أداء هذه الاختصاصات يتطلب معرفة قانونية عميقة وخبرة عملية واسعة في المجال القانوني. عند ممارسة أعضاء مجلس الشورى لمهامهم، فإنهم يقدمون آراء تسعى لتحقيق المصلحة العامة، معززة بالأدلة والآراء المستنيرة. ولكن مع الطبيعة القانونية لمعظم القضايا التي يناقشها المجلس، فإن الحاجة ماسة إلى توفير دعم قانوني متخصص لكل عضو، لا سيما للأعضاء غير القانونيين.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تعيين باحث قانوني متخصص لكل عضو مجلس، يتولى مهام البحث والتسنيد القانوني للنصوص النظامية ذات الصلة. هذا من شأنه أن يثري آراء أعضاء المجلس ويضفي عليها قوة واعتبارا أعمق، مما يعزز دور المجلس كمؤسسة تشريعية واستشارية تقدم رؤى قانونية رصينة تراعي مصالح الدولة وتوجهاتها.
تطوير مجلس الشورى لمواكبة الحراك القانوني الرفيع الذي تشهده المملكة، في ظل صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة، يتطلب تحديث هيكله التنظيمي بما ينسجم مع هذه المرحلة. تعزيز الإجراءات الداخلية للمجلس عبر حوكمة العمليات التشريعية وإيجاد هيكلة تنظيمية أكثر شمولا ومرونة سيُسهم في تحسين أدائه ومواكبته للتطورات القانونية المستمرة.
مجلس الشورى هو العمود الفقري للعمل الاستشاري التشريعي في المملكة، ودوره كمصدر للأفكار والرؤى القانونية المتخصصة يجب أن يواكب التطورات القانونية المحلية والدولية لضمان تحقيق المصالح العليا للدولة برؤية شاملة وخبرة متخصصة.

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