ديربي حائل يشعل أجواء Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ11 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 مواجهات مهمة، فعلى ملعب التعليم
بعنيزة يتقابل النجمة الخامس بـ16 نقطة، والحزم الثاني برصيد 22 نقطة، وفي ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل يتواجه جدة الثالث بـ19 نقطة، والجبيل الـ14 برصيد 10 نقاط، ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في ديربي حائل الكبير، وبعد غياب طويل، الجبلين العاشر بـ13 نقطة، والطائي التاسع برصيد 14 نقطة.
MENAFN24112024000089011017ID1108920910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.