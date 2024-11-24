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ديربي حائل يشعل أجواء Yelo

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ11 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 مواجهات مهمة، فعلى ملعب التعليم بعنيزة يتقابل النجمة الخامس بـ16 نقطة، والحزم الثاني برصيد 22 نقطة، وفي ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل يتواجه جدة الثالث بـ19 نقطة، والجبيل الـ14 برصيد 10 نقاط، ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في ديربي حائل الكبير، وبعد غياب طويل، الجبلين العاشر بـ13 نقطة، والطائي التاسع برصيد 14 نقطة.

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