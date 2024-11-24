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قاهر الهلال يعيد أمجاد التاريخي

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كرر مهاجم الخليج عبدالله السالم، رقما مميزا لمهاجم الأهلي السابق، والهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، السوري عمر السومة.
وتألق السالم وسجل هدفين، قاد بهما الخليج لتحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على الهلال 2/3.
وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي التي تشهد تسجيل السالم هدفين دفعة واحدة، بعد أن فعلها أيضا ضد كل من الرائد والفتح على الترتيب.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن السالم هو 4 لاعب يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.
وسبق مهاجم الخليج إلى هذا الرقم، الثلاثي عمر السومة (مرتان)، ودانيلو أسبريا، وبافيتمبي جوميز. وبخلاف ذلك، بات السالم أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة أمام الهلال بالدوري السعودي، منذ أن فعلها لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، في ديسمبر 2021، والمثير أنه قاد فريقه للفوز 2/3 أيضا. أيضا السالم هو أول لاعب سعودي يسجل للخليج في شباك الهلال بدوري المحترفين، فقبل مباراة أول من أمس سجل الدانة هدفين فقط طوال 10 مباريات أمام الزعيم، جاءا بتوقيع ثنائي أجنبي، البرازيلي جاندسون دوس سانتوس، والمصري محمد شريف.

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