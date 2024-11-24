قاهر الهلال يعيد أمجاد التاريخي

(MENAFN
- Al Watan)
كرر مهاجم الخليج عبدالله السالم، رقما مميزا لمهاجم الأهلي السابق، والهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، السوري عمر السومة.
وتألق السالم وسجل هدفين، قاد بهما الخليج لتحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على الهلال 2/3.
وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري
السعودي التي تشهد تسجيل السالم هدفين دفعة واحدة، بعد أن فعلها أيضا ضد كل من الرائد والفتح على الترتيب.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن السالم هو 4 لاعب
يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.
وسبق مهاجم الخليج إلى هذا الرقم، الثلاثي عمر السومة (مرتان)، ودانيلو أسبريا، وبافيتمبي جوميز. وبخلاف ذلك، بات السالم أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة أمام الهلال بالدوري السعودي، منذ أن فعلها لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، في ديسمبر 2021، والمثير أنه قاد فريقه للفوز 2/3 أيضا. أيضا السالم هو أول لاعب سعودي يسجل للخليج في شباك الهلال بدوري المحترفين، فقبل مباراة أول من أمس سجل الدانة هدفين فقط طوال 10 مباريات أمام الزعيم، جاءا بتوقيع ثنائي أجنبي، البرازيلي جاندسون دوس سانتوس، والمصري محمد شريف.
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