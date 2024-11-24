صالة متعثرة وملاعب تالفة بالدرب

(MENAFN
- Al Watan)
لا يزال التعثر يطال مشروع الصالة الرياضية بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الذي أعلن عنها منذ أعوام، ولم يتم إكمال مشروعها ولا الاستفادة منها حتى الآن، إضافة إلى التلفيات في أرضيات مجمع الملاعب الواقعة خلف ملعب البلدية.
وأوضح عدد من الشباب الرياضي
أن المشروع تأخر إنجازه كثيرا، ليصبح مبنى بلا فائدة نتيجة تعثره لعدة أعوام، وطالبوا بإكمال المشروع وإنجازه لتتم الاستفادة منه، وممارسة الأنشطة الرياضية من خلالها بدلاً من الاشتراك في أندية الصالات الرياضية الخاصة لمزاولة المناشط الرياضية بمقابل مالي كبير.
وأكد عدد من المهتمين بالرياضة بالدرب أن أرضيات مجمع الملاعب أيضاً غير صالحة لمزاولة كرة القدم أو الألعاب المختلفة نهائياً وتحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وكذلك الشبوك المحيطة بالملاعب أتلفت، والحشائش تحيط بها من كل جانب، مما يصنفها بأنها مهملة ولا تتم متابعتها بشكل عام، ورغم الجهود المبذولة من قبل البلدية في تجهيز الملاعب الأخرى فإن الملاعب التي تجاور مبنى البلدية لم تجد الاهتمام. بدورها تواصلت ((الوطن)) مع بلدية محافظة الدرب وجاء الرد، ((أن جميع المواقع سواء الصالة الرياضية أو الملاعب مخصصة للاستثمار)).
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