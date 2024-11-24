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صالة متعثرة وملاعب تالفة بالدرب

11/24/2024 11:19:59 PM

(MENAFN- Al Watan) لا يزال التعثر يطال مشروع الصالة الرياضية بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الذي أعلن عنها منذ أعوام، ولم يتم إكمال مشروعها ولا الاستفادة منها حتى الآن، إضافة إلى التلفيات في أرضيات مجمع الملاعب الواقعة خلف ملعب البلدية.
وأوضح عدد من الشباب الرياضي أن المشروع تأخر إنجازه كثيرا، ليصبح مبنى بلا فائدة نتيجة تعثره لعدة أعوام، وطالبوا بإكمال المشروع وإنجازه لتتم الاستفادة منه، وممارسة الأنشطة الرياضية من خلالها بدلاً من الاشتراك في أندية الصالات الرياضية الخاصة لمزاولة المناشط الرياضية بمقابل مالي كبير.
وأكد عدد من المهتمين بالرياضة بالدرب أن أرضيات مجمع الملاعب أيضاً غير صالحة لمزاولة كرة القدم أو الألعاب المختلفة نهائياً وتحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وكذلك الشبوك المحيطة بالملاعب أتلفت، والحشائش تحيط بها من كل جانب، مما يصنفها بأنها مهملة ولا تتم متابعتها بشكل عام، ورغم الجهود المبذولة من قبل البلدية في تجهيز الملاعب الأخرى فإن الملاعب التي تجاور مبنى البلدية لم تجد الاهتمام. بدورها تواصلت ((الوطن)) مع بلدية محافظة الدرب وجاء الرد، ((أن جميع المواقع سواء الصالة الرياضية أو الملاعب مخصصة للاستثمار)).

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