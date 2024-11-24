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ريمونتادا شرقاوية أذاقت قطبي العاصمة الخسارة

11/24/2024 11:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال 24 ساعة، سار الهلال على خطى جاره النصر، وتلقى الخسارة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي، لتتوقف سلسلة اللاخسارة الهلالية عند 46 مباراة متتالية على صعيد دوري المحترفين، والمباراة الـ57 على صعيد جميع المسابقات المحلية، وليظل الأهلي متمسكا بالرقم القياسي لأطول سلسلة لا خسارة على صعيد الدوري بـ51 مباراة متتالية.
وخسر الزعيم 2/ 3 على يد مضيفه الخليج، في مفاجأة كبرى، أول من أمس، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
وتأتي الخسارة الهلالية بعد يوم واحد من سقوط النصر كذلك أمام ضيفه القادسية 1/ 2 ضمن نفس الجولة.
واللافت للنظر أن خسارتي قطبي العاصمة جاءتا على يد ناديين شرقاويين، وبنفس الطريقة وهي العودة بالنتيجة بعد التأخر ((الريمونتادا)).
خسارة مؤلمة
بعد 10 جولات، كان خلالها قطبا العاصمة الرياض، الناجيين الوحيدين من ذل السقوط، تذوق كل منهما طعم الخسارة، لتترسخ حقيقة أنه لا أحد أكبر من الخسارة في دوري روشن.
وبينما خسر النصر بعد 21 مباراة متتالية بلا خسارة في الدوري، كان سقوط الهلال أكثر ألمًا، كونه جاء بعد 46 مباراة. وترجع آخر خسارة للنصر قبل لقاء القادسية إلى الـ7 من مارس الماضي 1/ 3 أمام الرائد، أي منذ 260 يومًا.
أما الهلال فتلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ خسارته على يد العدالة صفر / 2، في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023، أي منذ 550 يوما.
وحرمت الخسارة الهلال من معادلة رقم الأهلي التاريخي، صاحب أكبر عدد من المباريات المتتالية بلا خسارة ((51 مباراة خلال الفترة بين 2014 و2016)).كذلك توقفت سلسلة قياسية للهلال عند 57 مباراة بلا خسارة في المباريات المحلية.
سلاح واحد
يبدو أن السلاح الذي استخدمه الهلال كثيرا لإسقاط خصومه وتمديد سلسلته التاريخية بعدم الخسارة، انقلب ضده ليتلقى الخسارة الأولى بعد عام ونصف بالطريقة ذاتها وهي الريمونتادا، إذ سقط الهلال على يد مضيفه الخليج، لتنتهي سلسلته القياسية بعدم الهزيمة في 57 مباراة محلية متتالية. ورغم فرضه السيطرة منذ البداية وتقدمه بهدفين، إلا أن الخليج استفاق وسجل 3 أهداف، ليخطف انتصارًا تاريخيًا هو الأول في مواجهات الفريقين، ليخسر الزعيم بذات السلاح أمام الدانة.
-الهلال والنصر فضلا الخسارة في جولة واحدة
-550 يوما من اللاخسارة للهلال أوقفها الخليج بريمونتادا تاريخية
-260 يوما من اللاخسارة للنصر دوريا توقفت على يد القادسية
-46 مباراة دورية متتالية لم يعرف خلالها الزعيم الخسارة
-21 مواجهة دورية لم يتذوق خلالها العالمي الخسارة
-51 مباراة متتالية وضعت الأهلي صاحب أطول سلسلة لا خسارة دوريا

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