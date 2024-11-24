ريمونتادا شرقاوية أذاقت قطبي العاصمة الخسارة

(MENAFN
- Al Watan)
خلال 24 ساعة، سار الهلال على خطى جاره النصر، وتلقى الخسارة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي، لتتوقف سلسلة اللاخسارة الهلالية عند 46 مباراة
متتالية على صعيد دوري المحترفين، والمباراة الـ57 على صعيد جميع المسابقات المحلية، وليظل الأهلي متمسكا بالرقم القياسي لأطول سلسلة لا خسارة على صعيد الدوري
بـ51 مباراة متتالية.
وخسر الزعيم 2/ 3 على يد مضيفه الخليج، في مفاجأة كبرى، أول من أمس، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
وتأتي الخسارة الهلالية بعد يوم واحد من سقوط النصر كذلك أمام ضيفه القادسية 1/ 2 ضمن نفس الجولة.
واللافت للنظر أن خسارتي قطبي العاصمة جاءتا على يد ناديين شرقاويين، وبنفس الطريقة وهي العودة بالنتيجة بعد التأخر ((الريمونتادا)).
خسارة مؤلمة
بعد 10 جولات، كان خلالها قطبا العاصمة الرياض، الناجيين الوحيدين من ذل السقوط، تذوق كل منهما طعم الخسارة، لتترسخ حقيقة أنه لا أحد أكبر من الخسارة في دوري روشن.
وبينما خسر النصر بعد 21 مباراة متتالية بلا خسارة في الدوري، كان سقوط الهلال أكثر ألمًا، كونه جاء بعد 46 مباراة. وترجع آخر خسارة للنصر قبل لقاء القادسية إلى الـ7 من مارس الماضي 1/ 3 أمام الرائد، أي منذ 260 يومًا.
أما الهلال فتلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ خسارته على يد العدالة صفر / 2، في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023، أي منذ 550 يوما.
وحرمت الخسارة الهلال من معادلة رقم الأهلي التاريخي، صاحب أكبر عدد من المباريات المتتالية بلا خسارة ((51 مباراة خلال الفترة بين 2014 و2016)).كذلك توقفت سلسلة قياسية للهلال عند 57 مباراة بلا خسارة في المباريات المحلية.
سلاح واحد
يبدو أن السلاح الذي استخدمه الهلال كثيرا لإسقاط خصومه وتمديد سلسلته التاريخية بعدم الخسارة، انقلب ضده ليتلقى الخسارة الأولى بعد عام ونصف بالطريقة ذاتها وهي الريمونتادا، إذ سقط الهلال على يد مضيفه الخليج، لتنتهي سلسلته القياسية بعدم الهزيمة في 57 مباراة محلية متتالية. ورغم فرضه السيطرة منذ البداية وتقدمه بهدفين، إلا أن الخليج استفاق وسجل 3 أهداف، ليخطف انتصارًا تاريخيًا هو الأول في مواجهات الفريقين، ليخسر الزعيم بذات السلاح أمام الدانة.
-الهلال والنصر فضلا الخسارة في جولة واحدة
-550 يوما من اللاخسارة للهلال أوقفها الخليج بريمونتادا تاريخية
-260 يوما من اللاخسارة للنصر دوريا توقفت على يد القادسية
-46 مباراة دورية متتالية لم يعرف خلالها الزعيم الخسارة
-21 مواجهة دورية لم يتذوق خلالها العالمي الخسارة
-51 مباراة متتالية وضعت الأهلي صاحب أطول سلسلة لا خسارة دوريا
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