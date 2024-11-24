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قلعة الكؤوس والعالمي في مهمة حسم

11/24/2024 11:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الأهلي إلى الانفراد، ولو مؤقتا، بصدارة المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يحل ضيفا اليوم، على العين الإماراتي، على إستاد هزاع بن زايد، ويطمح النصر إلى الارتقاء إلى الوصافة ولو مؤقتا، عندما يحل ضيفا على الغرافة القطري على إستاد البيت، لحساب الجولة الخامسة للبطولة القارية الكبرى، والتي تنطلق بها مرحلة الإياب.
وربما تحسم نتيجتا اللقاءين أمر تأهل قلعة الكؤوس والعالمي للدور المقبل، خصوصا الراقي الذي يحتاج فقط إلى 3 نقاط لحسم أمر

الانفراد بالصدارة
سيكون الأهلي مطالبا بالانتصار لينفرد بصدارة المجموعة الثانية، حتى ولو مؤقتا، أو البقاء في القمة مناصفة مع الهلال بنهاية الجولة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على العين الإماراتي على إستاد هزاع بن زايد، ولن تكون مهمة قلعة الكؤوس سهلة إطلاقا، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، ورغبة العين في تسجيل انتفاضة قوية على حساب أحد متصدري المجموعة.
مواصلة التميز
يأمل قلعة الكؤوس الذي يحل في وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويتأخر عن الهلال السعودي بفارق الأهداف، في أن يواصل حضوره المميز في البطولة القارية الكبرى، وأن يؤكد أن نتائجه التي سجلها في جولات الذهاب، جاءت نتيجة تفوق ميداني واضح، وأنه سيكون منافسا قويا على التأهل للدور المقبل، وعدم منح مضيفه فرصة العودة على حسابه.
وكان الراقي بدأ رحلة البطولة القارية بانتصاره على برسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى 1/صفر، وتفوقه على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية 2/صفر، ثم على الريان القطري 1/2 في الجولة الثالثة، ثم تغلب على الشرطة العراقي 1/5 في الجولة السابقة، ويأمل أن يواصل انتصاراته وتواجده في مراكز الصدارة وإثبات قوته وأنه منافس شرس على التأهل للمرحلة المقبلة. ويطمح إلى تسجيل انتصار خامس يعزز به منافسته على صدارة المجموعة واعتلائها ولو مؤقتا، وإثبات تفوقه على منافسيه الآخرين.
استعادة التوازن
بدوره، يخوض العين الإماراتي اللقاء وهو يعاني في البطولة القارية، إذ يحل في المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، ولم ينجح حتى الآن في تسجيل أي انتصار قاري فبعد تعادله مع السد القطري في جولة البداية 1/1، تلقى 3 خسائر متتالية أمام الغرافة القطري 4/2، والهلال السعودي 5/4، والنصر السعودي 5/1، مما أدى إلى إقالة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ويريد أن يستعيد توازنه وأن يسجل انتصاره الأول في البطولة، الذي سيكون ثمينا للغاية إن حدث، وألا يسقط للمرة الثالثة أمام ناد سعودي.
تفوق إماراتي
خاض الهلال والعين 4 مواجهات سابقة في البطولة القارية بجميع مسمياتها، كسب منها العين مواجهتين، وتعادل الفريقان في المواجهتين الأخريين.
مواجهة صعبة
على إستاد البيت، سيكون النصر مطالبا بمضاعفة الجهد، لتأكيد حضوره المميز قاريا، وتعويض سقوطه المحلي الأخير، حينما يحل ضيفا مزعجا على الغرافة القطري، لتأكيد أن نتائجه التي سجلها في الجولات الماضية في البطولة القارية، جاءت نتيجة تفوق وقدرة على العودة للمنافسة، وأنه سيكون منافسا قويا على التأهل للدور المقبل، وعدم منح مضيفه فرصة التقدم على حسابه.
إثبات القوة
يأمل العالمي، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته 10 نقاط في المركز الثالث في المجموعة، فبعد أن تعثر بالتعادل 1/1 في جولة البداية مع الشرطة العراقي، عاد وانتفض وسجل 3 انتصارات متتالية على حساب الريان القطري 1/2، والاستقلال الإيراني 1/صفر، ثم العين الإماراتي 1/5، في أن يواصل انتصاراته وتواجده في مراكز الصدارة، وربما خطف قمة المجموعة في حال تعثر الأهلي اليوم والهلال غدا، وإثبات قوته وأنه منافس شرس على التأهل للمرحلة المقبلة.
تذبذب النتائج
في المقابل، يحضر الغرافة وهو في المركز السادس برصيد 4 نقاط، من انتصار وحيد سجله على حساب العين الإماراتي في الجولة الثانية 2/4، وتعادل مع برسيبوليس الإيراني 1/1 في الجولة الماضية، مقابل خسارتين أمام الاستقلال الإيراني صفر/3 في الجولة الأولى، والوصل الإماراتي 2/1 في الجولة الثالثة.
ويريد البقاء ضمن أندية المراكز الثمانية الأولى التي ستتأهل للدور الثاني.
لقاء ثالث
سبق أن تقابل الفريقان في البطولات القارية من قبل في مواجهتين، كسب العالمي مواجهة وتعادلا في اللقاء الآخر، وكانتا في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية 1998.
مواجهتان صعبتان
ضمن نفس منافسات المجموعة الثانية ((غرب القارة))، تقام اليوم مواجهتان أخريان. فعلى إستاد راشد آل مكتوم بدبي، يتقابل الاستقلال الإيراني وباختاكور الأوزبكي، ويخوض الاستقلال المواجهة وفي رصيده 3 نقاط في المركز الثامن، فيما يملك باختاكور نقطتين عاشرا.
في حين يتواجه على إستاد أحمد بن علي المونديالي، الريان القطري وبرسيبوليس الإيراني، ويدخل الريان اللقاء وهو في المركز السابع بـ3 نقاط، فيما يملك بيرسيبوليس وهو في المركز التاسع نقطتين.

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