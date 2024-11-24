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إسرائيل تُدخل الجيش اللبناني في دائرة غاراتها

11/24/2024 11:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تصاعد القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل، لم يتدخل الجيش اللبناني في الصراع، ومع ذلك ظهرت عدد من الاعتداءات الاسرائيلية عليه.
وذكر الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية على مركز للجيش أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 18 آخرين.
وأدان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الهجوم، ووصفه بأنه هجوم على جهود وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، وأنه ((رسالة مباشرة ودموية ترفض كل الجهود والاتصالات الجارية لإنهاء الحرب)).
وقال مكتبه في بيان: ((إسرائيل تكتب مرة أخرى بالدماء اللبنانية رفضا صارخا للحل الذي تجرى مناقشته)).
40 جنديا
أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 40 جنديًا لبنانيًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حتى مع بقاء الجيش اللبناني على الهامش إلى حد كبير.
وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للضربة، قائلا إنها وقعت في منطقة عمليات قتالية مستمرة ضد حزب الله. وأوضح في بيان أن عملياته موجهة فقط ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، وأن الضربة قيد المراجعة.
وقعت الضربة في جنوب غرب لبنان على الطريق الساحلي بين صور والناقورة، حيث دارت معارك عنيفة بين إسرائيل وحزب الله. إطلاق الصواريخ
في الوقت نفسه، أطلقت جماعة حزب الله المسلحة نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على شمال ووسط إسرائيل، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق ما مجموعه نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على إسرائيل، تم اعتراض

دعوة للضغط
دعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضغوط على إسرائيل وحزب الله، للتوصل إلى اتفاق، قائلا إن الاتفاق ((معلق باتفاق نهائي من الحكومة الإسرائيلية)).
ولفت جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد اجتماعه مع ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي كان يتوسط مع المجموعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) لمساعدة الجيش اللبناني، الذي سينشر قوات إضافية في الجنوب. وقد أمضت إدارة بايدن أشهرًا في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار، وعاد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة الأسبوع الماضي. ومن شأن الاتفاق الناشئ أن يمهد الطريق لانسحاب مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان أسفل نهر الليطاني وفقا لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى حرب 2006. ومن المقرر أن تقوم القوات اللبنانية بدوريات في المنطقة، في ظل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويعكس الجيش اللبناني التنوع الديني في البلاد، ويحظى بالاحترام باعتباره مؤسسة وطنية، لكنه لا يملك القدرة العسكرية لفرض إرادته على حزب الله أو مقاومة الغزو الإسرائيلي.

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