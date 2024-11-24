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روسيا تعزز جيشها بإعفاء المجندين الجدد من الديون

11/24/2024 11:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تشجيعًا على القتال وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قانونًا يمنح الإعفاء من الديون للمجندين الجدد في الجيش الذين يلتحقون بالقتال في أوكرانيا.
ويؤكد هذا الإجراء، الذي ظهرت نسخته النهائية على موقع حكومي على الإنترنت، على احتياجات روسيا للأفراد العسكريين في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حتى مع إطلاقها الأسبوع الماضي صاروخًا باليستيا جديدًا متوسط المدى.
تعزيز التجنيد
وبحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية الرسمية، فإن التشريع الجديد يسمح لمن يوقعون على عقد لمدة عام واحد بشطب الديون المعدومة التي تصل إلى 10 ملايين روبل (96 ألف دولار).
وينطبق القانون على الديون التي صدر بشأنها أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر 2024. وينطبق القانون أيضًا على أزواج المجندين الجدد.
وعززت روسيا عمليات التجنيد العسكري من خلال تقديم حوافز مالية متزايدة، في بعض الحالات تصل إلى عدة أضعاف متوسط الراتب، لأولئك الراغبين في القتال في أوكرانيا.
وقد سمحت هذه الإستراتيجية للجيش بتعزيز صفوفه في منطقة الصراع مع تجنب أمر تعبئة آخر. فقد أشعل ((التعبئة الجزئية)) في سبتمبر 2022 شرارة هجرة عشرات الآلاف من الرجال الروس، الذين فروا من البلاد لتجنب التجنيد.
الموارد الروسية
وأدت الحرب المكثفة المطولة إلى استنزاف الموارد الروسية، وفي سبتمبر، دعا بوتن الجيش إلى زيادة قواته بنحو 180 ألف جندي.
وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي إلى روسيا في أكتوبر، وبعضهم بدأ مؤخرًا في المشاركة في القتال على الخطوط الأمامية، مما يزيد الضغوط على جيش أوكرانيا المنهك والمستنزف أيضا.
وتتزامن حملة تجنيد المجندين مع إطلاق الكرملين صاروخًا باليستيًا متوسط المدى على أوكرانيا يوم الخميس، وقال بوتن إن ذلك جاء ردًا على استخدام كييف لصواريخ أمريكية وبريطانية قادرة على ضرب عمق أكبر في روسيا.
وعرض جهاز الأمن الأوكراني لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، حطام الصاروخ الباليستي التجريبي الجديد الذي ضرب مصنعًا في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا. ولم يتم تحليل شظايا الصاروخ المسمى ((أوريشنيك))، والتي تعني بالروسية شجرة البندق، والتي قال البنتاغون إنها مبنية على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ((آر إس-26 روبيز)) الروسي، حتى الآن، وفقًا لمسؤولي الأمن في الموقع في مكان غير معلن في أوكرانيا.
بقايا الصاروخ
وقال خبير في جهاز الأمن الأوكراني، الذي عرّف عن نفسه باسمه الأول: ((تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف بقايا مثل هذا الصاروخ على أراضي أوكرانيا)).
وقالت مديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا إن الصاروخ أطلق من ميدان اختبار الصواريخ الرابع، كابوستين يار، في منطقة أستراخان الروسية، وحلق لمدة 15 دقيقة قبل أن يضرب دنيبرو، وكان الصاروخ يحمل ستة رؤوس حربية، كل منها يحمل ستة ذخائر صغيرة. وبلغت سرعته القصوى 11 ماخ. وفي الوقت نفسه، أرسلت موسكو 73 طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا خلال الليل وحتى يوم الأحد، ووفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، تم تدمير 50 طائرة بدون طيار وفقد أربع طائرات، ومن المرجح أنها تعرضت للتشويش الإلكتروني. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القوات الروسية ضربت أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 800 قنبلة جوية موجهة ونحو 460 طائرة هجومية بدون طيار وأكثر من 20 صاروخًا. وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع إن 34 طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت خلال الليل، وحتى الأحد في أربع مناطق غربي روسيا.

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