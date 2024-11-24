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أونروا تحذر من نقص إمدادات الغذاء في غزة

11/24/2024 11:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر من الدقيق والمواد الغذائية لا يلبي إلا %6 من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة، خاصة في الحصول على الخبز، إذ أدى ذلك إلى إغلاق معظم المخابز جنوب قطاع غزة.
وأوضحت أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع.
وأشارت ((أونروا)) إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوح ومراكز الإيواء مأساوية في ظل الجوع والبرد، وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين إثر شح الطعام والغذاء، مطالبة بفتح كامل للمعابر، وإدخال ما يحتاجه السكان، للحد من المجاعة التي فاقمت حالات سوء التغذية والأمراض المتعددة.

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