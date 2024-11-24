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الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة

11/24/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط.

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