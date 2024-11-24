Monday, 25 November 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جيزة للغزل والنسيج)) تخطط لإنشاء 5 مصانع جديدة بـ15 مليون دولار - جريدة البورصة

11/24/2024 11:19:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((مرزوق)): 150 مليون دولار صادرات الشركة منذ بداية العام حتى الشهر الجارى

تعتزم شركة ((جيزة للغزل والنسيج)) استثمار 15 مليون دولار لزيادة حجم أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((جيزة للغزل)) ستبدأ تنفيذ الأعمال التوسعية من خلال تدشين خمسة مصانع فى محافظات الصعيد، ابتداءً من العام المقبل؛ حيث سيتم إنشاء مصنع واحد سنوياً متخصص فى مجالات الصباغة والغزل والنسيج.

وأضاف ((مرزوق)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف مضاعفة إنتاجها الكلى بعد افتتاح المصانع الجديدة ليصل إلى 28 مليون قطعة، بدلاً من 25 مليون قطعة سنوياً.

موضوعات متعلقة “البترول” تقرر إعادة طرح مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب 5 شركات تأمين تتنافس للفوز بوثيقة“المصرية للاتصالات” “اسلسكا” تتفاوض لإطلاق برنامج“إدارة الأعمال الحكومية” بنهاية العام الحالى

وتوقع أن تسهم الزيادة فى نمو إجمالى المبيعات بنسبة 20%، خلال العام المقبل، مقارنة بـ5.4 مليار جنيه حققتها الشركة هذا العام.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة نسبة صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر اتفاقية الكويز، مشيراً إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ حالياً على 60% من الإنتاج.

كما تعمل الشركة على رفع حصتها فى أسواق أوروبا والدول العربية والبرازيل.

وأوضح أن ((جيزة للغزل والنسيج)) حققت صادرات بقيمة 150 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، متوقعاً نمو هذه النسبة بما لا يقل عن 10% خلال العام المقبل بدعم من زيادة الإنتاج.

وتأسست ((جيزة للغزل والنسيج)) عام 1979 على يد محمد مرزوق، وهى شركة عائلية من أكبر مصدرى الملابس الجاهزة من حيث الحجم، والسادسة من حيث القيمة بالدولار، كما تحتل المركز الثانى كأكبر مصدر للغزل بالعملة الأجنبية.

وفى نهاية عام 2022، أجرت الشركة إعادة هيكلة شاملة بهدف التحضير للطرح فى البورصة، بغرض تمويل خططها التوسعية وزيادة صادراتها وحصصها السوقية.

وتمتلك الشركة، حالياً، خمسة مصانع للملابس الجاهزة، منها مصنع واحد فى القاهرة، ومصنعان بمحافظة الجيزة، ومصنعان آخران فى محافظة المنيا. كما تصدر الشركة منتجاتها للعديد من العلامات التجارية الأمريكية، من بينها ((GAP))، و((PVH))، و((JC Penney))، و((School Apparel))

.كتب ـ محمد عزب وأمل سعداوى:

MENAFN24112024000202011048ID1108920898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث