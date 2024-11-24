((جيزة للغزل والنسيج)) تخطط لإنشاء 5 مصانع جديدة بـ15 مليون دولار - جريدة البورصة

تعتزم شركة ((جيزة للغزل والنسيج)) استثمار 15 مليون دولار لزيادة حجم أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((جيزة للغزل)) ستبدأ تنفيذ الأعمال التوسعية من خلال تدشين خمسة فى محافظات الصعيد، ابتداءً من العام المقبل؛ حيث سيتم إنشاء واحد سنوياً متخصص فى مجالات الصباغة والغزل والنسيج.

وأضاف ((مرزوق)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف مضاعفة إنتاجها الكلى بعد افتتاح المصانع الجديدة ليصل إلى 28 مليون قطعة، بدلاً من 25 مليون قطعة سنوياً.

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وتوقع أن تسهم الزيادة فى نمو إجمالى المبيعات بنسبة 20%، خلال العام المقبل، مقارنة بـ5.4 مليار جنيه حققتها الشركة هذا العام.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة نسبة صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر اتفاقية الكويز، مشيراً إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ حالياً على 60% من الإنتاج.

كما تعمل الشركة على رفع حصتها فى أسواق أوروبا والدول العربية والبرازيل.

وأوضح أن ((جيزة للغزل والنسيج)) حققت صادرات بقيمة 150 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، متوقعاً نمو هذه النسبة بما لا يقل عن 10% خلال العام المقبل بدعم من زيادة الإنتاج.

وتأسست ((جيزة للغزل والنسيج)) عام 1979 على يد محمد مرزوق، وهى شركة عائلية من أكبر مصدرى الملابس الجاهزة من حيث الحجم، والسادسة من حيث القيمة بالدولار، كما تحتل المركز الثانى كأكبر مصدر للغزل بالعملة الأجنبية.

وفى نهاية عام 2022، أجرت الشركة إعادة هيكلة شاملة بهدف التحضير للطرح فى البورصة، بغرض تمويل خططها التوسعية وزيادة صادراتها وحصصها السوقية.

وتمتلك الشركة، حالياً، خمسة مصانع للملابس الجاهزة، منها مصنع واحد فى القاهرة، ومصنعان بمحافظة الجيزة، ومصنعان آخران فى محافظة المنيا. كما تصدر الشركة منتجاتها للعديد من العلامات التجارية الأمريكية، من بينها ((GAP))، و((PVH))، و((JC Penney))، و((School Apparel))

.كتب ـ محمد عزب وأمل سعداوى: