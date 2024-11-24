((جيزة للغزل والنسيج)) تخطط لإنشاء 5 مصانع جديدة بـ15 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
((مرزوق)): 150 مليون دولار صادرات الشركة منذ بداية العام حتى الشهر الجارى
تعتزم شركة ((جيزة للغزل والنسيج)) استثمار 15 مليون دولار لزيادة حجم أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((جيزة للغزل)) ستبدأ تنفيذ الأعمال التوسعية من خلال تدشين خمسة مصانع فى محافظات الصعيد، ابتداءً من العام المقبل؛ حيث سيتم إنشاء مصنع واحد سنوياً متخصص فى مجالات الصباغة والغزل والنسيج.
وأضاف ((مرزوق)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف مضاعفة إنتاجها الكلى بعد افتتاح المصانع الجديدة ليصل إلى 28 مليون قطعة، بدلاً من 25 مليون قطعة سنوياً.
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وتوقع أن تسهم الزيادة فى نمو إجمالى المبيعات بنسبة 20%، خلال العام المقبل، مقارنة بـ5.4 مليار جنيه حققتها الشركة هذا العام.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة نسبة صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر اتفاقية الكويز، مشيراً إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ حالياً على 60% من الإنتاج.
كما تعمل الشركة على رفع حصتها فى أسواق أوروبا والدول العربية والبرازيل.
وأوضح أن ((جيزة للغزل والنسيج)) حققت صادرات بقيمة 150 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، متوقعاً نمو هذه النسبة بما لا يقل عن 10% خلال العام المقبل بدعم من زيادة الإنتاج.
وتأسست ((جيزة للغزل والنسيج)) عام 1979 على يد محمد مرزوق، وهى شركة عائلية من أكبر مصدرى الملابس الجاهزة من حيث الحجم، والسادسة من حيث القيمة بالدولار، كما تحتل المركز الثانى كأكبر مصدر للغزل بالعملة الأجنبية.
وفى نهاية عام 2022، أجرت الشركة إعادة هيكلة شاملة بهدف التحضير للطرح فى البورصة، بغرض تمويل خططها التوسعية وزيادة صادراتها وحصصها السوقية.
وتمتلك الشركة، حالياً، خمسة مصانع للملابس الجاهزة، منها مصنع واحد فى القاهرة، ومصنعان بمحافظة الجيزة، ومصنعان آخران فى محافظة المنيا. كما تصدر الشركة منتجاتها للعديد من العلامات التجارية الأمريكية، من بينها ((GAP))، و((PVH))، و((JC Penney))، و((School Apparel))
.كتب ـ محمد عزب وأمل سعداوى:
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