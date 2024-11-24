5 شركات تأمين تتنافس للفوز بوثيقة المصرية للاتصالات - جريدة البورصة

تتنافس 5 شركات تأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية للاتصالات“we” مؤخرًا، لتأمين الأصول والممتلكات الخاصة بها.

وعلمت“البورصة” أن قائمة الشركات الخمس التى تتنافس للفوز بالوثيقة تضم كلا من شركة مصر للتأمين، وشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، وشركة ثروة للتأمين، وشركة جى آى جى للتأمين – مصر، إضافة إلى شركة الدلتا للتأمين.

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ومن المقرر أن تؤمن الوثيقة الأصول المملوكة لـ”المصرية للاتصالات” على مستوى الجمهورية شاملة السنترالات ومحتويات المخازن الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مكاتب ومنافذ التحصيل المملوكة للشركة.

كما تتضمن المناقصة تأمين محتويات الكبائن المملوكة للشركة والبالغ عددها نحو 3036 كابينة إضافة إلى أجهزة البيانات والأجهزة والمعدات الفنية الخاصة بشبكة نقل البيانات، ومبانى الشركة بالقرية الذكية.

وتشمل التغطيات الخاصة بالمناقصة مخاطر الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة الأخطار الطبيعية بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 70 مليار جنيه، وبزيادة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه عن إجمالى المبالغ التأمينية للوثيقة التى طرحتها الشركة خلال العام الماضى.

ومن المقرر فض المظاريف للعروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات الخمس خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل على ان تبدأ التغطية التأمينية للشركة التى ستفوز بالمناقصة بداية من يناير 2025 ولمدة عام.