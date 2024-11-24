5 شركات تأمين تتنافس للفوز بوثيقة المصرية للاتصالات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
70 مليار جنيه مبالغ تأمينية للوثيقة.. وسريان التغطية أول يناير المقبل
تتنافس 5 شركات تأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على المناقصة التى طرحتها الشركة المصرية للاتصالات“we” مؤخرًا، لتأمين الأصول والممتلكات الخاصة بها.
وعلمت“البورصة” أن قائمة الشركات الخمس التى تتنافس للفوز بالوثيقة تضم كلا من شركة مصر للتأمين، وشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، وشركة ثروة للتأمين، وشركة جى آى جى للتأمين – مصر، إضافة إلى شركة الدلتا للتأمين.
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ومن المقرر أن تؤمن الوثيقة الأصول المملوكة لـ”المصرية للاتصالات” على مستوى الجمهورية شاملة السنترالات ومحتويات المخازن الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مكاتب ومنافذ التحصيل المملوكة للشركة.
كما تتضمن المناقصة تأمين محتويات الكبائن المملوكة للشركة والبالغ عددها نحو 3036 كابينة إضافة إلى أجهزة البيانات والأجهزة والمعدات الفنية الخاصة بشبكة نقل البيانات، ومبانى الشركة بالقرية الذكية.
وتشمل التغطيات الخاصة بالمناقصة مخاطر الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة الأخطار الطبيعية بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 70 مليار جنيه، وبزيادة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه عن إجمالى المبالغ التأمينية للوثيقة التى طرحتها الشركة خلال العام الماضى.
ومن المقرر فض المظاريف للعروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات الخمس خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل على ان تبدأ التغطية التأمينية للشركة التى ستفوز بالمناقصة بداية من يناير 2025 ولمدة عام.
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