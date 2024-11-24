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البترول تقرر إعادة طرح مزايدة شلاتين للتنقيب عن الذهب - جريدة البورصة

11/24/2024 11:19:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم وزارة البترول طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى مناطق في الصحراء الشرقية بينها مناجم البرامية، وعتود، وأم عود وحنجلية، وفاطيري، وحماطة، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.

وذكرت المصادر، أن تلك المناطق كانت المطروحة فى المزايدة العالمية للذهب التى طرحتها شلاتين ومددتها عدة مرات العام الماضى، قبل أن تقرر إلغائها مؤخرًا.

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وكان من المقرر إغلاق باب التقديم في 10 أغسطس 2023، لكن استجابةً لطلبات الشركات تم تمديد فترة التقديم خمس مرات حتى تم إغلاقها في مارس 2024.

وفي تصريحات لـ”البورصة”، أشار عضو فى لجنة تقييم العروض الخاصة بالمزايدة إلى أن اللجنة اختارت 3 شركات أجنبية من بين العروض المقدمة، وتم تقييم العروض بناءً على الشروط التي وضعتها شركة شلاتين بالتعاون مع وزارة البترول.

وأوضح المصدر أن الشركات المتقدمة لم تكن ملزمة بتلبية جميع الشروط الفنية بدقة، حيث تم منح الشركات مرونة في بعض المعايير، مما أدى إلى حصول بعض العروض على تقييمات مختلفة.

وأضاف أن الشركات التي تم اختيارها لم تستوفِ جميع الشروط التي أعلنت عنها شركة شلاتين، لكن تم اختيار أعلى 3 شركات انطبق عليها الجزء الأكبر من الشروط، وهو ما دفع وزير البترول والثروة المعدنية الحالي، كريم بدوي، لإلغائها وإعادة طرح المزايدة.

وكانت شروط المزايدة قد آثارت حينها جدلاً واسعًا بين شركات التعدين، حيث تضمنت الشروط أن تكون الشركة المتقدمة لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون فريق العمل فيها قد اكتسب خبرات تراكمية تزيد على 100 عام في هذا المجال، كما اشترطت أن يكون احتياطي الذهب لدى الشركة المتقدمة لا يقل عن 10 ملايين أوقية، وأن يتجاوز معدل إنتاجها السنوي 500 ألف أوقية.

وفي السياق نفسه، أضاف المسئول أنه سيتم إعادة المبالغ المدفوعة للتأمين إلى الشركات المتقدمة التي لم يتم اختيارها.

وتُحدد حصة شركة شلاتين من الإنتاج بعد خصم الإتاوات البالغة 5%، واستعادة التكلفة، وحصة هيئة الثروة المعدنية. وتتمثل آلية اقتسام الإيرادات في تخصيص 65% لاستعادة التكاليف و35% كأرباح مشاركة، ويتم توزيع الأرباح المتوقعة بعد استرداد التكاليف والإتاوات بواقع 31% لصالح هيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشركة شلاتين، و49% أو أكثر للشركة الفائزة بالمزايدة.

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