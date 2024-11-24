المركزي الأوروبي يدعو إلى تنشيط التكامل الاقتصادي لمواجهة تعريفات جمركية مح

MENAFN - Al-Borsa News) تزايدت الدعوات لقادة الاتحاد الأوروبي لبدء إحياء التكامل الاقتصادي لحماية الرخاء وسط تهديدات بحرب تجارية مع الولايات المتحدة، تشمل زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات الاقتصادية في أوروبا، مما يُبرز أهمية تحقيق اتحاد مصرفي وسوق رأسمالية موحدة.

وحث صناع السياسة في الأوروبي على تعزيز التكامل الاقتصادي الأوروبي، خاصة أن هناك توقعات اقتصادية بارتفاع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع وصول دونالد إلى البيت الأبيض.

موضوعاتأردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجارى مع روسيا توقعات بانكماش الاقتصاد الألمانى بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة كندا تطور العديد من المنشآت النووية الجديدة وتزيد إنتاجها من اليورانيوم

ومع اقتراح الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض تعريفات جديدة، تواجه الاقتصادات الأوروبية تهديدات محتملة للنمو والتضخم، خاصة في ظل الضغوط التنافسية بعد الجائحة.

ونقلت منصة“ديفديسكورس” عن فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، تأكيده ضرورة الإسراع في مواجهة العجز المالي المتزايد وتقليل القيود التنظيمية التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أهمية إحراز تقدم في بناء هياكل مالية حيوية، تأخر تحقيقها طويلاً، لضمان المصالح المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المقترحات إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي لتحسين كفاءة التدفقات المالية، وهو أمر ضروري لاستقرار الاتحاد الأوروبي. كما دعت لاجارد إلى إنشاء نظام تنظيمي موحد وآلية مشتركة لضمان ودائع المودعين، مما يقلل من مخاطر النظام المصرفي الوطني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.