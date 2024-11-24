اشتراطات جديدة لإقامة محاجر بيطرية خاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬المحاجر‭ ‬البيطرية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬مبنى‭ ‬مخصص‭ ‬لعزل‭ ‬وحجر‭ ‬المواشي‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬المصدرة‭ ‬منها،‭ ‬بغرض‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الوبائية‭ ‬أو‭ ‬المعدية‭ ‬قبل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالاختلاط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬بأي‭ ‬حيوانات‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬قرارتها‭ ‬أنه‭ ‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬إقامة‭ ‬محاجر‭ ‬بيطرية‭ ‬خاصة‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص،‭ ‬حيث‭ ‬يشترط‭ ‬إقامة‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬باشتراطات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقع‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬المملكة‭ ‬المعتمدة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقع‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقع‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬معزولاً‭ ‬بسور‭ ‬عن‭ ‬محيطه‭ ‬الخارجي‭ ‬وسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬منه‭ ‬للحيوانات‭ ‬والمعدات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقع‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حظائر‭ ‬أغنام،‭ ‬أبقار،‭ ‬جمال،‭ ‬دواجن‭ ‬بمسافة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬100‭) ‬متر،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مزرعة‭ ‬أغنام‭ ‬أو‭ ‬أبقار‭ ‬أو‭ ‬جمال‭ ‬أو‭ ‬دواجن‭.‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬مصمماً‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬الفنية‭ ‬والصحية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المباني‭ ‬والمعدات‭ ‬وبشكل‭ ‬يناسب‭ ‬كل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬المراد‭ ‬حجرها،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحتوي‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬حظائر‭ ‬إيواء‭ ‬للمواشي،‭ ‬حظائر‭ ‬عزل‭ ‬للمواشي‭ ‬المصابة‭ ‬بمرض‭ ‬وبائي‭ ‬أو‭ ‬معدي،‭ ‬وعيادة‭ ‬بيطرية،‭ ‬ومشرحة،‭ ‬مستودع‭ ‬أعلاف،‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬الشرب،‭ ‬مصادر‭ ‬للكهرباء،‭ ‬مبنى‭ ‬إداري،‭ ‬سكن‭ ‬للعمال،‭ ‬مكان‭ ‬مجهز‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مخلفات‭ ‬والمواشي‭ ‬النافقة‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحتوي‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬لحفظ‭ ‬السجلات‭ ‬وتوثيق‭ ‬كافة‭ ‬الإرساليات‭ ‬الحيوانية‭ ‬الداخلة‭ ‬والخارجة‭ ‬منه‭ ‬والإجراءات‭ ‬المحجرية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والحالات‭ ‬المرضية‭ ‬للمواشي،‭ ‬وحالات‭ ‬النفوق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬طبيباً‭ ‬بيطرياً‭ ‬مرخصاً‭ ‬له‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬وفنيين‭ ‬بيطريين‭ ‬مرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬المساعدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاشتباه‭ ‬بأي‭ ‬مرض‭ ‬وبائي‭ ‬أو‭ ‬معد‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭ ‬في‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص،‭ ‬يجب‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الإرسالية‭ ‬لمدة‭ ‬زمنية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬حضانة‭ ‬المرض‭ ‬الوبائي‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يقرره‭ ‬الطبيب‭ ‬البيطري‭ ‬المسئول،‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬كافة‭ ‬الاختبارات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يسمح‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الإرسالية‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬حجر‭ ‬الحيوانات‭ ‬لغرض‭ ‬التصدير‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة،‭ ‬لإصدار‭ ‬الشهادات‭ ‬الصحية‭ ‬البيطرية‭ ‬اللازمة‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬كافة‭ ‬الفحوصات‭ ‬والتحصينات‭ ‬اللازمة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الطبيب‭ ‬البيطري‭ ‬المسئول،‭ ‬وطبقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الدولة‭ ‬المستوردة،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬دخول‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬إلا‭ ‬للعاملين‭ ‬فيه‭ ‬ولموظفي‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الإرساليات‭ ‬الحيوانية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنهم‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭.‬

ومع‭ ‬عدم‭ ‬الاخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬يجازا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬الاحكام‭ ‬بأحد‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬اما‭ ‬بالإنذار،‭ ‬او‭ ‬غلق‭ ‬المحجر‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬او‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭.‬

كما‭ ‬أصدرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬العامة‭ ‬لإقامة‭ ‬منشآت‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬منها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتربية‭ ‬والتسمين،‭ ‬والخاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الالبان،‭ ‬والخاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬لحوم‭ ‬الدواجن،‭ ‬والخاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬بيض‭ ‬المائدة،‭ ‬والخاصة‭ ‬بتفقيس‭ ‬بيض‭ ‬الدواجن،‭ ‬والخاصة‭ ‬بمسالخ‭ ‬المواشي‭ ‬المركزية‭ ‬والأهلية،‭ ‬والخاصة‭ ‬بمسالخ‭ ‬المواشي‭ ‬المتنقلة،‭ ‬والخاصة‭ ‬بمسالخ‭ ‬الدواجن‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬الاخلال‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬يخالف‭ ‬بأحد‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬اما‭ ‬بإنذار‭ ‬المخالف،‭ ‬او‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬الفي‭ ‬دينار،‭ ‬او‭ ‬غلق‭ ‬المنشأة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬او‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭.‬

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