اشتراطات جديدة لإقامة محاجر بيطرية خاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظام إلكتروني لحفظ السجلات وتوثيق الحيوانات الداخلة والخارجة منه
كتبت: ياسمين العقيدات
أصدرت وزارة شؤون البلديات والزراعة قرارات بشأن تنظيم تراخيص المحاجر البيطرية الخاصة التي تُعد أي مكان أو مبنى مخصص لعزل وحجر المواشي الواردة إلى المملكة أو المصدرة منها، بغرض التحقق من خلوها من الأمراض الوبائية أو المعدية قبل الإفراج عنها، ومن دون السماح لها بالاختلاط بشكل مباشر أو غير مباشر بأي حيوانات أخرى داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة في قرارتها أنه يُحظر على أي شخص إقامة محاجر بيطرية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص، حيث يشترط إقامة المحجر البيطري الخاص باشتراطات خاصة أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص بالقرب من منافذ المملكة المعتمدة قدر الإمكان، أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص بعيداً عن المناطق السكنية بقدر الإمكان، أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص معزولاً بسور عن محيطه الخارجي وسهل الوصول إليه أو الخروج منه للحيوانات والمعدات، بالإضافة الى أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص بعيداً عن أي حظائر أغنام، أبقار، جمال، دواجن بمسافة لا تقل عن (100) متر، وألا يكون المحجر البيطري الخاص جزءاً من مزرعة أغنام أو أبقار أو جمال أو دواجن.
بالإضافة الى أن يكون المحجر البيطري الخاص مصمماً بحسب المعايير الفنية والصحية من حيث المباني والمعدات وبشكل يناسب كل نوع من الحيوانات المراد حجرها، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة.
كما يجب أن يحتوي المحجر البيطري الخاص على حظائر إيواء للمواشي، حظائر عزل للمواشي المصابة بمرض وبائي أو معدي، وعيادة بيطرية، ومشرحة، مستودع أعلاف، مصادر المياه الشرب، مصادر للكهرباء، مبنى إداري، سكن للعمال، مكان مجهز للتعامل مع مخلفات والمواشي النافقة.
كما يجب أن يحتوي المحجر البيطري الخاص على نظام إلكتروني لحفظ السجلات وتوثيق كافة الإرساليات الحيوانية الداخلة والخارجة منه والإجراءات المحجرية التي تمت في هذا الشأن، والحالات المرضية للمواشي، وحالات النفوق، بالإضافة الى توفير المحجر البيطري الخاص طبيباً بيطرياً مرخصاً له بمزاولة مهنة الطب البيطري وفنيين بيطريين مرخص لهم بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة، بحسب الأحوال.
اما في حال الاشتباه بأي مرض وبائي أو معد أثناء فترة الحجر في المحجر البيطري الخاص، يجب التحفظ على الإرسالية لمدة زمنية لا تقل عن فترة حضانة المرض الوبائي المشتبه به أو بحسب ما يقرره الطبيب البيطري المسئول، والانتهاء من إجراء كافة الاختبارات اللازمة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا يسمح بالإفراج عن الإرسالية إلا بموافقة الإدارة المختصة.
كما يجب على المحجر البيطري الخاص في حال تم حجر الحيوانات لغرض التصدير أو إعادة التصدير، الحصول على موافقة الإدارة المختصة، لإصدار الشهادات الصحية البيطرية اللازمة بعد اكتمال كافة الفحوصات والتحصينات اللازمة تحت إشراف الطبيب البيطري المسئول، وطبقاً لمتطلبات الدولة المستوردة، كما لا يجوز دخول المحجر البيطري الخاص إلا للعاملين فيه ولموظفي الإدارة المختصة وأصحاب الإرساليات الحيوانية، أو من ينوب عنهم بعد موافقة الإدارة المختصة.
ومع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية يجازا كل من يخالف الاحكام بأحد الجزاءات الإدارية اما بالإنذار، او غلق المحجر البيطري الخاص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر او إلغاء الترخيص.
كما أصدرت الوزارة عددا من الاشتراطات والمواصفات العامة لإقامة منشآت الإنتاج الحيواني منها الخاصة بالتربية والتسمين، والخاصة بإنتاج الالبان، والخاصة بإنتاج لحوم الدواجن، والخاصة بإنتاج بيض المائدة، والخاصة بتفقيس بيض الدواجن، والخاصة بمسالخ المواشي المركزية والأهلية، والخاصة بمسالخ المواشي المتنقلة، والخاصة بمسالخ الدواجن.
وفي حال تم الاخلال بالاشتراطات والمواصفات يخالف بأحد الجزاءات الإدارية اما بإنذار المخالف، او غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار، او غلق المنشأة لا تزيد على ثلاثة أشهر، او إلغاء الترخيص.
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