هيئة التخطيط والتطوير العمراني تضيف ثلاثا من خدماتها إلى منصة ((تخطيط))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني ما توليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعمٍ ومتابعة مستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، من اهتمام حثيث لتطوير قطاع التخطيط العمراني، منوهاً بأن المساعي مستمرة للانتهاء من تنفيذ المزيد من التحسينات على خدمات الهيئة وتطوير إجراءاتها، للارتقاء بالأداء والتسريع في إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين الكرام.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إضافة ثلاث من الخدمات التخطيطية إلى قائمة الخدمات المقدمة حالياً في المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط ( Planning )» والتي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطار المساعي الدؤوبة لتسريع عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الخدمات الثلاث المضافة للمنصة هي خدمة دراسة طلبات الجهات الحكومية لتخصيص وتسجيل المواقع الحكومية، وخدمة طلبات التعويض العينية وخدمة
تحديث بيانات ملكية العقارات بما يتوافق مع تخطيط المنطقة، موضحاً أن عملية إعادة هندسة إجراءاتها جاءت بناءً على دراسة مستفيضة قام بها فريق العمل، حيث ستسهم إضافتها للمنصة في تقليل المعاملات الورقية والاستغناء عن الحضور الشخصي، كما ستُخفض المدة الزمنية بنسبة تصل إلى 80 % لبعض المراحل، وأن اتفاقيات مستوى الخدمة لاستشارة الأقسام الداخلية لن تتعدى مدة 5 أيام عمل واستشارة الجهات الخدمية لن تتعدى 20 يوم عمل.
وبين الرئيس التنفيذي أنه تم الانتهاء من تدشين 14 خدمة تخطيطية عبر المنصة، وجار العمل على إعادة هندسة وأتمتة باقي الخدمات التخطيطية (19 خدمة)، مؤكداً أن جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني مستمرة من خلال العمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في سبيل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة عبر المنصة، بما يلبي تطلعات المستفيدين منها وذلك ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية.
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