هيئة التخطيط والتطوير العمراني تضيف ثلاثا من خدماتها إلى منصة ((تخطيط))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬إضافة‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التخطيطية‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لخدمات‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬‮«‬تخطيط‭ (‬ Planning ‭)‬‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الثلاث‭ ‬المضافة‭ ‬للمنصة‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬دراسة‭ ‬طلبات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتخصيص‭ ‬وتسجيل‭ ‬المواقع‭ ‬الحكومية،‭ ‬وخدمة‭ ‬طلبات‭ ‬التعويض‭ ‬العينية‭ ‬وخدمة‮

‬تحديث‭ ‬بيانات‭ ‬ملكية‭ ‬العقارات‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تخطيط‭ ‬المنطقة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬إضافتها‭ ‬للمنصة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية‭ ‬والاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي،‭ ‬كما‭ ‬ستُخفض‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭ ‬لبعض‭ ‬المراحل،‭ ‬وأن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬لاستشارة‭ ‬الأقسام‭ ‬الداخلية‭ ‬لن‭ ‬تتعدى‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬واستشارة‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬لن‭ ‬تتعدى‭ ‬20‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭.‬

وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تدشين‭ ‬14‭ ‬خدمة‭ ‬تخطيطية‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬وأتمتة‭ ‬باقي‭ ‬الخدمات‭ ‬التخطيطية‭ (‬19‭ ‬خدمة‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

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