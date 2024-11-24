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82 قتيلا في باكستان بأعمال عنف طائفي في غضون ثلاثة أيام

11/24/2024 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيشاور‭ -(‬الوكالات‭): ‬أسفرت‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬طائفي‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باكستان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬82‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬156‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورام‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬خيبر‭ ‬بختونخوا‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬السنّة،‭ ‬فيما‭ ‬ينتمي‭ ‬66‭ ‬إلى‭ ‬الطائفة‭ ‬الشيعية‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬الصيف،‭ ‬خلفت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كورام‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬خيبر‭ ‬بختونخوا‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬قتيلا‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬اجتمع‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬مع‭ ‬شيوخ‭ ‬قبائل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باكستان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الطائفية‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬سيف‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬خيبر‭ ‬بختون‭ ‬خوا‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬كورام‭ ‬إن‭ ‬وفدا‭ ‬حكوميا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬باراتشينار‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬كورام‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬للقاء‭ ‬زعماء‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬التقى‭ ‬بزعماء‭ ‬شيعة‭ ‬وقضى‭ ‬الليلة‭ ‬للقاء‭ ‬زعماء‭ ‬سنة‭ ‬الأحد‭ ‬لمحاولة‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ثم‭ ‬السعي‭ ‬لحل‭ ‬الأمر‭. ‬

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