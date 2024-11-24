82 قتيلا في باكستان بأعمال عنف طائفي في غضون ثلاثة أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيشاور -(الوكالات): أسفرت أعمال عنف طائفي المتواصلة منذ الخميس في شمال غرب باكستان عن مقتل 82 شخصا على الأقل وإصابة 156 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤول محلي أمس الاحد. وقال المسؤول المحلي في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا طلب عدم كشف هويته إن «القتلى هم 16 من السنّة، فيما ينتمي 66 إلى الطائفة الشيعية». ومنذ الصيف، خلفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في إقليم كورام الواقع في ولاية خيبر بختونخوا عند الحدود مع أفغانستان، أكثر من 150 قتيلا.
إلى ذلك اجتمع مسؤولون حكوميون مع شيوخ قبائل في شمال غرب باكستان أمس الأحد في محاولة للتوسط في وقف إطلاق النار في أعمال العنف الطائفية. وقال محمد علي سيف وزير الإعلام في إقليم خيبر بختون خوا حيث تقع كورام إن وفدا حكوميا وصل إلى مدينة باراتشينار الرئيسية في كورام يوم السبت للقاء زعماء من الجانبين. وأضاف في بيان أن الوفد التقى بزعماء شيعة وقضى الليلة للقاء زعماء سنة الأحد لمحاولة التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار ثم السعي لحل الأمر.
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