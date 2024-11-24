اتفاق في كوب 29 على تمويل سنوي مقداره 300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باكو -(أ ف ب): تعهدت الدول المُتقدّمة أمس الأحد في باكو تقديم 300 مليار دولار في السنة للدول الفقيرة المهددة بتغير المناخ، في ختام مؤتمر للأمم المتحدة سادته الفوضى في أذربيجان وخرجت منه الدول النامية بخيبة أمل. وأعرب الكيني علي محمد، متحدثا باسم المجموعة الإفريقية، عن أسفه لأن التمويل الموعود في مؤتمر كوب 29 حتى عام 2035 «قليل جدا ومتأخر جدا وملتبس جدا».
وقالت المندوبة الهندية شاندني راينا: «المبلغ المقترح ضئيل جدا. إنه مبلغ زهيد»، مشيرة إلى أن الرئاسة الأذربيجانية لم توفر لها فرصة التحدث قبل الموافقة النهائية على النص. أما شبكة «كلايمت أكشن نتوورك» (كان) التي تضم عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالبيئة فرأت أن مؤتمر كوب 29 «كان الأسوأ منذ سنوات». واتهمت اسنيم إيسوب المديرة التنفيذية للشبكة الدولة المتقدمة بـ«سوء النية» وبتصميمها على «خيانة» دول الجنوب.
ويتمثل هذا الالتزام المالي من جانب دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، برعاية الأمم المتحدة، في زيادة القروض والمنح للدول النامية من 100 مليار إلى «300 مليار دولار على الأقل» سنويا حتى عام 2035. والأموال مخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف وأيضا للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدلا من تطوير اقتصاداتها عن طريق استخدام الفحم والنفط كما فعلت الدول الغربية لأكثر من قرن.
ب«غياب الإرادة لتلبية حاجات الدول النامية الضعيفة». وقد خاب أمل هذه الدول من المسار متعدد الأطراف الذي يؤكد رغم ذلك التزامه به. ولم تكن الدول الغربية وبينها البلدان الأوروبية الطرف المانح الرئيسي للتحرك المناخي، مستعدة للالتزام بمبلغ أكبر فيما تشهد تقشفا في الميزانية وهزات سياسية. إلا انها تعتبر أنها ساهمت في تحقيق نتيجة غير مسبوقة. كذلك، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق باعتباره «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهدا أن تواصل بلاده عملها رغم موقف خلفه دونالد ترامب المشكك بتغيّر المناخ.
وقال بايدن: «قد يسعى البعض إلى إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا وحول العالم أو إلى تأخيرها» لكن «لا أحد يستطيع أن يعكس» هذا المسار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس الأحد إن الاتفاق «يشكل حقبة جديدة» في التعاون بشأن المناخ ستسمح «بتحفيز الاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة وخفض انبعاثات» غازات الدفيئة.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق حاضا الدول على اعتباره «أساسا» يمكن البناء عليه. وقال غوتيريش «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحا... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعيا «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء» عليه. وأعربت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنياس بانييه-روناشيه عن أسفها لأن الاتفاق «مخيب للآمال» و«ليس على مستوى التحديات». وعبر المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا عن بعض الأسف بقوله إن الأوروبيين كانوا «يتمنون مزيدا من الطموح» بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في كل الدول.
وكانت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي قد انسحبت في وقت سابق يوم السبت من المشاورات مع رئاسة أذربيجان للمؤتمر، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية. وقال سايمن ستيل مسؤول ملف المناخ في الأمم المتحدة «لم يحصل أي بلد على كل ما يبتغيه ونغادر باكو فيما لا يزال ينتظرنا عمل هائل. لذا الوقت لم يحن بعد لنعلن الانتصار».
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