اتفاق في كوب 29 على تمويل سنوي مقداره 300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهدت‭ ‬الدول‭ ‬المُتقدّمة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬تقديم‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬للدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬المهددة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سادته‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬وخرجت‭ ‬منه‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭. ‬وأعرب‭ ‬الكيني‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬التمويل‭ ‬الموعود‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب‭ ‬29‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬‮«‬قليل‭ ‬جدا‭ ‬ومتأخر‭ ‬جدا‭ ‬وملتبس‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المندوبة‭ ‬الهندية‭ ‬شاندني‭ ‬راينا‭: ‬‮«‬المبلغ‭ ‬المقترح‭ ‬ضئيل‭ ‬جدا‭. ‬إنه‭ ‬مبلغ‭ ‬زهيد‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬التحدث‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬النص‭. ‬أما‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬كلايمت‭ ‬أكشن‭ ‬نتوورك‮»‬‭ (‬كان‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالبيئة‭ ‬فرأت‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب‭ ‬29‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬اسنيم‭ ‬إيسوب‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشبكة‭ ‬الدولة‭ ‬المتقدمة‭ ‬بـ«سوء‭ ‬النية‮»‬‭ ‬وبتصميمها‭ ‬على‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭. ‬

ويتمثل‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬واليابان‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القروض‭ ‬والمنح‭ ‬للدول‭ ‬النامية‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬سنويا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭. ‬والأموال‭ ‬مخصصة‭ ‬لمساعدة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الفيضانات‭ ‬وموجات‭ ‬الحر‭ ‬والجفاف‭ ‬وأيضا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬المنخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭. ‬

ب‮«‬غياب‭ ‬الإرادة‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬الضعيفة‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أمل‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬المسار‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬التزامه‭ ‬به‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وبينها‭ ‬البلدان‭ ‬الأوروبية‭ ‬الطرف‭ ‬المانح‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتحرك‭ ‬المناخي،‭ ‬مستعدة‭ ‬للالتزام‭ ‬بمبلغ‭ ‬أكبر‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬تقشفا‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬وهزات‭ ‬سياسية‭. ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬تعتبر‭ ‬أنها‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬كذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بالاتفاق‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬متعهدا‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬بلاده‭ ‬عملها‭ ‬رغم‭ ‬موقف‭ ‬خلفه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المشكك‭ ‬بتغيّر‭ ‬المناخ‭.

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وقال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يسعى‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬إنكار‭ ‬ثورة‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬تأخيرها‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يعكس‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬ستسمح‭ ‬‮«‬بتحفيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‮»‬‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭. ‬

وعبّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬متباينة‭ ‬حيال‭ ‬الاتفاق‭ ‬حاضا‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬اعتباره‭ ‬‮«‬أساسا‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليه‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬أكثر‭ ‬طموحا‭... ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬نواجهه‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬الحكومات‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬أساسا‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‮»‬‭ ‬عليه‭. ‬وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬البيئي‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنياس‭ ‬بانييه‭-‬روناشيه‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬مخيب‭ ‬للآمال‮»‬‭ ‬و«ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحديات‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬فوبكه‭ ‬هوكسترا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسف‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬يتمنون‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الطموح‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭.

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وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬انسحبت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬مع‭ ‬رئاسة‭ ‬أذربيجان‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬اتفاق‭ ‬لا‭ ‬تفي‭ ‬بمطالبها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭. ‬وقال‭ ‬سايمن‭ ‬ستيل‭ ‬مسؤول‭ ‬ملف‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبتغيه‭ ‬ونغادر‭ ‬باكو‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينتظرنا‭ ‬عمل‭ ‬هائل‭. ‬لذا‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يحن‭ ‬بعد‭ ‬لنعلن‭ ‬الانتصار‮»‬‭. ‬