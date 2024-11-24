قوات الأمن الأردنية تقتل شخصا بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الأردنية‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬رجلا‭ ‬بعد‭ ‬فتحه‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أثناء‭ ‬العملية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬الرسمية‭. ‬وأعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬بترا‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حادثة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ (...) ‬تعد‭ ‬اعتداء‭ ‬إرهابيا‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بترا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬‮«‬تعاملت‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬حادثة‭ ‬إطلاق‭ ‬عيارات‭ ‬نارية‭ ‬تجاه‭ ‬إحدى‭ ‬الدوريات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرابية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬شخصا‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬دورية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تحركت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وحددت‭ ‬موقع‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬الفرار‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بترا‭. ‬وأضافت‭ ‬المديرية‭ ‬‮«‬جرت‭ ‬مطاردته‭ ‬ومحاصرته،‭ ‬فبادر‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬العيارات‭ ‬النارية‭ ‬باتجاه‭ ‬القوة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬طبقت‭ ‬بدورها‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الجاني‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬بإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬و«حالتهم‭ ‬العامة‭ ‬متوسطة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬قد‭ ‬بوشرت‭. ‬وأكد‭ ‬المومني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬الأردن‭ ‬وأمنه‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬كان‭ ‬العبث‭ ‬به‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬الوطن‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬سيقابل‭ ‬بحزم‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيه‭ ‬وقوة‭ ‬القانون‭ ‬وسينال‭ ‬أي‭ ‬مجرم‭ ‬يحاول‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬القصاص‭ ‬العادل‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬ومن‭ ‬أصحاب‭ ‬سجلات‭ ‬جرمية‭ ‬ومخدرات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ (..) ‬مرفوضة‭ ‬ومدانة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬حول‭ ‬الحدث‭ ‬الإرهابي‭ ‬الآثم‭ ‬لمعرفة‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬والارتباطات‭ ‬وإجراء‭ ‬المقتضيات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬بموجبها‮»‬‭. ‬ووقّع‭ ‬الأردن‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1994،‭ ‬لكن‭ ‬العلاقات‭ ‬بقيت‭ ‬باردة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬ومرفوضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي‭. ‬واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سبق‭ ‬وغادر‭ ‬المملكة،‭ ‬بعد‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬ويشكّل‭ ‬الأردنيون‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬مليونا‭. ‬ويقود‭ ‬الأردن‭ ‬جهدا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬سعيه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للحرب،‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬وقعت‭ ‬حوادث‭ ‬متفرقة،‭ ‬ففي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أطلق‭ ‬عسكري‭ ‬متقاعد‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬مسدسه‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬اللنبي‭/‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬حسين‭ ‬بين‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والمملكة،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬حرّاس‭ ‬إسرائيليين‭. ‬ثم‭ ‬قُتل‭. ‬

وفي‭ ‬18‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تسلّل‭ ‬شابان‭ ‬قالت‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬إنهما‭ ‬ينتسبان‭ ‬إليها،‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬جنوب‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬وأطلقا‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬فأصابا‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقتلا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭.‬