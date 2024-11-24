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((البحرينية للدراجات النارية)) تنظم الجولة الأولى لسباقات السرعة

11/24/2024 7:15:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراغ‭ ‬ريس‭) ‬للموسم‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬المخصص‭ ‬للسباق‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬ BIC ‭) ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بمشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬وخليجية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والتي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وسجلت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭) ‬نجاحاً‭ ‬متميزا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مخصصاً‭ ‬لتسجيل‭ ‬المتسابقين‭ ‬المشاركين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬الدراجات‭ ‬والسيارات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فحص‭ ‬المتسابقين‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬القيادة‭ ‬الدولية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬سارية‭ ‬المفعول،‭ ‬وأيضاً‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ملابس‭ ‬السلامة‭ ‬الشخصية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمتسابقين‭ ‬المشاركين‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بدأت‭ ‬جولات‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬برز‭ ‬فيها‭ ‬المتسابقون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬دراجاتهم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السباق‭ ‬بكامل‭ ‬المواصفات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مجريات‭ ‬الجولة‭ ‬وهو‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬النهائي،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المحاضرة‭ ‬المسبقة‭ ‬للتجارب‭ ‬الحرة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تم‭ ‬شرح‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬المشاركين،‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬البستكي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬بين‭
‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬لجميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬سواء‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والسيارات‭ ‬قبل‭ ‬وحين‭ ‬التسابق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬المسابقة،‭ ‬كما‭ ‬شرح‭ ‬البستكي‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬المطلوب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرين‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬الذي‭ ‬مطلوب‭ ‬منهم‭ ‬التجهيز‭ ‬وغيره،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬التذكير‭ ‬المستمر‭ ‬بأهمية‭ ‬أتخاذ‭ ‬عامل‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬المشاركة،‭ ‬لأجل‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬كالتالي،‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬جاموس‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬ستريت‭ ‬فايت‭ ‬بايك‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬حجير،‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عيسى،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الفارق‭ ‬جداً‭ ‬بسيط‭.‬

وأما‭ ‬فئة‭ ‬الستريت‭ ‬فايت‭ ‬بايك‭ ‬8‭.‬5‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬ناصر‭ ‬بورباع،‭ ‬والفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬اشكناني،‭ ‬وأما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬حازه‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الناجم‭.‬

وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬بايك‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬فهد‭ ‬الحربي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬المتسابق‭ ‬مشاري‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬اوت‭ ‬لو‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالمجال‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تجهيز‭ ‬الدراجة‭ ‬بالأدوات‭ ‬المساندة،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العواد‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬الدوسري‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬التركي‭. ‬

وأفاد‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬بأنه‭ ‬شهد‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬إقبالاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬ومنافسات‭ ‬شرسة‭ ‬بجميع‭ ‬الفئات‭ ‬بكافة‭ ‬المنافسات،‭ ‬فقد‭ ‬سادت‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬و‭ ‬منافسات‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬النهائي،‭ ‬وتابع‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬المتسابقين‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬للمسابقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬رخص‭ ‬السياقة‭ ‬الدولية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬واجتيازهم‭ ‬للفحص‭ ‬الفني‭ ‬للدراجة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزامهم‭ ‬بمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬عبر‭ ‬ارتدائهم‭ ‬للباس‭ ‬الخاص‭ ‬الوقائي‭ ‬المناسب‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السباقات‭.‬

ووجه‭ ‬العوضي‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وإلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ونادي‭ ‬منظمي‭ ‬السباقات‭ ‬البحريني‭ (‬المارشالز‭) ‬بالإضافة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬الفرق‭ ‬والأفراد‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ (‬دراغ‭ ‬ريس‭) ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬والجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬كافة‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬



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