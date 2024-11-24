((البحرينية للدراجات النارية)) تنظم الجولة الأولى لسباقات السرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت يوم الجمعة الماضي أولى جولات سباقات السرعة (الدراغ ريس) للموسم 2024/2025 على المضمار المخصص للسباق بحلبة البحرين الدولية ( BIC ) موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط بمشاركة بحرينية وخليجية واسعة من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي احتضنتها مضمار حلبة البحرين الدولية.
وسجلت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) التابعة للاتحاد البحريني للسيارات ( BMF ) نجاحاً متميزا من خلال تنظيم الجولة الأولى في الموسم الحالي بدءا من اليوم الأول الذي كان مخصصاً لتسجيل المتسابقين المشاركين ومن ثم فحص الدراجات والسيارات المشاركة، وذلك للتأكد من احتوائها على اشتراطات السلامة، بالإضافة إلى فحص المتسابقين والتأكد من رخص القيادة الدولية بأن تكون سارية المفعول، وأيضاً التأكد من ملابس السلامة الشخصية اللازمة للمتسابقين المشاركين.
وفي اليوم الثاني بدأت جولات التجارب الحرة التي برز فيها المتسابقون من خلال تجربة دراجاتهم على مضمار السباق بكامل المواصفات والاشتراطات المطلوبة، إلى أن جاء اليوم الثالث من مجريات الجولة وهو التجارب التأهيلية إلى حين اليوم الأخير وهو يوم السباق النهائي، جاء ذلك بعد الانتهاء من المحاضرة المسبقة للتجارب الحرة والتي تم من خلالها تم شرح القوانين والأنظمة الخاصة الملزمة لجميع المتسابقين المشاركين، التي قدمها عبد الغفار البستكي عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC )، حيث بين
ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة بالإضافة إلى شرح اشتراطات السلامة لجميع المتسابقين سواء الدراجات النارية والسيارات قبل وحين التسابق على مضمار المسابقة، كما شرح البستكي الأمور التنظيمية المطلوب الالتزام بها من قبل الأعضاء الآخرين للفرق المشاركة الذي مطلوب منهم التجهيز وغيره، حيث يتطلب هذا النوع من السباقات التذكير المستمر بأهمية أتخاذ عامل السلامة على محمل الجد طوال فترة المشاركة، لأجل عدم حدوث ما لا يحمد عقباه والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأسفرت النتائج النهائية لجميع الفئات كالتالي، فوز المتسابق الفلسطيني فادي أبو جاموس بالمركز الأول عن فئة ستريت فايت بايك 9.5، متقدماً على منافسه بالمركز الثاني المتسابق البحريني علي حجير، وحصد المركز الثالث المتسابق البحريني حسين عيسى، فقد كانت المنافسة شديدة بين الثلاثة مما جعل الفارق جداً بسيط.
وأما فئة الستريت فايت بايك 8.5 حيث ظفر بالمركز الأول المتسابق الكويتي ناصر بورباع، والفائز بالمركز الثاني المتسابق الكويتي حسين اشكناني، وأما المركز الثالث فقد حازه المتسابق السعودي عبدالرحمن الناجم.
وأما بالنسبة لفئة الدراجات البرو ستريت بايك فقد فاز المتسابق الكويتي فهد الحربي بالمركز الأول، متقدم على منافسه من السعودي بطل الموسم السابق المتسابق مشاري التركي الذي ظفر بالمركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق السعودي خالد الدوسري. وبالنسبة لفئة الدراجات اوت لو التي تمتاز بالمجال المفتوح في مسألة تجهيز الدراجة بالأدوات المساندة، فقد فاز بالمركز الأول المتسابق الكويتي محمد العواد متقدماً على المتسابق السعودي نواف الدوسري الذي حل ثانياً، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق السعودي مشاري التركي.
وأفاد عيسى العوضي رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) بأنه شهد سباق الجولة الأولى للموسم الحالي إقبالاً منقطع النظير ومنافسات شرسة بجميع الفئات بكافة المنافسات، فقد سادت المنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية بين المتسابقين منذ انطلاقة التجارب الحرة و منافسات التجارب التأهيلية وصولاً إلى يوم السباق النهائي، وتابع إن أغلب المتسابقين ملتزمون بالقوانين واللوائح المنظمة للمسابقة من خلال إبراز رخص السياقة الدولية للمشاركة في سباقات السرعة واجتيازهم للفحص الفني للدراجة بالإضافة إلى التزامهم بمعايير السلامة عبر ارتدائهم للباس الخاص الوقائي المناسب لهذا النوع من السباقات.
ووجه العوضي الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى الاتحاد البحريني للسيارات ونادي منظمي السباقات البحريني (المارشالز) بالإضافة لحلبة البحرين الدولية وإلى كافة الفرق والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الجولة الأولى من البطولة الوطنية لسباقات السرعة (دراغ ريس) لهذا الموسم 2024/2025.
ويذكر أن اللجنة البحرينية للدراجات النارية، هي إحدى اللجان التابعة للاتحاد البحريني للسيارات والجهة الوحيدة المعنية بتنظيم كافة بطولات ومسابقات وفعاليات وأنشطة الدراجات النارية في مملكة البحرين.
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