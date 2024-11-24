((القطان)) تحصل على الشارة الدولية كحكم فيدرالي معتمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تُعد‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬القطان‭ ‬مثالًا‭ ‬حيًا‭ ‬للإرادة‭ ‬والشغف‭ ‬برياضة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬متطوعة‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بنيلها‭ ‬لقب‭ ‬حكم‭ ‬اتحادي‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭. ‬

بدأت‭ ‬رحلة‭ ‬فاطمة‭ ‬القطان‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التحكيم‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للشطرنج‭ ‬لمدارس‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬خاضت‭ ‬تجربة‭ ‬تطوعية‭ ‬للتحكيم‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬انطلاقة‭ ‬لطموحاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬أكسبتها‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وساعدتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬معرفية‭ ‬وتحكيمية‭ ‬متينة،‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬للاستمرار‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬عديدة‭ ‬بشكل‭ ‬تطوعي‭ ‬وتدريبي‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج،‭ ‬نجحت‭ ‬القطان‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الندوة‭ ‬135‭ ‬لمحكمي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬خطوة‭ ‬تقنية،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬لنقلتها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تمكنت‭ ‬القطان‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محافل‭ ‬دولية‭ ‬بارزة،‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬جدة‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ ‬بنسخته‭ ‬الأولى‭ ‬ومهرجان‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثلاثين‭. ‬

أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬عن‭ ‬استيفاء‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬حكم‭ ‬اتحادي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬أصبحت‭ ‬القطان‭ ‬ثاني‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬جهودها‭ ‬وشغفها‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬نفسها‭.‬

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬فاطمة‭ ‬القطان‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭. ‬بدايتها‭ ‬كمتطوعة‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬اتحادي‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬الكبير‭ ‬وشغفها‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬نفتخر‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تقول‭ ‬القطان‭: ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬لعبة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬عالم‭ ‬مليء‭ ‬بالفرص‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬والمساهمة‭. ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬هو‭ ‬بيتنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬ويتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬شغف‭ ‬للتطور‭ ‬وخدمة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

ختامًا،‭ ‬تُبرز‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬القطان‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حكام‭ ‬محليين‭ ‬معتمدين‭ ‬دوليًا‭ ‬لتغطية‭ ‬البطولات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬10‭ ‬بطولات‭ ‬شهريًا‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬بطولات‭ ‬الخاطف‭ ‬والسريع‭ ‬والكلاسيك‭.‬