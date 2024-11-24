رسول ماغوميدوف يقود لانتصار بحريني فــي BRAVE CF 90

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نجح المقاتل المحترف رسول ماغوميدوف من تحقيق انتصار بحريني، ضمن منافسات بطولة BRAVE CF 90 لفنون القتال المختلطة للمحترفين، التي نظمتها منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع منظمة SPARTA CF على صالة
MULTIVERSE SCHWECHAT بالعاصمة النمساوية فيينا.
وشهدت البطولة حضور رئيس منظمة بريف محمد شاهد وعدد من رئيس الاتحاد النمساوي لفنون القتال المختلطة وعدد من رؤساء وممثلي رياضة فنون القتال المختلطة في أوروبا وجمهور غفير من محبي وعشاق هذه الرياضة.
وتمكن المقاتل البحريني رسول ماغوميدوف من تحقيق فوز بحريني جديد في هذه البطولة، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال النزال الذي جمعه بالمقاتل البولندي لوكاس أوليتش بالحدث الرئيسي المشترك في هذه البطولة، تمكن خلاله من السيطرة على مجريات الجولات الثلاث في هذا النزال، ليضمن تحقيق الانتصار بقرار الإجماع ليكون هذا فوزه السابع على التوالي في مسيرته كمقاتل في رياضة فنون القتال المختلطة.
وبعد النزال، أعرب المقاتل البحريني رسول ماغوميدوف عن رغبته في المنافسة والحصول على لقب البطولة، مشيرا إلى أنه كان ينتظر الفرصة لفترة طويلة، مضيفا أن النزال الذي خاضه في البطولة لم يكن سهلا، وأنه نجح في تقديم الأداء والمستوى الذي حقق من خلالهما نتيجة هذا الانتصار.
وفي بقية المواجهات، حافظ النمساوي ماجوميد أمين داداييف على سجله الاحترافي خاليا من الهزائم، وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على المقاتل الهولندي تشيكوينا نوسو بيدرو في الجولة الثانية من الحدث الرئيسي الذي جمع بين المقاتليّن.
وشهدت الجولة الأولى من هذا النزال التدافعات الرائعة من كلا المقاتلين. ومع ذلك، يبدو أن التبادلات المكثفة قد استنفدت طاقة المقاتل الهولندي، ليتولى داداييف السيطرة في الجولة الثانية بعد أن أطلق سلسلة من الضربات، مما أجبر الحكم على إيقاف النزال، الذي مثل لحظة حاسمة بالنسبة للمقاتل النمساوي.
وجعل المقاتل أغرون سماكيتشي الأمر يبدو سهلاً في مباراة الوزن الثقيل ضد المقاتل روبرت ماروزاك. فعلى الرغم من صلابة ماروزاك، إلا أن سماكيتشي ضغط على خصمه بضربات قوية طوال الجولة الأولى. ونجا ماروزاك من الجولة الأولى، ولكن تم إيقافه في وقت مبكر من الجولة الثانية، عندما التوى كاحله بعد لكمة من سماكيتشي، الذي سجل لنفسه انتصارات جديدا.
في حين حافظ الأسطورة يوسف بوغانم على سجله خاليًا من الهزائم، بعد فوزه بالإجماع على المقاتل يوهان فان دي هيل. فعلى الرغم من أن يوهان كان على وشك تأمين الاستسلام في اللحظات الأخيرة من الجولة الثانية، إلا أن مهارة بوغانم المتفوقة في الضربات أثبتت أنها هي التي صنعت الفارق. ويعد هذا الفوز هو الفوز الثاني على التوالي لبوغانم في بطولة BRAVE CF ، بعد فوزه في بطولة BRAVE CF 83 في وقت سابق من هذا العام.
وحقق أبو بكر سولتابيف أكبر فوز في مسيرته بأداء مهيمن أمام ذبيح الله مبارز، في نزال الوزن الخفيف. ولم يتمكن مبارز، الذي دخل القتال بعد فوزه في بطولة BRAVE CF 87 ، من التصدي لمصارعة سولتابيف الاستثنائية والتي حسمت المعركة لصالحه.
قدمت بطلة IMMAF الأوروبي سونجول كاراتوراك أول ظهور احترافي مؤثر على المستوى الاحترافي، من خلال تفوقها على البولندية كينجا جيندراسيك في الجولة الأولى. حيث سيطرت كاراتوراك على القتال منذ البداية، ونجحت في إجبار منافستها على الاستسلام وتحقيق الانتصار.
بعد أن لفت الانتباه بزي سانتا كلوز في FACE OFF ، قدم رافائيل توبي أداءً مهيمنًا ليضمن فوزًا حاسمًا على رجب غولتكين. فعلى الرغم من هجوم غولتكين، إلا أن توبي ومن خلال المصارعة تفوق في السيطرة على القتال الذي أكسبه النصر.
وحصلت دومينيكا ستيتشكوسكا على أول فوز احترافي لها في رياضة فنون القتال المختلطة على حساب نرجس محسني. فيما قدم عبد الملك علييف بداية احترافية لا تُنسى بفوزه على أناتولي أدزاميان في الجولة الأولى، بينما سيطر أمير تشان على ميهالاشي سورين في المباراة الافتتاحية ليضمن فوزًا حاسمًا.
وتعد بطولة BRAVE CF 90 الحدث العاشر ضمن سلسلة بطولات منظمة بريف البحرينية لعام 2024، وقد تبقى حدثين استثنائيين لهذا العام، والذي تنظمه المنظمة ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024» في الفترة 13-15 ديسمبر المقبل، حيث ستنظم بطولة BRAVE CF 91 يوم 13 ديسمبر، فيما ستختتم هذا الموسم بإقامة بطولة BRAVE CF 92 يوم 15 من الشهر ذاته.
نتائج بطولة
BRAVE CF 90
-الوزن الثقيل الخفيف: فوز رسول ماجوميدوف على لوكاش أوليتش عبر. قرار بالإجماع (30-27، 30- 27، 29- 28)
-الوزن الخفيف: فوز ماجوميد أمين داداييف على دافليت كاراتاييف عبر TKO - 2 د 17 ث - الجولة الثانية
-الوزن الثقيل: انتصار أغرون سماكيشي على روبرت ماروزاك عبر TKO - 35 ثانية - الجولة الثانية
-الوزن الثقيل: يوسف بوغانم تغلب على يوهان فان دي هيل بقرار بالإجماع (30-27، 30- 27، 30- 26)
-الوزن الخفيف - أبو بكر سولتابيف تغلب على ذبيح الله مبارز بقرار بالإجماع (30- 27، 30- 27، 30-27)
-وزن القش: انتصار سونجول كاراتوراك على كينجا جيندراسيك عن طريق التقديم (الخنق والتثبيت) - 3 د 13 ث - الجولة الأولى
-الوزن الخفيف للغاية -رافائيل توبي تغلب. رجب غولتكين عبر القرار بالإجماع 30-26، 30-26، 30-25)
-وزن الذبابة: انتصار دومينيكا ستيتشكوسكا على نرجس محسني عبر قرار لجنة الحكام (29- 28، 29- 28، 29- 28).
-الوزن الخفيف: عبد الملك علييف تغلب على أناتولي أدزاميان عن طريق التقديم - الجولة الأولى (الخنق والتثبيت) 2 دقيقة و53 ثانية
-الوزن الثقيل الخفيف: فوز أمير كان ديف على ميهالاتشي سورين بقرار بالإجماع (30-27) ، 30-27، 29-28
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