رسول ماغوميدوف يقود لانتصار بحريني فــي BRAVE CF 90

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬بحريني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ‭ ‬على‭ ‬صالة

‭ ‬ MULTIVERSE ‭ ‬ SCHWECHAT ‭ ‬بالعاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬النمساوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وجمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وتمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬بحريني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليتش‭ ‬بالحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬تمكن‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬ليضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬كمقاتل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وبعد‭ ‬النزال،‭ ‬أعرب‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬الفرصة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬وأنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المواجهات،‭ ‬حافظ‭ ‬النمساوي‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬نوسو‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتليّن‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬التدافعات‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬المقاتلين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التبادلات‭ ‬المكثفة‭ ‬قد‭ ‬استنفدت‭ ‬طاقة‭ ‬المقاتل‭ ‬الهولندي،‭ ‬ليتولى‭ ‬داداييف‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬النزال،‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمقاتل‭ ‬النمساوي‭.‬

وجعل‭ ‬المقاتل‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيتشي‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬سهلاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬ضد‭ ‬المقاتل‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صلابة‭ ‬ماروزاك،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سماكيتشي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬بضربات‭ ‬قوية‭ ‬طوال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬ونجا‭ ‬ماروزاك‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬عندما‭ ‬التوى‭ ‬كاحله‭ ‬بعد‭ ‬لكمة‭ ‬من‭ ‬سماكيتشي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬لنفسه‭ ‬انتصارات‭ ‬جديدا‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حافظ‭ ‬الأسطورة‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليًا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوهان‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تأمين‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مهارة‭ ‬بوغانم‭ ‬المتفوقة‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬الفارق‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لبوغانم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وحقق‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابيف‭ ‬أكبر‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بأداء‭ ‬مهيمن‭ ‬أمام‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬مبارز،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬القتال‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لمصارعة‭ ‬سولتابيف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والتي‭ ‬حسمت‭ ‬المعركة‭ ‬لصالحه‭.‬

قدمت‭ ‬بطلة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬الأوروبي‭ ‬سونجول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬احترافي‭ ‬مؤثر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬كينجا‭ ‬جيندراسيك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬كاراتوراك‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬منافستها‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬بزي‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬في‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ،‭ ‬قدم‭ ‬رافائيل‭ ‬توبي‭ ‬أداءً‭ ‬مهيمنًا‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬على‭ ‬رجب‭ ‬غولتكين‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬غولتكين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توبي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المصارعة‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬أكسبه‭ ‬النصر‭.‬

وحصلت‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستيتشكوسكا‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬احترافي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭. ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬علييف‭ ‬بداية‭ ‬احترافية‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أناتولي‭ ‬أدزاميان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬سيطر‭ ‬أمير‭ ‬تشان‭ ‬على‭ ‬ميهالاشي‭ ‬سورين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزًا‭ ‬حاسمًا‭.‬

وتعد‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬الحدث‭ ‬العاشر‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬تبقى‭ ‬حدثين‭ ‬استثنائيين‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستنظم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬فيما‭ ‬ستختتم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

نتائج‭ ‬بطولة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬على‭ ‬لوكاش‭ ‬أوليتش‭ ‬عبر‭. ‬قرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬29‭- ‬28‭)‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬على‭ ‬دافليت‭ ‬كاراتاييف‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ - ‬2‭ ‬د‭ ‬17‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬انتصار‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيشي‭ ‬على‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ - ‬35‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬30‭- ‬26‭)‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ - ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابيف‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-‭ ‬27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬30‭-‬27‭)‬

‭-‬وزن‭ ‬القش‭: ‬انتصار‭ ‬سونجول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬على‭ ‬كينجا‭ ‬جيندراسيك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقديم‭ (‬الخنق‭ ‬والتثبيت‭) - ‬3‭ ‬د‭ ‬13‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬للغاية‭ -‬رافائيل‭ ‬توبي‭ ‬تغلب‭. ‬رجب‭ ‬غولتكين‭ ‬عبر‭ ‬القرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬30-26،‭ ‬30‭-‬26،‭ ‬30‭-‬25‭)‬

‭-‬وزن‭ ‬الذبابة‭: ‬انتصار‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستيتشكوسكا‭ ‬على‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭ ‬عبر‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ (‬29-‭ ‬28،‭ ‬29‭- ‬28،‭ ‬29‭- ‬28‭).‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬علييف‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أناتولي‭ ‬أدزاميان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقديم‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ (‬الخنق‭ ‬والتثبيت‭) ‬2‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬أمير‭ ‬كان‭ ‬ديف‭ ‬على‭ ‬ميهالاتشي‭ ‬سورين‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27‭) ‬،‭ ‬30‭-‬27،‭ ‬29‭-‬28