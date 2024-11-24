Monday, 25 November 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسول ماغوميدوف يقود لانتصار بحريني فــي BRAVE CF 90

11/24/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬بحريني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ SPARTA ‭ ‬ CF ‭ ‬على‭ ‬صالة

‭ ‬ MULTIVERSE ‭ ‬ SCHWECHAT ‭ ‬بالعاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬النمساوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وجمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وتمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬بحريني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليتش‭ ‬بالحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬تمكن‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬ليضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬كمقاتل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وبعد‭ ‬النزال،‭ ‬أعرب‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬الفرصة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬وأنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المواجهات،‭ ‬حافظ‭ ‬النمساوي‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهولندي‭ ‬تشيكوينا‭ ‬نوسو‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتليّن‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬التدافعات‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬المقاتلين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التبادلات‭ ‬المكثفة‭ ‬قد‭ ‬استنفدت‭ ‬طاقة‭ ‬المقاتل‭ ‬الهولندي،‭ ‬ليتولى‭ ‬داداييف‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬النزال،‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمقاتل‭ ‬النمساوي‭.‬

وجعل‭ ‬المقاتل‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيتشي‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬سهلاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬ضد‭ ‬المقاتل‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صلابة‭ ‬ماروزاك،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سماكيتشي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬بضربات‭ ‬قوية‭ ‬طوال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬ونجا‭ ‬ماروزاك‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬عندما‭ ‬التوى‭ ‬كاحله‭ ‬بعد‭ ‬لكمة‭ ‬من‭ ‬سماكيتشي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬لنفسه‭ ‬انتصارات‭ ‬جديدا‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حافظ‭ ‬الأسطورة‭ ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليًا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوهان‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تأمين‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مهارة‭ ‬بوغانم‭ ‬المتفوقة‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬الفارق‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لبوغانم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وحقق‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابيف‭ ‬أكبر‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بأداء‭ ‬مهيمن‭ ‬أمام‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬مبارز،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬القتال‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لمصارعة‭ ‬سولتابيف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والتي‭ ‬حسمت‭ ‬المعركة‭ ‬لصالحه‭.‬

قدمت‭ ‬بطلة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬الأوروبي‭ ‬سونجول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬احترافي‭ ‬مؤثر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬كينجا‭ ‬جيندراسيك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬كاراتوراك‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬منافستها‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬بزي‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬في‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ،‭ ‬قدم‭ ‬رافائيل‭ ‬توبي‭ ‬أداءً‭ ‬مهيمنًا‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬على‭ ‬رجب‭ ‬غولتكين‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬غولتكين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توبي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المصارعة‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬أكسبه‭ ‬النصر‭.‬

وحصلت‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستيتشكوسكا‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬احترافي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭. ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬علييف‭ ‬بداية‭ ‬احترافية‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أناتولي‭ ‬أدزاميان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬سيطر‭ ‬أمير‭ ‬تشان‭ ‬على‭ ‬ميهالاشي‭ ‬سورين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزًا‭ ‬حاسمًا‭.‬

وتعد‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬الحدث‭ ‬العاشر‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬تبقى‭ ‬حدثين‭ ‬استثنائيين‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستنظم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬فيما‭ ‬ستختتم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

نتائج‭ ‬بطولة‭
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬على‭ ‬لوكاش‭ ‬أوليتش‭ ‬عبر‭. ‬قرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬29‭- ‬28‭)‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬ماجوميد‭ ‬أمين‭ ‬داداييف‭ ‬على‭ ‬دافليت‭ ‬كاراتاييف‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ - ‬2‭ ‬د‭ ‬17‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬انتصار‭ ‬أغرون‭ ‬سماكيشي‭ ‬على‭ ‬روبرت‭ ‬ماروزاك‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ - ‬35‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬يوسف‭ ‬بوغانم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬يوهان‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬هيل‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬30‭- ‬26‭)‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ - ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬سولتابيف‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-‭ ‬27،‭ ‬30‭- ‬27،‭ ‬30‭-‬27‭)‬

‭-‬وزن‭ ‬القش‭: ‬انتصار‭ ‬سونجول‭ ‬كاراتوراك‭ ‬على‭ ‬كينجا‭ ‬جيندراسيك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقديم‭ (‬الخنق‭ ‬والتثبيت‭) - ‬3‭ ‬د‭ ‬13‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬للغاية‭ -‬رافائيل‭ ‬توبي‭ ‬تغلب‭. ‬رجب‭ ‬غولتكين‭ ‬عبر‭ ‬القرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬30-26،‭ ‬30‭-‬26،‭ ‬30‭-‬25‭)‬

‭-‬وزن‭ ‬الذبابة‭: ‬انتصار‭ ‬دومينيكا‭ ‬ستيتشكوسكا‭ ‬على‭ ‬نرجس‭ ‬محسني‭ ‬عبر‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ (‬29-‭ ‬28،‭ ‬29‭- ‬28،‭ ‬29‭- ‬28‭).‬

‭-‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬علييف‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أناتولي‭ ‬أدزاميان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقديم‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ (‬الخنق‭ ‬والتثبيت‭) ‬2‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭: ‬فوز‭ ‬أمير‭ ‬كان‭ ‬ديف‭ ‬على‭ ‬ميهالاتشي‭ ‬سورين‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27‭) ‬،‭ ‬30‭-‬27،‭ ‬29‭-‬28

MENAFN24112024000055011008ID1108920741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث