أرتيتا: نوانيري يمنح ((كل الأسباب)) للاستعانة به

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬بأنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مقاومة‭ ‬إغراء‭ ‬الدفع‭ ‬باللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬إيثان‭ ‬نوانيري‭ ‬رغم‭ ‬سباق‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الصعب‭.‬

وبات‭ ‬نوانيري‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬هدافي‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬حينما‭ ‬أحرز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬اللندني‭ ‬فور‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست،‭ ‬بملعب‭ (‬الإمارات‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ12‭ ‬للمسابقة‭.‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬نوانيري‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الأساسية‭ ‬لأي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وكان‭ ‬ظهوره‭ ‬أمس‭ ‬هو‭ ‬السابع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العريقة‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭.‬

وشدد‭ ‬أرتيتا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بحذر‭ ‬مع‭ ‬الشاب‭ ‬الواعد،‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬دائما‭ ‬بالإغراء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬به‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬إنه‭ ‬يمنحنا‭ ‬كل‭ ‬الأسباب‭ ‬للاستعانة‭ ‬به‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬لوجوده‭ ‬معنا‭ ‬هناك،‭ ‬ولكنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أدفع‭ ‬به‭ ‬تدريجيا‮»‬‭.‬

كشف‭ ‬أرتيتا‭ ‬‮«‬سأحاول‭ ‬توجيهه‭ ‬وإعطائه‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬الأفضل‭. ‬عائلته‭ ‬ووكيله‭ ‬وأصدقاؤه،‭ ‬سيكونون‭ ‬مهمين‭ ‬جدا‭ ‬أيضا‭. ‬لا‭ ‬تستمعون‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬الضوضاء،‭ ‬ركزوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬وهو‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬إنه‭ ‬يحب‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بكل‭ ‬دقيقة‭ ‬منها‭ ‬وسيكون‭ ‬القادم‭ ‬أفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭.‬



















