أرتيتا: نوانيري يمنح ((كل الأسباب)) للاستعانة به

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بأنه أصبح من الصعب مقاومة إغراء الدفع باللاعب الشاب إيثان نوانيري رغم سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الصعب.
وبات نوانيري (17 عاما) ثاني أصغر هدافي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما أحرز الهدف الثالث للفريق اللندني فور قدومه من مقاعد البدلاء خلال الفوز الكبير 3 / صفر على نوتينجهام فورست، بملعب (الإمارات)، في المرحلة الـ12 للمسابقة.
ولم يشارك نوانيري بعد في القائمة الأساسية لأي مباراة في الدوري الإنجليزي وكان ظهوره أمس هو السابع فقط في المسابقة العريقة منذ مشاركته لأول مرة قبل أكثر من عامين.
وشدد أرتيتا على أنه سيستمر في التعامل بحذر مع الشاب الواعد، الذي سيبلغ 18 عاما في مارس المقبل.
وقال المدرب الإسباني «أشعر دائما بالإغراء من أجل الدفع به أعتقد أنه ثاني أصغر لاعب في النادي يتمكن من هز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز».
أضاف أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إنه يمنحنا كل الأسباب للاستعانة به وهذا سبب آخر لوجوده معنا هناك، ولكنني أريد أن أدفع به تدريجيا».
كشف أرتيتا «سأحاول توجيهه وإعطائه المسار الذي نعتقد أنه الأفضل. عائلته ووكيله وأصدقاؤه، سيكونون مهمين جدا أيضا. لا تستمعون كثيرا إلى الضوضاء، ركزوا على ما يقوم به وهو لعب كرة القدم. إنه يحب الاستمتاع بكل دقيقة منها وسيكون القادم أفضل بالنسبة له بالتأكيد».
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