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غوارديولا يتعهد بإنهاء سلسلة الهزائم

11/24/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعهد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬ولاعبوه‭ ‬بجد‭ ‬لإنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭.‬

وخسر‭ ‬سيتي‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬صفر‭/‬4‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ليتلقى‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬وتعرض‭ ‬الفريق‭ ‬السماوي‭ ‬لخمس‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬وشدد‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬استعادة‭ ‬بعض‭ ‬الثقة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬فينورد‭ ‬التي‭ ‬ستأتي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تخسر‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬سوى‭ ‬تهنئة‭ ‬توتنهام،‭ ‬لقد‭ ‬كافحنا‭ ‬قليلا‭ ‬لاستعادة‭ ‬الكرات‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لسيتي‭ ‬عن‭ ‬غوارديولا‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬مستعدين‭ ‬للغاية‭ ‬وصنعنا‭ ‬الكثير‭ ‬لكننا‭ ‬كافحنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬وعندما‭ ‬كانوا‭ ‬يصلون‭ ‬سجلوا‭ ‬أهدافا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬شعور‭ ‬بالمزاج‭ ‬وعندما‭ ‬تفوز‭ ‬كثيرا‭ ‬يمنحك‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬الذاتي‭ ‬بأنك‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وعندما‭ ‬تخسر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يكون‭ ‬دائما‭ ‬موجودا‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

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