غوارديولا يتعهد بإنهاء سلسلة الهزائم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): تعهد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن يعمل ولاعبوه بجد لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية.
وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام صفر/4 مساء يوم السبت ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نوفمبر 2022. وتعرض الفريق السماوي لخمس هزائم متتالية، وشدد المدرب: «علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فينورد التي ستأتي مساء الثلاثاء».
وقال غوارديولا: «عندما تخسر بأربعة أهداف لا يوجد ما يقال سوى تهنئة توتنهام، لقد كافحنا قليلا لاستعادة الكرات لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة». ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن غوارديولا قوله: «كنا مستعدين للغاية وصنعنا الكثير لكننا كافحنا من أجل تسجيل الأهداف وعندما كانوا يصلون سجلوا أهدافا».
وأضاف غوارديولا: «كرة القدم هي شعور بالمزاج وعندما تفوز كثيرا يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على القيام بذلك، وعندما تخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن هذا الموقف يكون دائما موجودا قليلا».
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