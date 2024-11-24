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ووكر: علينا التخلص من آثار الكبوة

11/24/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شدد‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الأساسيات‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬صفر‭/‬4‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وخسر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2006‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬ووكر‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وقفت‭ ‬هنا‭ ‬عندما‭ ‬فزنا‭ ‬بالألقاب،‭ ‬لذا‭ ‬سأقف‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الهزيمة‭ ‬أيضا،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬إحباطا‭ ‬كمدافع،‭ ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬بل‭ ‬أنا‭ ‬منزعج‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الشباك،‭ ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغييره‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬ووكر‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬عليك‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الأساسيات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬نظيفة‭ ‬ثم‭ ‬لديك‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬إذا‭ ‬استقبلنا‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬فماذا‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬مهاجمينا‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا؟‭ ‬أن‭ ‬يسجلوا‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف؟‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كمدافعين‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد،‭ ‬ندافع‭ ‬ونهاجم‭ ‬كفريق،‭ ‬نسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬وسندافع‭ ‬معا،‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالأربعة‭ ‬أو‭ ‬الخمسة‭ ‬أو‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬بل‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ11‭ ‬لاعبا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬فقدنا‭ ‬الثقة‭ ‬معا،‭ ‬لقد‭ ‬أمضيت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأشخاص،‭ ‬لكننا‭ ‬فقدنا‭ ‬الثقة‭ ‬كفريق‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نفز‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬معا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬قائد‭ ‬سيتي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬شيئا،‭ ‬وما‭ ‬يهم‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬نحن‭ ‬نجعل‭ ‬الأمر‭ ‬أصعب‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬ولدينا‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬فوقنا‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقا‭ ‬وسنواصل‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬دائما‮»‬‭.‬




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