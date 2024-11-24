ووكر: علينا التخلص من آثار الكبوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): شدد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على ضرورة التخلص من هذه الهزيمة والتركيز على الأساسيات بعد الخسارة صفر/4 أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخسر سيتي في خمس مباريات متتالية على مستوى جميع المسابقات لأول مرة منذ أبريل 2006 كما خسر في الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد الاتحاد لأول مرة منذ نوفمبر 2022.
وقال ووكر بعد المباراة: «لقد وقفت هنا عندما فزنا بالألقاب، لذا سأقف هنا في حالة الهزيمة أيضا، هذا هو الشيء الأكثر إحباطا كمدافع، لا أهتم بتسجيل الأهداف، بل أنا منزعج من عدم الحفاظ على نظافة الشباك، إنه شيء نحتاج إلى تغييره».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر قوله: «عليك العودة إلى الأساسيات والحصول على شباك نظيفة ثم لديك فرصة للفوز بالمباراة، إذا استقبلنا أربعة أهداف على أرضنا، فماذا تريد من مهاجمينا أن يفعلوا؟ أن يسجلوا خمسة أهداف؟».
وأضاف: «كمدافعين نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، ندافع ونهاجم كفريق، نسجل الأهداف وسندافع معا، الأمر لا يتعلق فقط بالأربعة أو الخمسة أو الستة في الخلف، بل يتعلق بـ11 لاعبا على أرض الملعب».
وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إننا فقدنا الثقة معا، لقد أمضيت ثماني سنوات مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والأشخاص، لكننا فقدنا الثقة كفريق لأننا لم نفز فترة طويلة وعلينا أن نتذكر ما حققناه معا».
وأشار قائد سيتي: «ما حققناه في الماضي لا يعني شيئا، وما يهم الآن هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، نحن نجعل الأمر أصعب على أنفسنا ولدينا فريق واحد فوقنا يعمل بشكل جيد حقا وسنواصل القتال حتى النهاية كما نفعل دائما».
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