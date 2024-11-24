اتفاقية تعاون بين اتحاد غرب آسيا لكرة القدم و((الجيل المبهر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عمان - (د ب أ): بدأت مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية ومؤسسة الجيل المبهر مرحلة جديدة من شراكتهما، التي جرى إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في العقبة بالأردن.
ويبرز هذا الإنجاز التزام المؤسستين بدعم المجتمعات المهمشة واللاجئين في منطقة غرب آسيا من خلال قوة الرياضة.
حضر حفل التوقيع خليل السالم، الأمين العام لمؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية، وناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، وهو الحدث الذي يمهد الطريق نحو تطوير اجتماعي مستدام وطويل الأمد عبر منطقة غرب آسيا.
وفي إطار هذه الجهود يتم إنشاء نادي الجيل المبهر المجتمعي في منطقتي العقبة والبقعة بالأردن، بحيث ستستخدم الرياضة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في مجالات التوظيف والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية.
في حفل التوقيع، قال خليل السالم: «في مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية، ندرك إدراكا عميقا الدور الحيوي الذي تلعبه كرة القدم كعامل محفز للتنمية، مما يدفعنا إلى توسيع آفاق تعاوننا. نحن متحمسون للشراكة مع مؤسسة الجيل المبهر، شريك يتمتع بمهمة ذات مغزى وتأثير حقيقي».
وأضاف: «من خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تحقيق تأثير مستدام يتوافق مع القيم التي نعززها في مبادراتنا التنموية والاجتماعية، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رحلتنا نحو استراتيجية شاملة ودائمة للمسؤولية الاجتماعية، تتماشى مع أهدافنا الأساسية».
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