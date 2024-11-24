Monday, 25 November 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية تعاون بين اتحاد غرب آسيا لكرة القدم و((الجيل المبهر))

11/24/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬مؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شراكتهما،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬العقبة‭ ‬بالأردن‭.‬

ويبرز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزام‭ ‬المؤسستين‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمعات‭ ‬المهمشة‭ ‬واللاجئين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوة‭ ‬الرياضة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬خليل‭ ‬السالم،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية،‭ ‬وناصر‭ ‬الخوري،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬اجتماعي‭ ‬مستدام‭ ‬وطويل‭ ‬الأمد‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬يتم‭ ‬إنشاء‭ ‬نادي‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬العقبة‭ ‬والبقعة‭ ‬بالأردن،‭ ‬بحيث‭ ‬ستستخدم‭ ‬الرياضة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

في‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع،‭ ‬قال‭ ‬خليل‭ ‬السالم‭: ‬‮«‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية،‭ ‬ندرك‭ ‬إدراكا‭ ‬عميقا‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬كعامل‭ ‬محفز‭ ‬للتنمية،‭ ‬مما‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬تعاوننا‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر،‭ ‬شريك‭ ‬يتمتع‭ ‬بمهمة‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬وتأثير‭ ‬حقيقي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬مستدام‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬نعززها‭ ‬في‭ ‬مبادراتنا‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬ودائمة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬


MENAFN24112024000055011008ID1108920736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث