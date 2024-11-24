اتفاقية تعاون بين اتحاد غرب آسيا لكرة القدم و((الجيل المبهر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬مؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شراكتهما،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬العقبة‭ ‬بالأردن‭.‬

ويبرز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزام‭ ‬المؤسستين‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمعات‭ ‬المهمشة‭ ‬واللاجئين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوة‭ ‬الرياضة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬خليل‭ ‬السالم،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية،‭ ‬وناصر‭ ‬الخوري،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬اجتماعي‭ ‬مستدام‭ ‬وطويل‭ ‬الأمد‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬يتم‭ ‬إنشاء‭ ‬نادي‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬العقبة‭ ‬والبقعة‭ ‬بالأردن،‭ ‬بحيث‭ ‬ستستخدم‭ ‬الرياضة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

في‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع،‭ ‬قال‭ ‬خليل‭ ‬السالم‭: ‬‮«‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للتنمية،‭ ‬ندرك‭ ‬إدراكا‭ ‬عميقا‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬كعامل‭ ‬محفز‭ ‬للتنمية،‭ ‬مما‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬تعاوننا‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الجيل‭ ‬المبهر،‭ ‬شريك‭ ‬يتمتع‭ ‬بمهمة‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬وتأثير‭ ‬حقيقي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬مستدام‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬نعززها‭ ‬في‭ ‬مبادراتنا‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬ودائمة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬



