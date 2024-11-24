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منافسو فيرستابن واثقون بقدرتهم على إزاحته

11/24/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سارع‭ ‬منافسو‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬تهنئة‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬‭ ‬للسيارات،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬لكنهم‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الهولندي‭ ‬لا‭ ‬يُقهَر‭.‬

وضمن‭ ‬فيرستابن‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬باحتلال‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬متقدماً‭ ‬بمركز‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭.‬

وأبلغ‭ ‬الفائز‭ ‬بالسباق‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭... ‬تمر‭ ‬بمراحل‭ ‬تهيمن‭ ‬فيها‭ ‬الفرق‭ ‬والسائقون‭ ‬معاً،‭ ‬ويعتقد‭ ‬البعض‭ ‬بأنهم‭ ‬إذا‭ ‬تقدَّموا‭ ‬لمنافستهم‭ ‬فلن‭ ‬يتمكَّنوا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نفسك‮»‬‭.‬

وأعاد‭ ‬فرستابن‭ ‬كتابة‭ ‬سجلات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بقوة‭ ‬بفضل‭ ‬سيارة‭ ‬مهيمنة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬فترةً‭ ‬صعبةً‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬تطلبت‭ ‬منه‭ ‬العمل‭ ‬بجهد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭.‬

وقال‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬كانت‭ ‬متقاربةً‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المتوقع،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬كلها‭ ‬متساويةً‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬سائق‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬السائقين‭ ‬يمكنه‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغط‭.‬

وقال‭ ‬ساينز‭ ‬الذي‭ ‬احتلَّ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعتقادي‭ ‬أن‭ ‬ماكس‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭... ‬فإن‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬متقاربة‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتنافس‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضاً،‭ ‬ونجعل‭ ‬حياة‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضاً‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬



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