منافسو فيرستابن واثقون بقدرتهم على إزاحته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سارع منافسو ماكس فيرستابن في تهنئة سائق فريق رد بول على الفوز باللقب الرابع توالياً في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، أمس الأحد، لكنهم قالوا إنهم لا يعتقدون أن الهولندي لا يُقهَر.
وضمن فيرستابن الفوز باللقب في سباق «جائزة لاس فيغاس الكبرى» باحتلال المركز السادس، متقدماً بمركز واحد على منافسه على اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين.
وأبلغ الفائز بالسباق جورج راسل سائق مرسيدس الصحفيين: «لا يوجد أحد لا يقهر... تمر بمراحل تهيمن فيها الفرق والسائقون معاً، ويعتقد البعض بأنهم إذا تقدَّموا لمنافستهم فلن يتمكَّنوا من ذلك، لكن عليك الثقة في نفسك».
وأعاد فرستابن كتابة سجلات «فورمولا 1» في عام 2023، وبدأ الموسم الحالي بقوة بفضل سيارة مهيمنة، قبل أن يواجه فترةً صعبةً في منتصف العام تطلبت منه العمل بجهد أكبر من المتوقع للفوز باللقب.
وقال كارلوس ساينز سائق فيراري إن المنافسة على اللقب كانت متقاربةً بشكل أكثر من المتوقع، وأظهرت أنه عندما تكون الأمور كلها متساويةً فإن أي سائق من بين أفضل السائقين يمكنه ممارسة الضغط.
وقال ساينز الذي احتلَّ المركز الثالث في لاس فيغاس: «على الرغم من اعتقادي أن ماكس قام بعمل رائع هذا العام... فإن النصف الثاني من الموسم يظهر أنه عندما نكون جميعاً في سيارات متقاربة يمكننا أن نتنافس مع بعضنا بعضاً، ونجعل حياة بعضنا بعضاً صعبة».
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