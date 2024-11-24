تدشين مزاد لاعبي الدوري الهندي للكريكيت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دشن الأمير سعود بن جلوي، محافظ جدة، مزاد لاعبي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت لعام 2025، بحضور الأمير سعود بن مشعل، رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت، الذي تستضيفه المحافظة ضمن فعاليات «تقويم جدة»، خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024، بوصفه أول حدث دولي بهذا الحجم لرياضة الكريكيت في السعودية، ما يعزز من وجودها على خريطة الرياضات العالمية المتنوعة، ويقدم في الوقت ذاته خيارات متعددة لجميع الفئات، وذلك نيابة عن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة.
وشهدت جدة، أمس الأحد، توافد المستثمرين وممثلي أندية الدوري الهندي للكريكيت، وفي مقدمتهم جاي شاه، الرئيس المنتخب المقبل للاتحاد الدولي للكريكيت، لحضور المزاد.
ويُعد الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الأقوى عالمياً، إذ تم تسجيل 1574 لاعباً من جميع أنحاء العالم في المزاد عام 2025، وستتنافس الفرق في مزايدة لتأمين أفضل اللاعبين، ما يشكل تجربة مثيرة لعشاق الرياضة حول العالم ويوسع دائرة المشاركة.
ويعكس هذا الحدث المرموق، عمق العلاقة بالاتحاد الهندي للكريكيت، ويؤكد التزام السعودية باحتضان مثل هذه المناسبات العالمية، ومن المتوقع أن يجذب المزاد عدداً كبيراً من جماهير اللعبة عالمياً، كما سيتيح لعشاق الكريكيت في المملكة فرصة فريدة لمشاهدة اختيارات لاعبي فرقهم المفضلة، والاستمتاع بتفاصيل المزاد التنافسي بين الفرق للظفر بأبرز نجوم العالم في رياضة الكريكيت التي تشهد إقبالاً كبيراً، كون هذه الرياضة تحتل مراكز متقدمة في قائمة الرياضات الأكثر مشاهدة في العالم، ويُقدّر عشاقها من حول العالم بـ2.5 مليار شخص.
MENAFN24112024000055011008ID1108920731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.