تدشين مزاد لاعبي الدوري الهندي للكريكيت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دشن‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬جلوي،‭ ‬محافظ‭ ‬جدة،‭ ‬مزاد‭ ‬لاعبي‭ ‬الدوري‭ ‬الهندي‭ ‬الممتاز‭ ‬للكريكيت‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬مشعل،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للكريكيت،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المحافظة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬تقويم‭ ‬جدة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بوصفه‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬دولي‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬لرياضة‭ ‬الكريكيت‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضات‭ ‬العالمية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ويقدم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات،‭ ‬وذلك‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التقويم‭ ‬الوطني‭ ‬لمحافظة‭ ‬جدة‭.‬

وشهدت‭ ‬جدة،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬توافد‭ ‬المستثمرين‭ ‬وممثلي‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الهندي‭ ‬للكريكيت،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬جاي‭ ‬شاه،‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬المقبل‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للكريكيت،‭ ‬لحضور‭ ‬المزاد‭.‬

ويُعد‭ ‬الدوري‭ ‬الهندي‭ ‬الممتاز‭ ‬للكريكيت‭ ‬الأقوى‭ ‬عالمياً،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬1574‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وستتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬مزايدة‭ ‬لتأمين‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تجربة‭ ‬مثيرة‭ ‬لعشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ويوسع‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركة‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الهندي‭ ‬للكريكيت،‭ ‬ويؤكد‭ ‬التزام‭ ‬السعودية‭ ‬باحتضان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬المزاد‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬اللعبة‭ ‬عالمياً،‭ ‬كما‭ ‬سيتيح‭ ‬لعشاق‭ ‬الكريكيت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬اختيارات‭ ‬لاعبي‭ ‬فرقهم‭ ‬المفضلة،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتفاصيل‭ ‬المزاد‭ ‬التنافسي‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬للظفر‭ ‬بأبرز‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الكريكيت‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تحتل‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الرياضات‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ويُقدّر‭ ‬عشاقها‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بـ2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭.‬











