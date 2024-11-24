نوفيل يفوز باللقب للمرة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اليابان – (أ ف ب): توّج البلجيكي تييري نوفيل بلقب العالم للراليات للمرة الأولى في مسيرته أمس الأحد، إثر تعرض منافسه على اللقب الإستوني أوت تاناك لحادث أدى إلى انسحابه من الجولة الأخيرة في رالي اليابان. وخرج تاناك عن المسار قرب نهاية المرحلة الافتتاحية في اليوم الأخير، ما جعله غير قادر على اللحاق بنوفيل الذي تصدر ترتيب البطولة. ودخل نوفيل (36 عاما) السباق بفارق 25 نقطة عن زميله في فريق هيونداي تاناك بطل العالم لعام 2019.
ويُعد هذا التتويج انتصارا كبيرا ليس فقط للسائق البلجيكي الذي سبق أن حلّ في المركز الثاني خمس مرات وفي المركز الثالث ثلاث مرات لكن أيضا لهيونداي التي مثلها في المنافسات على مدار عشر سنوات.
وقال نوفيل بعد الفوز: «بصراحة، جاء الأمر كمفاجأة. لا أعرف ماذا أقول الآن، لكن أعتقد أننا نستحق ذلك. كان عاما مليئا بالتحديات والصعوبات».
وتابع: «بالتأكيد كان هناك ضغط أكبر مما كنا نحتاج إليه، وخاصة في هذا الحدث الأخير. كنا نعلم أن هناك مخاطر، وتمكنا من إدارتها. الآن نحن سعداء وأكثر استرخاء، وسنضغط بقوة للفوز بلقب الصانعين لأننا نريد العودة إلى الوطن بجميع الكؤوس». لكن انسحاب تاناك أثر على آمال هيونداي بالفوز بلقب الصانعين. كان تاناك متصدرا للرالي عندما انزلق عن طريق غابة ضيق في الصباح الباكر بمحافظة أيشي اليابانية. وجلس تاناك مصدوما بجانب ملاحه مارتن يارفيويا قبل أن يخلع حزام الأمان ويغادر السيارة التي لم تعد صالحة للتحرّك.
لحسن الحظ، لم يصب أي منهما بأذى.
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