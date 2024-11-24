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نوفيل يفوز باللقب للمرة الأولى

11/24/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اليابان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توّج‭ ‬البلجيكي‭ ‬تييري‭ ‬نوفيل‭ ‬بلقب‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬إثر‭ ‬تعرض‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الإستوني‭ ‬أوت‭ ‬تاناك‭ ‬لحادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬اليابان‭. ‬وخرج‭ ‬تاناك‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬قرب‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اللحاق‭ ‬بنوفيل‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة‭. ‬ودخل‭ ‬نوفيل‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬السباق‭ ‬بفارق‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬هيونداي‭ ‬تاناك‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2019‭.‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للسائق‭ ‬البلجيكي‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬لهيونداي‭ ‬التي‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬نوفيل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭: ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬جاء‭ ‬الأمر‭ ‬كمفاجأة‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬أقول‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نستحق‭ ‬ذلك‭. ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬مليئا‭ ‬بالتحديات‭ ‬والصعوبات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ضغط‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأخير‭. ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاطر،‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬إدارتها‭. ‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬وأكثر‭ ‬استرخاء،‭ ‬وسنضغط‭ ‬بقوة‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الصانعين‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬بجميع‭ ‬الكؤوس‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬انسحاب‭ ‬تاناك‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬هيونداي‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الصانعين‭. ‬كان‭ ‬تاناك‭ ‬متصدرا‭ ‬للرالي‭ ‬عندما‭ ‬انزلق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬غابة‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬بمحافظة‭ ‬أيشي‭ ‬اليابانية‭. ‬وجلس‭ ‬تاناك‭ ‬مصدوما‭ ‬بجانب‭ ‬ملاحه‭ ‬مارتن‭ ‬يارفيويا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخلع‭ ‬حزام‭ ‬الأمان‭ ‬ويغادر‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬صالحة‭ ‬للتحرّك‭.‬

لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬بأذى‭.‬


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