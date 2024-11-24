خـــامس ((الأبطـــال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توّج‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وحلّ‭ ‬فيرستابن‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬مرسيدس‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الحصري‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬مانويل‭ ‬فانجيو‭ (‬خمسة‭ ‬ألقاب‭)‬،‭ ‬والفرنسي‭ ‬ألان‭ ‬بروست‭ (‬أربعة‭)‬،‭ ‬والألمانيين‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر‭ (‬سبعة‭)‬،‭ ‬وسيباستيان‭ ‬فيتل‭ (‬أربعة‭)‬،‭ ‬والبريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬سبعة‭).‬

وأصبح‭ ‬‮«‬ماد‭ ‬ماكس‮»‬‭ ‬أيضا،‭ ‬رابع‭ ‬سائق‭ ‬يفوز‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬فانجيو،‭ ‬شوماخر،‭ ‬فيتل‭ ‬وهاميلتون‭.‬

في‭ ‬أجواء‭ ‬مدينة‭ ‬الألعاب،‭ ‬كان‭ ‬أمام‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬مهمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭: ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬السباق‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الأخير‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭. ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬أنهى‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

مع‭ ‬تبقي‭ ‬سباقين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬وإمكانية‭ ‬كسب‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬يملك‭ ‬فيرستابن‭ ‬الآن‭ ‬63‭ ‬نقطة‭ ‬تفصله‭ ‬عن‭ ‬نوريس،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للحاق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

قال‭ ‬فيرستابن‭ ‬لفريقه‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬عبر‭ ‬الراديو‭ ‬‮«‬يا‭ ‬إلهي،‭ ‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬موسم‭! ‬أربعة‭ ‬ألقاب،‭ ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أصعب‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكننا‭ ‬نجحنا‭. ‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬لكم‮»‬‭.‬























