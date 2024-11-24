خـــامس ((الأبطـــال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لاس فيغاس -(أ ف ب): توّج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد ، للمرة الرابعة تواليا، وذلك بعد انتهاء جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من البطولة.
وحلّ فيرستابن البالغ 27 عاما في المركز الخامس ضمن السباق الذي فاز فيه البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، ليصبح بذلك السادس في التاريخ الذي ينضم إلى النادي الحصري للأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب)، والفرنسي ألان بروست (أربعة)، والألمانيين مايكل شوماخر (سبعة)، وسيباستيان فيتل (أربعة)، والبريطاني لويس هاميلتون (سبعة).
وأصبح «ماد ماكس» أيضا، رابع سائق يفوز باللقب أربع مرات متتالية بعد فانجيو، شوماخر، فيتل وهاميلتون.
في أجواء مدينة الألعاب، كان أمام السائق الهولندي مهمة واحدة فقط: أن ينهي السباق أمام منافسه الأخير لاندو نوريس ليحتفظ بلقبه العالمي. وقد نجح في تحقيق ذلك، إذ أنهى سائق مكلارين السباق في المركز السادس.
مع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم وإمكانية كسب 60 نقطة كحد أقصى في قطر وأبوظبي، يملك فيرستابن الآن 63 نقطة تفصله عن نوريس، مما يجعله غير قابل للحاق به في الترتيب العام.
قال فيرستابن لفريقه ريد بول عبر الراديو «يا إلهي، يا له من موسم! أربعة ألقاب، شكرا لكم جميعا».
وأضاف «كان الأمر أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا نجحنا. شكرا جزيلا لكم».
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