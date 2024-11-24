انطلاق منافسات بطولة بيلي جين كينغ كاب للتنس للسيدات اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سحبت يوم أمس قرعة بطولة تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة لبطولة بيلي جين كينغ كاب للتنس للسيدات، والتي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، وتقام منافساتها على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى، وذلك بمشاركة 17 منتخبا آسيويا.
جرت مراسم القرعة بحضور أمين السر العام للاتحاد البحريني للتنس فؤاد الرويعي والحكم العام آبي شاك، ومساعد الحكم العام جوي خليل وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد سلمان، بالإضافة إلى مدربي ومسؤولي المنتخبات المشاركة في الطولة.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، حيث وضعت القرعة منتخبنا الوطني للسيدات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات لاوس وتركمانستان والمملكة العربية السعودية، فيما جاءت المجموعات الأخرى على النحو التالي:
- المجموعة الأولى: ضمت منتخبات فيتنام، بروناي، مكاو وجزر ماريانا الشمالية.
- المجموعة الثانية: ضمت منتخبات غوام، قطر، نيبال والفلبين.
- المجموعة الثالثة: ضمت منتخبات لاوس، تركمانستان، السعودية والبحرين.
- المجموعة الرابعة: ضمت منتخبات المالديف، طاجيكستان، بوتان، العراق وماينمار.
اليوم انطلاقة البطولة
من جانب آخر، تنطلق في الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين مباريات البطولة على ملاعب الاتحاد بمدينة عيسى.
ويمثل المنتخب الوطني للسيدات اللاعبات هاجر زيدان، حنين النجار، جينيفر هيتون وأمينا عبدالقادر، ويقود المنتخب المدرب الوطني كريم عبدالرضا.
وينظم الاتحاد البحريني بطولة بيلي جين كينغ كاب للعام الثاني على التوالي، حيث نال الاتحاد البحريني الثقة بتنظيم البطولة مرة أخرى توليا بعد نجاح وتميّز الاتحاد في استضافة البطولة الماضية
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