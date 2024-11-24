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انطلاق منافسات بطولة بيلي جين كينغ كاب للتنس للسيدات اليوم

11/24/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سحبت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬كاب‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬منتخبا‭ ‬آسيويا‭.‬

جرت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬بحضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬آبي‭ ‬شاك،‭ ‬ومساعد‭ ‬الحكم‭ ‬العام‭ ‬جوي‭ ‬خليل‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدربي‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الطولة‭.‬

وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬القرعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬لاوس‭ ‬وتركمانستان‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬ضمت‭ ‬منتخبات‭ ‬فيتنام،‭ ‬بروناي،‭ ‬مكاو‭ ‬وجزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬ضمت‭ ‬منتخبات‭ ‬غوام،‭ ‬قطر،‭ ‬نيبال‭ ‬والفلبين‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬ضمت‭ ‬منتخبات‭ ‬لاوس،‭ ‬تركمانستان،‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬ضمت‭ ‬منتخبات‭ ‬المالديف،‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬بوتان،‭ ‬العراق‭ ‬وماينمار‭.‬

اليوم‭ ‬انطلاقة‭ ‬البطولة

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

ويمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬اللاعبات‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬حنين‭ ‬النجار،‭ ‬جينيفر‭ ‬هيتون‭ ‬وأمينا‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬كريم‭ ‬عبدالرضا‭.‬

وينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬كاب‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الثقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬توليا‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬وتميّز‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الماضية

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