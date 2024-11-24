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في بطولة ((خالد بن حمد)) لكرة اليد للمدارس الثانويةفــــوز مـديــــنــة حـمـــد وعـيـــسـى بـن عــلــي

11/24/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


‬ضرب‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬بنتيجة‭ (‬31-29‭) ‬ليحصد‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬


‬وتألق‭ ‬حارس‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الطالب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه،‭ ‬ليحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬‮


‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بنفس‭ ‬المجموعة‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬فوزاً‭ ‬مهماً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬بنتيجة‭ (‬25-21‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الطالب‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬باسم‭ ‬بتسجيله‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬لينال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬وتم‭ ‬تكريمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاستاذ‭ ‬مشعل‭ ‬تركي‭ ‬اختصاصي‭ ‬تربية‭ ‬رياضية‭ ‬أول‭.‬‮


‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ليتأهل‭ ‬فريقان‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭.‬


‬وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بدعم‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبرعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬بينما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريمير‭ ‬موتور،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ ‬‮«‬سينيكو‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬أي،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرعاة‭ ‬البرونزيين‭: ‬شركة‭ ‬مروى‭ ‬للمياه،‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬آرت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنقليات،‭ ‬وليبرو‭ ‬للرياضة‭.‬

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