في بطولة ((خالد بن حمد)) لكرة اليد للمدارس الثانويةفــــوز مـديــــنــة حـمـــد وعـيـــسـى بـن عــلــي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضرب فريق مدرسة مدينة حمد بقوة في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانوية للبنين التي تقام بتنظيم من وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التربية الرياضية، عندما تغلب على منافسه فريق مدرسة الهداية الخليفية بنتيجة (31-29) ليحصد أول نقطتين في المجموعة الأولى.
وتألق حارس مدرسة مدينة حمد الطالب أحمد عبدالله وذلك نظير المستوى المميز الذي قدمه طوال اللقاء، حيث كان له دور كبير في فوز فريقه، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة حقق فريق مدرسة الشيخ عيسى بن علي فوزاً مهماً على حساب مدرسة جدحفص بنتيجة (25-21)، ليرفع رصيده إلى (نقطتين)، بينما بقي رصيد مدرسة جدحفص دون نقاط، وبرز من فريق مدرسة عيسى بن علي الطالب السيد محمود باسم بتسجيله (9 أهداف)، لينال جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وتم تكريمه من قبل الاستاذ مشعل تركي اختصاصي تربية رياضية أول.
الجدير بالذكر أن مباريات البطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بعد ذلك بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل فريقان إلى المواجهة النهائية.
وتحظى البطولة بدعم واسع من القطاع الخاص، وبرعاية بلاتينية من بنك الكويت الوطني، بينما تشارك في الرعاية الذهبية كل من بريمير موتور، شركة البحرين للسينما «سينيكو»، شركة جي أم أي، ومستشفى رويال البحرين، إضافة إلى الرعاة البرونزيين: شركة مروى للمياه، فندق «ذي آرت»، الشركة الوطنية للنقليات، وليبرو للرياضة.
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