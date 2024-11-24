لقاء على الصدارة بين ألبا وبابكو إنرجيز1

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم مبارايات الأسبوع الثاني من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء ساخن يجمع بين ألبا وبابكو إنرجيز1 في تمام الساعة 6:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
لقاء سيكون على صفيح ساخن في هذه الجولة وهو اختبار حقيقي مبكر لقدرة الفريقين على أخذ أفضلية المنافسة في المسابقة، إذ يدخلان هذا اللقاء وهما منتشيان من انتصارين مهمين وكبيرين في الأسبوع الأول. فريق بابكو إنرجيز1 نجح في اختبار مهم أمام حامل لقب الموسم الماضي فريق الكهرماء عندما فاز عليه بنتيجة كبيرة من خلالها أكد نواياه في المنافسة على لقب الموسم الجاري، ويأمل جهازه الفني من اللاعبين مواصلة هذا الأداء وتحقيق الانتصار الثاني في لقاء اليوم وبالتالي تصدر المسابقة بـ6 نقاط.
في المقابل فريق ألبا هو الآخر قادم من انتصار مهم على حاسب فريق بابكو إنرجيز2 بنتيجة كبيرة لتعطي مؤشرا على رغبة الفريق في استعادة اللقب، لذلك يسعى الجهاز الفني لتأكيد هذه المؤشرات ورفع الحظوظ من خلال تحقيق الانتصار الثاني في المسابقة وتصدرها برصيد 6 نقاط.
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