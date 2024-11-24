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لقاء على الصدارة بين ألبا وبابكو إنرجيز1

11/24/2024 7:15:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬مبارايات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬ساخن‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ألبا‭ ‬وبابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

لقاء‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬وهو‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬مبكر‭ ‬لقدرة‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬أفضلية‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬إذ‭ ‬يدخلان‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وهما‭ ‬منتشيان‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬مهمين‭ ‬وكبيرين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭. ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬مهم‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أكد‭ ‬نواياه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬ويأمل‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬وبالتالي‭ ‬تصدر‭ ‬المسابقة‭ ‬بـ6‭ ‬نقاط‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬حاسب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعطي‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب،‭ ‬لذلك‭ ‬يسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬ورفع‭ ‬الحظوظ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وتصدرها‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

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