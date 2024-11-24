اتحاد السلة يطرح تذاكر مباريات كأس السوبر البحريني المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة طرح تذاكر مباريات كأس السوبر البحريني المصري للبيع عبر موقعه الرسمي.
وقال أحمد حافظ الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة السلة إن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بقيمة دينار واحد للمباراة الواحدة ضمن مباريات السوبر البحريني المصري.
وأضاف أن الاتحاد حريص على الإعلان المبكر عن طرح التذاكر، مشيرا إلى أن البيع سيكون حتى نفاد الكمية.
وسيقام السوبر المصري بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائزان في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين.
وأكد حافظ أن الاتحاد البحريني لكرة السلة يرحب بكافة الجماهير المصرية الشقيقة لحضور المباريات، لافتا إلى أن حضور الجماهير المصرية والبحرينية في هذا التجمع الرياضي يعد الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه البطولات الرياضية.
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