Monday, 25 November 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد السلة يطرح تذاكر مباريات كأس السوبر البحريني المصري

11/24/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إن‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬بقيمة‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬للمباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬التذاكر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيع‭ ‬سيكون‭ ‬حتى‭ ‬نفاد‭ ‬الكمية‭.‬

وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضًا،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭.‬

وأكد‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يرحب‭ ‬بكافة‭ ‬الجماهير‭ ‬المصرية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لحضور‭ ‬المباريات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬المصرية‭ ‬والبحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬يعد‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭.‬

MENAFN24112024000055011008ID1108920721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث