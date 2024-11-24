اتحاد السلة يطرح تذاكر مباريات كأس السوبر البحريني المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إن‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬بقيمة‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬للمباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬التذاكر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيع‭ ‬سيكون‭ ‬حتى‭ ‬نفاد‭ ‬الكمية‭.‬

وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضًا،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭.‬

وأكد‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يرحب‭ ‬بكافة‭ ‬الجماهير‭ ‬المصرية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لحضور‭ ‬المباريات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬المصرية‭ ‬والبحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬يعد‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭.‬