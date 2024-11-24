مجلة المقدسية الصادرة عن جامعة القدس تنشر عددها الأخير بالإنجليزية

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / أصدرت القدس العدد الرابع والعشرين من مجلة المقدسية المحكّمة الفصلية باللغة الإنجليزية، وهو العدد الأول الذي يترجم للغة أجنبية، في خطوة فريدة لإعلاء صوت المدينة المقدسة وقضاياها ومعاناة أهاليها أمام تهديدات الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني في المدينة.

وتصدر المقدسية منذ عام 2019 عن مركز دراسات القدس الواقع في خان تنكز في سوق القطانين-البلدة القديمة في مدينة القدس، ويرأس تحريرها أ.د. سعيد أبو علي، ومدير التحرير د. وليد سالم، ولها هيئة استشارية يأتي بينها رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك ورجال أعمال ودين في المدينة، وأعضاء في هيئة التحرير من باحثين وصحفيين وكتاب، وتوزع في فلسطين ومصر ولبنان.

وأشاد أ.د. عماد أبو كشك بهذه الخطوة التي تحمل مجلة المقدسية وموضوعها القدس إلى العالمية، حيث يمكن للعالم التعرف إلى قضايا المدينة وما تواجهه من تحديات تهدد هويتها وتاريخها، وأهم التغيرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتمس الشأن المقدسي بشكل خاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة هامة وأساسية للفت نظر الشعوب إلى ما تمر به القدس التي تعد أحد أهم ثوابت القضية الوطنية، والمدينة التي تمثل السلام ووحدة الأديان وتنوع الحضارات، ووجهة تاريخية وحضارية وثقافية على مر التاريخ.

وتضمن العدد المترجم-عدد خريف عام 2024، ملفًا عن "الاحتلال الإسرائيلي والأونروا" من 190 صفحة، كتب فيه رئيس تحرير المجلة أ.د. سعيد أبوعلي، ومدير التحرير الدكتور وليد سالم، والباحثون: د. كمال قبعة، والأساتذة داود الغول، وأحمد هماش، وعليان الهندي، وأنور حمام، وفي قسم دراسات يجد القارئ دراستين للأستاذين الدكتورين سعيد البيشاوي وزيدان كفافي، وكتب الأستاذ عزيز العصا في سلسلته لقسم إعلام ومعالم مقدسية هذه المرة عن الدكتور وليد سالم، وتضمن القسم أيضًا استعراض كتاب عن رحلة أوليا جلبي للقدس قام به الأستاذ تحسين يقين، وشمل العدد تغطية لبعض من فعاليات الجامعة ورئيسها أ.د. أبو كشك.

المقدسيّة تنضم إلى أدبيات الجامعة العربية ومنشوراتها

وأبرم مؤخرًا اتفاق مع الجامعة العربية، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، على ضم مجلة المقدسية إلى أدبياتها ومنشوراتها، والمشاركة في توزيعها إلكترونيًا عبر منصاتها، وورقيًا عبر مندوبيات الدول الأعضاء وسفارات الدول في مصر والمنظمات الدولية، وكذلك تزويد البعثات في العالم بنسخ ورقية وإلكترونية لتعميمها في الدول وعبر الحكومات ومجالس السفراء العرب حول العالم.

وعدّت إدارة المجلة هذه الخطوة نقلة كبيرة في التوزيع والانتشار مع الحفاظ على ملكية جامعة القدس الفكرية للمجلة، وتأتي أهمية هذه الخطوة في إطار الدفاع عن مدينة القدس بتبني موقف الجامعة ومحتوى مجلتها المختصة الملتزمة بشعارها المركزي "القدس تجمع ولا تفرق"، وأولويتها في الدفاع عن هوية القدس وصمود أهاليها.

يشار إلى أن مجلة المقدسية هي مجلة فصلية مختصة بالشؤون المقدسية تغطي الموضوعات والقضايا الخاصة بمدينة القدس في مختلف المجالات الفكرية والحضارية والعمرانية والسياسية والثقافية، إلى جانب المخططات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ما بين الاستيطان والتهويد، ويكتب فيها ثلة من الكتاب والباحثين والمحررين المختصين بالشأن المقدسي والثقافي والسياسي.