استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بلدة يعبد
التاريخ
11/24/2024 7:10:26 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- استشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهادهما.
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