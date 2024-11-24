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استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بلدة يعبد

11/24/2024 7:10:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهادهما.

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