المركز الفلسطيني لقضايا السلام يبث حلقة خاصة على PNN: البرلمان المحلي أداة لتعزيز المساءلة والتنمية في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- تعتبر مؤسسات الحكم المحلي من الأسس الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية في المجتمعات، ورغم وجود هياكل قانونية تهدف إلى متابعة أداء الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية، إلا أن الهيئات المحلية تعاني من غياب جهاز تشريعي مختص بمراقبة أعمالها وتقييم أدائها بشكل مستقل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.

في هذا السياق، بثت شبكة فلسطين الإخبارية PNN حلقة خاصة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، تناولت موضوع الهيئات المحلية وأهمية إنشاء برلمان محلي لمراقبة أدائها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. الحلقة، التي قدمتها الإعلامية عائشة عبيد الله، استضافت الناشطتين شروق عويسي وأنوار ضراغمة لمناقشة هذا الملف الحيوي.

تعزيز التنمية والمشاركة من خلال البرلمان المحلي

افتتحت الناشطة شروق عويسي الحديث بالتأكيد على أن إنشاء برلمان محلي يهدف إلى تحسين أداء الهيئات المحلية، مما يعزز كفاءتها في تحقيق التنمية. كما أشارت إلى دور البرلمان المحلي في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية. واعتبرت شروق أن البرلمان المحلي أداة مهمة لتحقيق ديمقراطية اجتماعية حقيقية، حيث يتيح للمواطنين تقديم شكاويهم ومقترحاتهم ومتابعة تنفيذ برامج الهيئات المحلية الانتخابية.

الصلاحيات والتحديات القانونية

أوضحت شروق أن نجاح البرلمان المحلي يعتمد على وجود تشريعات قانونية واضحة تضمن شرعيته وتحدد صلاحياته بشكل دقيق. كما أشارت إلى ضرورة صياغة نصوص قانونية تتيح انتخاب برلمان محلي لضمان توازن السلطات بين الهيئات المحلية والبرلمان. من جهتها، تحدثت أنوار ضراغمة عن الفجوة الحالية بين دور وزارة الحكم المحلي، الذي يقتصر على إعداد السياسات والموازنات، ودور البرلمان المحلي المقترح، الذي سيركز على الرقابة ومنح الثقة للمجالس المحلية.

العقبات وسبل التغلب عليها

ناقشت الضيفتان العقبات التي تواجه إنشاء البرلمان المحلي، وعلى رأسها غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يمنع إصدار قوانين جديدة تدعم تأسيس البرلمان. كما أشارتا إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية البرلمان المحلي. وأوضحت شروق أن المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية يعمل على توعية المواطنين من خلال ورش عمل وجلسات مساءلة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر حضره صناع قرار لطرح فكرة البرلمان المحلي كحل للعديد من المشاكل، مثل ضعف مشاركة النساء والشباب في صنع القرار.

إطار قانوني ودعم دولي

أكدت أنوار على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد صلاحيات البرلمان المحلي والهيئات المحلية لضمان توازن الأدوار. كما شددت شروق على أهمية السعي للحصول على دعم المؤسسات الدولية لهذه الفكرة، باعتبارها جديدة وغير مطبقة في العديد من الدول، مما يعزز فرص تأسيس البرلمان المحلي بسرعة.

استدامة البرلمان ومشاركة المواطنين

ناقشت الضيفتان طرق ضمان استدامة البرلمان المحلي من خلال تخصيص مصادر تمويل دائمة، مثل نسبة من الضرائب، وإجراء انتخابات دورية كل أربع سنوات. وأكدتا على أهمية إشراك المواطنين في متابعة أعمال البرلمان لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة.

التوصيات الختامية

اختتمت شروق توصياتها بضرورة تعاون الهيئات المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق فكرة البرلمان المحلي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مما يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية. من جهتها، دعت أنوار إلى تكثيف الورش التوعوية وجلسات الحوار، خاصة في المناطق المهمشة، لتعزيز الثقة بين المسؤولين والمواطنين.

جاءت هذه الحلقة كجزء من الجهود المبذولة لنشر الوعي حول أهمية البرلمان المحلي كأداة لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في فلسطين.