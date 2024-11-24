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((الأسابيع الخليجية)).. في الكويت

11/24/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذات‭ ‬مرة‭ ‬سأل‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين،‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬عن‭ ‬أهمّ‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬انطلاق‭ ‬السوق‭ ‬الخليجيّة‭ ‬المُشتركة؟‭ ‬فأجاب‭ ‬قائلا‭: ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬عمل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬العوائق‭ ‬والعقبات،‭ ‬لذلك‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬تطبيق‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬ومستدام‭ ‬يتمّ‭ ‬وضع‭ ‬آليّات‭ ‬مُتابعة‭ ‬وتقويم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬عدّة‭ ‬لجان‭ ‬وزاريّة‭ ‬وفنّية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬المطلوب،‭ ‬وإزالة‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعترضها‭ ‬من‭ ‬عوائق‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬وطموحات‭ ‬أكثر‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرغبة‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬المجلس‭ ‬وديمومته،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعوقات،‭ ‬وتصدت‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭.. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الشعب‭ ‬الخليجي‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تستجيب‭ ‬للاحتياجات،‭ ‬وتواكب‭ ‬التطلعات‭.. ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬الحديث‭ ‬المستمر‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬سؤالا‭ ‬حيويا‭ ‬ومحوريا‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تدشين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخليجية،‭ ‬خاصة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منها،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الهوية‭ ‬الخليجية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ضمن‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دور‭ ‬وأهمية‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬القمة‭ (‬35‭) ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2014،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بإنجازات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭.‬

وبالأمس‭ ‬دشنت‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وضمن‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ (‬45‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬وسفراء‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‭ ‬وما‭ ‬ستتضمنه‭ ‬من‭ ‬ندوات‭ ‬ومعارض‭ ‬وعروض‭ ‬فنية‭ ‬وفعاليات‭ ‬متعددة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬واهتمامات‭ ‬تمس‭ ‬المواطن‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتؤثر‭ ‬في‭ ‬حاضره‭ ‬ومستقبله،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬للقاء‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬ووشائج‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬المجلس‭.‬

الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬‮«‬جاسم‭ ‬البديوي‮»‬،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬‭ ‬سيشهد‭ ‬عدة‭ ‬فعاليات،‭ ‬منها‭: ‬معرض‭ ‬الصور‭ ‬للقمم‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والأمني‭ ‬والعسكري،‭ ‬والثقافي‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وكذلك‭ ‬الشباب‭.‬

‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬برنامجا‭ ‬ثابتا‭ ‬لدى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بحيث‭ ‬تعرض‭ ‬وتنتقل‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬عبر‭ ‬وضعها‭ ‬كبرنامج‭ ‬عام‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬السنة،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬المناسبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬كالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬خليجية،‭ ‬بجانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ومنها‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

المواطن‭ ‬الخليجي‭ ‬يتذكر‭ ‬جيدا‭ ‬البرامج‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬عرضتها‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬الإنتاج‭ ‬البرامجي‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬كبرنامج‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬يا‭ ‬سمسم‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬سلامتك‮»‬،‭ ‬والحلقات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التثقيفية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬وكيف‭ ‬أسهمت‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬جيل‭ ‬خليجي‭. ‬

ومن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬الأسابيع‭ ‬الخليجية‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وستطلق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإعلامية‭ ‬هناك،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬التوزيع‭ ‬والبث‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

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